Ein Lösungsvorschlag für den Ukrainekrieg (consortiumnews.com)

Von Greg Mello

Los Alamos Study Group

Ein Ende der Invasion und des Krieges in der Ukraine kann nur garantiert werden, wenn die Sicherheit Russlands selbst gewährleistet ist. Sicherheit ist weitgehend unteilbar. Sicherheit für einen Staat erfordert Sicherheit für andere, sagt die Los Alamos Study Group.

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine ist aus einem regionalen Konflikt ein globaler hybrider Krieg geworden, bei dem immer mehr auf dem Spiel stehen, nicht zuletzt das Risiko eines Atomkriegs.

Die vielleicht größte Gefahr liegt in den unterschiedlichen Motiven zwischen den Parteien, die auch die grundlegende Ursache dieses Krieges sind: Russland sucht Sicherheit, während die USA und ihre NATO-Verbündeten die Ukraine benutzen, um diese Sicherheit zu verweigern – um „ Russland einzubrechen“. Satz von Henry Kissinger aus dem Jahr 2015. Die USA wollen keinen Frieden, es sei denn, es ist der Frieden eines eroberten Russlands. Deshalb ist ein Ende der Eskalationen und Gegeneskalationen nicht absehbar. Die USA und die NATO sehen Chancen in dem Krieg, den sie so sehr zu provozieren versuchen.

Die Tragödie besteht darin, dass nur wenige Menschen zu verstehen scheinen, dass die Ursache der Ukraine-Krise eine spezifische Strategie ist, die als Wolfowitz-Doktrin bekannt ist, benannt nach Paul Wolfowitz, der als Unterverteidigungsminister in der Regierung von George HW Bush einer von ihnen war Autoren eines Dokuments aus dem Jahr 1992, das ein neokonservatives Manifest darlegte, das darauf abzielte, die amerikanische Dominanz im Weltgeschehen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sicherzustellen.

„Unser erstes Ziel“, heißt es in dem Dokument, „ist es, das Wiederauftauchen eines neuen Rivalen [der Vereinigten Staaten] zu verhindern, entweder auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion oder anderswo. … Dies ist eine dominante Überlegung, die [einer] regionalen Verteidigungsstrategie zugrunde liegt, und erfordert, dass wir uns bemühen, jede feindliche Macht daran zu hindern, eine Region zu dominieren, deren Ressourcen unter konsolidierter Kontrolle ausreichen würden, um globale Macht zu erzeugen.“

Die Wolfowitz-Doktrin löste den Einsatz der NATO nach dem Kalten Krieg als Instrument blutiger Aggression gegen Jugoslawien, Afghanistan, den Irak und Libyen aus. Es erklärte faktisch, dass die Diplomatie tot sei und dass die amerikanische Macht notfalls mit Gewalt regiere. Als nächstes folgte ein wiederauflebendes Russland unter Führung von Wladimir Putin und am Horizont ein auferstandenes China.

Der von Washington inszenierte Putsch in der Ukraine von 2014, der einen gewählten Führer absetzte, der versuchte, die Beziehungen seines Landes zum benachbarten Russland zu stärken, war ein Produkt der Doktrin von 1992 und des Extremismus, den sie repräsentierte. Victoria Nuland, eine neokonservative Ideologin und Präsident Barack Obamas „Spitzenperson“ in der Ukraine, hat die gleiche Rolle im Außenministerium von Präsident Joe Biden gespielt.

Die Doktrin von 1992 wird in einer berüchtigten RAND- Studie darüber ausgearbeitet , wie man Russland überdehnt und, in Kissingers Worten, „Russland bricht“. Das ist die US-Außenpolitik von heute: eine Tatsache, die von der russischen Führung gut verstanden wird, die ihr Land als effektiv von den Vereinigten Staaten belagert betrachtet.

Das Potenzial amerikanischer Raketen, die von ehemaligen sowjetischen Satellitenstaaten auf Moskau gerichtet sind, zusammen mit NATO-Truppenstationen, ist die Realität, die sie sehen. Eine militarisierte und virulent antirussische Ukraine, die von den USA als Werkzeug benutzt wird, mit dem ausdrücklichen Wunsch nach Atomwaffen, kurz davor, in russisch sympathisierende Provinzen an der russischen Grenze einzudringen – all das war zu viel für Russland. Was, glauben Sie, würden die USA tun, wenn eine solche Situation in Mexiko oder Kanada eintreten würde?

Seit 2014 hat es sich die Las Alamos Study Group zur Aufgabe gemacht, den Konflikt in der Ukraine und seine Bedeutung für die Welt zu verstehen. In diesem Jahr haben wir öffentliche Versammlungen und Teach-Ins abgehalten, um darüber zu diskutieren, und seitdem haben wir versucht, die Entwicklungen so gut wie möglich zu untersuchen. In der Obama-Administration trugen wir unsere Bedenken den Büros des Nationalen Sicherheitsrates vor – und waren entsetzt über den Mangel an Wissen und Verständnis, den wir dort vorfanden.

Viele Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben Stellung zu diesem Konflikt bezogen. Unserer Ansicht nach sind die meisten (nicht alle) ihrer Äußerungen oberflächlich und/oder lassen die Ursachen der Invasion, wie sie Russland versteht, aus oder stehen im Gleichschritt mit der US- und NATO-Propaganda.



Die grundlegenden Schlussfolgerungen der Studiengruppe

Zu verstehen, warum Russland einmarschiert ist, heißt nicht, die Invasion zu dulden. Russland sieht existenzielle Gefahren für seine Existenz. Die Aufrichtigkeit dieser Ansicht zeigt sich in den großen Risiken, die Russland bei dieser Invasion eingeht, die wir wiederum weder rechtfertigen noch verurteilen müssen. Die Ansicht Russlands muss respektiert werden, ob wir ihr zustimmen oder nicht. Das jahrzehntelange Versäumnis der USA und der NATO, die Position Russlands zu respektieren und eine humane und angemessene Vorkehrung für Russlands Sicherheitsbedürfnisse zu treffen, ist die Hauptursache, wenn nicht die einzige wesentliche Ursache des gegenwärtigen Konflikts.

Russland zu sagen, was es tun soll, ist das Problem, nicht die Lösung. Wir in den NATO-Ländern und im Westen im weiteren Sinne sowie in friedensorientierten Gruppen sollten unsere Imperative und Urteile auf das beschränken, was wir selbst tun können, in unseren eigenen Ländern und in Bezug auf die NATO. Es ist unerlässlich, der Ukraine so gut wie möglich Frieden zu bringen und diesen Konflikt nicht weiter anzuheizen oder auszuweiten. Unsere Worte können töten oder heilen.

Ein Ende der Invasion und des Krieges in der Ukraine kann nur garantiert werden, wenn die Sicherheit Russlands selbst gewährleistet ist. Sicherheit ist weitgehend unteilbar. Sicherheit für einen Staat erfordert Sicherheit für andere. Dies ist ein Kernprinzip der europäischen Sicherheit, auf dem Russland zu Recht besteht. Das sollten die USA respektieren. Die grundlegende Ursache des aktuellen Konflikts ist der Wunsch der USA, Russland zu schwächen oder zu „brechen“.

Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf politische Selbstbestimmung, sind Grundpfeiler westlicher Werte und Institutionen. Die Regierung der Ukraine hat den Völkern des Donbass die Menschenrechte und die politische Selbstbestimmung verweigert. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in den acht Jahren seit dem Putsch 2014 rund 13.000 Menschen gestorben. Die ukrainische Regierung verfolgt eine offen völkermörderische Politik gegenüber russischen Minderheiten. Seit dem von den USA gesponserten Putsch im Jahr 2014 haben die USA und ihre europäischen Verbündeten die Ukraine benutzt, um die russische Sicherheit zu untergraben.

Nazi- und neonazistische Formationen und Ideologien in der Ukraine stellen überall eine eindeutige Gefahr für die Menschenrechte und das menschliche Leben dar.

Organisationen für Frieden und nukleare Abrüstung sollten alarmiert sein über die Unterstützung von NGOs für die US-Bemühungen, Russland zu dämonisieren und zu destabilisieren.

Was die Studiengruppe will

1. Wir wollen zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen Verhandlungsfrieden. In unseren eigenen Ländern sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um dies zu erreichen. Wir sehen diese Bemühungen nicht.

2. Wir wollen ein Ende der weiteren Eskalation und Ausweitung des Konflikts, der das Wohlergehen und die Sicherheit der ganzen Welt bedroht. Keines unserer Länder sollte Waffen einführen oder transportieren oder militärische Aktivitäten durchführen oder Ausbildung oder Unterstützung jeglicher Art in der Ukraine anbieten. Friedensgruppen sollten sich jeder solchen Eskalation widersetzen. „Der Ukraine zu helfen“ mit militärischer „Hilfe“ ist nur ein Weg, um mehr Menschen im Dienst der langfristigen US-Ziele, Russland zu zerstören, töten zu lassen.

3. Waffen sollten nicht an Zivilpersonen, Banden, Kriminelle, Kinder und „stay-behind“, Guerilla- oder Volkssturmgruppen abgegeben werden. Dies verursacht nur unnötiges Leid und schadet den Friedensaussichten jetzt und auf lange Sicht. Unter den gegenwärtigen Umständen gibt es in solchen Taktiken keine Ehre oder Legitimität.

4. Alle Wirtschaftssanktionen – die den Bürgern mehr schaden als den Eliten – sollten aufgehoben werden. Wirtschaftssanktionen sind Massenvernichtungswaffen mit globaler Wirkung.

5. Wir wollen eine maßvolle, gerechte, de jure Entnazifizierung der ukrainischen Regierung und Gesetze.

6. Die Unabhängigkeit der Donbass-Region innerhalb der Verwaltungsgrenzen vor dem Konflikt sollte von allen Friedensorganisationen und Staaten akzeptiert werden.

7. Die demokratische Entscheidung der Krim, sich wieder Russland anzuschließen, sollte von allen Friedensorganisationen und Staaten akzeptiert werden.

8. Friedensgruppen sollten eine neutrale, entmilitarisierte (dh ohne schwere Waffen oder Machtprojektionsfähigkeit) Ukraine unterstützen, die ähnlich, wenn nicht identisch mit dem von Russland angestrebten Ergebnis ist.

9. Zivile Gebiete dürfen nicht als militärische Stützpunkte oder Artilleriestützpunkte genutzt werden. Dies ist in der Tat illegal. Es gibt Beweise dafür, dass sich die ukrainischen Streitkräfte an dieser abscheulichen Praxis beteiligen.

10. Der Ukraine sollte nicht gestattet werden, der NATO beizutreten. Das war eine Kapitalforderung Russlands, die wir alle unterstützen sollten.

11. Die NATO sollte sich auflösen. Die NATO, das größte Militärbündnis der Welt, verbraucht mehr Ressourcen als alle Militärs der Welt zusammen und hat unter Verletzung der UN-Charta und der Nürnberger Prinzipien mehrere Angriffskriege geführt. Die NATO ist auch ein Nuklearwaffenbündnis.

12. Die USA und die fünf Staaten, die US-Atomwaffen beherbergen, sollten gemeinsam oder einzeln die Vereinbarungen über die Beherbergung von Nuklearwaffen beenden sowie die Ausbildung von Nicht-US-Piloten im Umgang mit Kernwaffen und den voraussichtlichen Einsatz von Nicht-US-Doppelwaffen beenden Flugzeuge für Nuklearmissionen.

13. All dies ist eindeutig dringend, wenn das Töten ein Ende haben soll und es einen dauerhaften Frieden in Europa geben soll.

Greg Mello ist Geschäftsführer der Los Alamos Study Group in Albuquerque, New Mexico.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können die von Consortium News widerspiegeln oder nicht .

