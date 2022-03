Die wirklichen Gegner der USA sind seine europäischen und anderen Verbündeten: Das Ziel der USA ist es, sie vom Handel mit China und Russland abzuhalten

Von Michael Hudson

Der Eiserne Vorhang der 1940er und 1950er Jahre wurde angeblich entworfen, um Russland von Westeuropa zu isolieren – um kommunistische Ideologie und militärisches Eindringen fernzuhalten. Das heutige Sanktionsregime zielt nach innen, um zu verhindern, dass die NATO der USA und andere westliche Verbündete mehr Handel und Investitionen mit Russland und China eröffnen. Das Ziel besteht nicht so sehr darin, Russland und China zu isolieren, sondern diese Verbündeten fest im eigenem wirtschaftlichen Einflussbereich der USA zu halten. Die Verbündeten sollen auf die Vorteile des Imports von russischem Gas und chinesischen Produkten verzichten und viel teureres US-LNG und andere Exporte kaufen, die durch mehr US-Waffen begrenzt werden.

Die Sanktionen, die US-Diplomaten von ihren Verbündeten gegen den Handel mit Russland und China verlangen, zielen angeblich darauf ab, eine militärische Aufrüstung zu verhindern. Aber ein solcher Aufbau kann nicht wirklich die Hauptsorge Russlands und Chinas sein. Sie haben viel mehr zu gewinnen, wenn sie dem Westen gegenseitige wirtschaftliche Vorteile bieten. Die zugrunde liegende Frage ist also, ob Europa seinen Vorteil darin sehen wird, US-Exporte durch russische und chinesische Lieferungen und die damit verbundenen gegenseitigen wirtschaftlichen Verbindungen zu ersetzen.

Was US-Diplomaten beunruhigt, ist, dass Deutschland, andere NATO-Staaten und Länder entlang der „Seidenstrassen“-Route die Gewinne verstehen, die durch die Öffnung von friedlichem Handel und Investitionen erzielt werden können. Wenn es keinen russischen oder chinesischen Plan gibt, sie zu überfallen oder zu bombardieren, wozu dann die NATO? Was ist die Notwendigkeit für so umfangreiche Käufe von US-Militärhardware durch die wohlhabenden Verbündeten der USA? Und wenn es keine von Natur aus feindliche Beziehung gibt, warum müssen fremde Länder dann ihre eigenen Handels- und Finanzinteressen opfern, indem sie sich ausschließlich auf US-Exporteure und -Investoren verlassen?

Dies sind die Bedenken, die den französischen Premierminister Macron dazu veranlasst haben, den Geist von Charles de Gaulle heraufzubeschwören und Europa zu drängen, sich von dem abzuwenden, was er den „hirntoten“ Kalten Krieg der NATO nennt, und sich von den imposanten pro-amerikanischen Handelsvereinbarungen abzuwenden steigende Kosten für Europa, während es potenzielle Gewinne aus dem Handel mit Eurasien verweigert. Selbst Deutschland sträubt sich gegen Forderungen, es bis zum kommenden März einzufrieren, indem es auf russisches Gas verzichtet.

Anstelle einer echten militärischen Bedrohung durch Russland und China ist das Problem für die US-Strategen das Fehlen einer solchen Bedrohung. Alle Länder haben erkannt, dass die Welt einen Punkt erreicht hat, an dem keine Industriewirtschaft über die personelle und politische Fähigkeit verfügt, eine stehende Armee von der Größe zu mobilisieren, die für eine Invasion oder sogar einen großen Kampf gegen einen bedeutenden Gegner erforderlich wäre. Diese politischen Kosten machen es für Russland unwirtschaftlich, sich gegen das Abenteurertum der NATO zu wehren, das an seiner Westgrenze versucht, eine militärische Reaktion anzuregen. Es lohnt sich einfach nicht, die Ukraine zu übernehmen.

Der zunehmender Druck der USA auf seine Verbündeten droht, sie aus dem US-Orbit zu vertreiben. Über 75 Jahre lang hatten sie kaum eine praktische Alternative zur US-Hegemonie. Aber das ändert sich jetzt. Die USA hat nicht mehr die monetäre Macht und den scheinbar chronischen Handels- und Zahlungsbilanzüberschuss, die es ihm ermöglichten, 1944-45 die weltweiten Handels- und Investitionsregeln aufzustellen. Die Bedrohung der US-Dominanz besteht darin, dass China, Russland und Mackinders Kernland der eurasischen Weltinsel bessere Handels- und Investitionsmöglichkeiten bieten als die Vereinigten Staaten mit ihrer zunehmend verzweifelten Forderung nach Opfern von ihrer NATO und anderen Verbündeten.

Das eklatanteste Beispiel ist das Bestreben der USA, Deutschland daran zu hindern, die Pipeline Nord Stream 2 zu genehmigen, um russisches Gas für die kommende Kälte zu beziehen. Angela Merkel stimmte mit Donald Trump überein, 1 Milliarde US-Dollar für den Bau eines neuen LNG-Hafens auszugeben, um abhängiger von hochpreisigem US-LNG zu werden. (Der Plan wurde annulliert, nachdem die Wahlen in den USA und in Deutschland beide Führer verändert hatten.) Aber Deutschland hat keine andere Möglichkeit, viele seiner Häuser und Bürogebäude zu heizen (oder seine Düngemittelfirmen zu beliefern) als mit russischem Gas.

Die einzige Möglichkeit für US-Diplomaten, europäische Käufe zu blockieren, besteht darin, Russland zu einer militärischen Reaktion aufzustacheln und dann zu behaupten, dass die Rache dieser Reaktion jedes rein nationale wirtschaftliche Interesse überwiege. Wie die kämpferische Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, am 27. Januar in einer Pressekonferenz des Außenministeriums erklärte: „Wenn Russland auf die eine oder andere Weise in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 nicht vorankommen.“ [1] Das Problem besteht darin, einen angemessen offensiven Zwischenfall zu schaffen und Russland als Aggressor darzustellen.

Nuland brachte es auf den Punkt, wer 2014 die Politik der NATO-Mitglieder diktierte: „Fuck the EU.“ Das sagte sie, als sie dem US-Botschafter in der Ukraine sagte, das Außenministerium unterstütze die Marionette Arsenij Jazenjuk als ukrainischen Premierminister (der nach zwei Jahren in einem Korruptionsskandal abgesetzt wurde), und die politischen Behörden der USA unterstützten das blutige Massaker auf dem Maidan, das die Ereignisse einleitete jetzt acht Jahre Bürgerkrieg. Das Ergebnis verwüstete die Ukraine genauso wie die US-Gewalt in Syrien, im Irak und in Afghanistan. Dies ist keine Politik des Weltfriedens oder der Demokratie, die von den europäischen Wählern unterstützt wird.

Die gegen ihre NATO-Verbündeten verhängten US-Handelssanktionen erstrecken sich über das gesamte Handelsspektrum. Das von Sparmaßnahmen geplagte Litauen gab seinen Käse- und Agrarmarkt in Russland auf und hindert seine staatliche Eisenbahn daran, weißrussisches Kali zum baltischen Hafen Klaipeda zu transportieren. Der Mehrheitseigentümer des Hafens beschwerte sich, dass „Litauen Hunderte Millionen Dollar verlieren wird, wenn es die weißrussischen Exporte durch Klaipeda stoppt“, und „wegen gebrochener Verträge Rechtsansprüche in Höhe von 15 Milliarden Dollar drohen könnten“. [2] Litauen hat sogar der Aufforderung der USA zugestimmt, Taiwan anzuerkennen, was dazu führte, dass China sich weigerte, deutsche oder andere Produkte zu importieren, die in Litauen hergestellte Komponenten enthalten.

Europa soll Sanktionen auf Kosten steigender Energie- und Agrarpreise verhängen, indem es Importen aus den Vereinigten Staaten Vorrang einräumt und auf russische, weißrussische und andere Verbindungen außerhalb des Dollarraums verzichtet. Wie Sergej Lawrow es ausdrückte: „Wenn die Vereinigten Staaten glauben, dass etwas ihren Interessen entspricht, können sie diejenigen verraten, mit denen sie befreundet waren, mit denen sie kooperierten und die ihre Positionen auf der ganzen Welt bedienten.“ [3]

Die Sanktionspolitik der USA gegen seine Verbündeten schaden deren Volkswirtschaften, nicht denen Russlands und Chinas

Was ironisch erscheint, ist, dass solche Sanktionen gegen Russland und China ihnen letztendlich eher geholfen als geschadet haben. Aber das Hauptziel war nicht, der russischen und chinesischen Wirtschaft zu schaden oder ihr zu helfen. Schließlich ist es selbstverständlich, dass Sanktionen die betroffenen Länder dazu zwingen, selbstständiger zu werden. Ohne litauischen Käse haben russische Produzenten ihren eigenen produziert und müssen ihn nicht mehr aus den baltischen Staaten importieren. Amerikas grundlegende wirtschaftliche Rivalität zielt darauf ab, Europa und seine verbündeten asiatischen Länder in seinem eigenen, zunehmend geschützten Wirtschaftskreis zu halten. Deutschland, Litauen und andere Verbündete werden aufgefordert, Sanktionen zu verhängen, die sich gegen ihr eigenes wirtschaftliches Wohlergehen richten, indem sie nicht mit Ländern außerhalb des US-Dollar-Raums handeln.

Ganz abgesehen von der Bedrohung durch einen tatsächlichen Krieg, der aus der Kriegslust der USA resultiert, werden die Kosten für Amerikas Verbündete, wenn sie sich den Handels- und Investitionsforderungen der USA ergeben, so hoch, dass sie politisch unerschwinglich werden. Seit fast einem Jahrhundert gibt es kaum eine andere Alternative, als Handels- und Investitionsregeln zuzustimmen, die die US-Wirtschaft begünstigen, als Preis für den Erhalt von Finanz- und Handelsunterstützung durch die USA und sogar für militärische Sicherheit. Aber jetzt droht eine Alternative aufzutauchen – eine, die Vorteile aus Chinas „Seidenstrassen“-Initiative und aus Russlands Wunsch nach Auslandsinvestitionen zur Modernisierung seiner industriellen Organisation bietet, wie es vor 30 Jahren im Jahr 1991 versprochen schien.

Seit den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs zielt die US-Diplomatie darauf ab, Großbritannien, Frankreich und insbesondere das besiegte Deutschland und Japan in wirtschaftliche und militärische Abhängigkeiten der USA zu zwingen. Wie ich in Super Imperialism dokumentiert habe , lösten US-Diplomaten das britische Empire auf und absorbierten seine Sterling Area durch die belastenden Bedingungen, die zuerst durch Lend-Lease und dann durch das anglo-amerikanische Darlehensabkommen von 1946 auferlegt wurden. Die Bedingungen des letzteren verpflichteten Großbritannien, sein Imperial aufzugeben Präferenzpolitik und Freigabe der Pfundguthaben, die Indien und andere Kolonien während des Krieges für ihre Rohstoffexporte angesammelt hatten, wodurch das britische Commonwealth für US-Exporte geöffnet wurde.

Großbritannien verpflichtete sich, seine Vorkriegsmärkte nicht durch eine Abwertung des Pfund Sterling zurückzugewinnen. US-Diplomaten gründeten dann den IWF und die Weltbank zu Bedingungen, die die US-Exportmärkte förderten und die Konkurrenz von Großbritannien und anderen ehemaligen Rivalen abschreckten. Die Debatten im House of Lords und im House of Commons zeigten, dass britische Politiker zwar erkannten, dass sie in eine unterwürfige wirtschaftliche Position getrieben wurden, sich aber alternativlos fühlten. Und sobald sie aufgegeben hatten, hatten die US-Diplomaten freie Hand, sich dem Rest Europas entgegenzustellen.

Die Finanzkraft hat es den USA ermöglicht, die westliche Diplomatie weiterhin zu dominieren, obwohl es 1971 aufgrund der Zahlungsbilanzkosten seiner Militärausgaben im Ausland vom Gold abgedrängt wurde. Im letzten halben Jahrhundert haben ausländische Länder ihre internationalen Währungsreserven in US-Dollar gehalten – hauptsächlich in US-Staatsanleihen, US-Bankkonten und anderen Finanzanlagen in der US-Wirtschaft. Der Treasury-Bill-Standard verpflichtet ausländische Zentralbanken, das militärisch bedingte Zahlungsbilanzdefizit der USA zu finanzieren – und damit auch das Haushaltsdefizit der heimischen Regierung.

Die Vereinigten Staaten brauchen dieses Recycling nicht, um Geld zu schaffen. Die Regierung kann einfach Geld drucken, wie MMT demonstriert hat. Aber die Vereinigten Staaten brauchen dieses Dollar-Recycling der ausländischen Zentralbank, um ihre internationalen Zahlungen auszugleichen und den Wechselkurs des Dollars zu stützen. Wenn der Dollar fallen würde, würden es fremde Länder viel leichter finden, internationale Dollarschulden in ihren eigenen Währungen zu bezahlen. Die US-Importpreise würden steigen, und es würde für US-Investoren teurer, ausländische Vermögenswerte zu kaufen. Und Ausländer würden mit US-Aktien und -Anleihen, die auf ihre eigenen Währungen lauten, Geld verlieren und sie fallen lassen. Insbesondere die Zentralbanken würden mit den Dollaranleihen des Finanzministeriums, die sie in ihren Währungsreserven halten, Verluste hinnehmen – und ihr Interesse darin sehen, aus dem Dollar auszusteigen. Also die USA

Die Bestrebungen der USA, ihre europäischen und ostasiatischen Protektorate in ihrem eigenen Einflussbereich zu halten, werden durch die Unabhängigkeit Chinas und Russlands von den Vereinigten Staaten bedroht, während sich die US-Wirtschaft aufgrund ihrer eigenen bewussten politischen Entscheidungen deindustrialisiert. Die industrielle Dynamik, die die Vereinigten Staaten vom späten 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre so dominant machte , ist einer evangelistischen neoliberalen Finanzialisierung gewichen. Aus diesem Grund müssen US-Diplomaten ihre Verbündeten dazu bringen, ihre Wirtschaftsbeziehungen mit dem postsowjetischen Russland und dem sozialistischen China zu blockieren, dessen Wachstum das der Vereinigten Staaten überflügelt und dessen Handelsvereinbarungen mehr Möglichkeiten zum gegenseitigen Gewinn bieten.

Fraglich ist, wie lange die Vereinigten Staaten ihre Verbündeten daran hindern können, Chinas Wirtschaftswachstum zu nutzen. Werden Deutschland, Frankreich und andere Nato-Staaten Wohlstand für sich selbst anstreben, anstatt sich durch den US-Dollar-Standard und Handelspräferenzen ihren wirtschaftlichen Überschuss abschöpfen zu lassen?

Öldiplomatie und der Traum der USA für das postsowjetische Russland

Die Erwartung von Gorbatschow und anderen russischen Beamten im Jahr 1991 war, dass sich ihre Wirtschaft dem Westen zuwenden würde, um sich nach den Grundsätzen zu reorganisieren, die die USA, Deutschland und andere Volkswirtschaften so erfolgreich gemacht hatten. Die gegenseitige Erwartung in Russland und Westeuropa war, dass deutsche, französische und andere Investoren die postsowjetische Wirtschaft effizienter umstrukturieren würden.

Das war nicht der US-Plan. Als Senator John McCain Russland „eine Tankstelle mit Atombomben“ nannte, war das der Traum der USA von dem, was sie sich von Russland wünschten – mit der Übergabe der russischen Gasunternehmen an die Kontrolle durch US-Aktionäre, beginnend mit der geplanten Übernahme von Yukos, die mit Michail Chordokowski vereinbart wurde . Das Letzte, was US-Strategen sehen wollten, war ein blühendes, wiederbelebtes Russland. US-Berater versuchten, Russlands natürliche Ressourcen und andere nichtindustrielle Vermögenswerte zu privatisieren, indem sie sie an Kleptokraten übergaben, die den Wert dessen, was sie privatisiert hatten, „auszahlen“ konnten, indem sie sie nur an US-amerikanische und andere ausländische Investoren gegen harte Währung verkauften. Das Ergebnis war ein neoliberaler wirtschaftlicher und demografischer Zusammenbruch in allen postsowjetischen Staaten.

In gewisser Weise haben sich die USA mit Atombomben (und Waffenexporten) in seine eigene Version einer Tankstelle verwandelt. Die US-Öldiplomatie zielt darauf ab, den weltweiten Ölhandel zu kontrollieren, damit seine enormen Gewinne den großen US-Ölkonzernen zufließen. Um das iranische Öl in den Händen von British Petroleum zu halten, arbeitete Kermit Roosevelt von der CIA mit der Anglo-Persian Oil Company von British Petroleum zusammen, um den gewählten iranischen Führer Mohammed Mossadegh im Jahr 1954 zu stürzen, als er versuchte, das Unternehmen zu verstaatlichen, nachdem es sich Jahrzehnt für Jahrzehnt geweigert hatte, aufzutreten seine versprochenen Beiträge zur Wirtschaft. Nach der Einsetzung des Schahs, dessen Demokratie auf einem bösartigen Polizeistaat basierte, drohte der Iran erneut damit, Herr über seine eigenen Ölvorkommen zu werden. So wurde es erneut mit von den USA geförderten Sanktionen konfrontiert, die bis heute in Kraft sind.

In Fällen, in denen ausländische Regierungen wie Saudi-Arabien und benachbarte arabische Petrostaaten die Kontrolle übernommen haben, sollen die Exporteinnahmen ihres Öls auf den US-Finanzmärkten hinterlegt werden, um den Wechselkurs des Dollars und die finanzielle Dominanz der USA zu stützen. Als sie 1973-74 ihre Ölpreise vervierfachten (als Reaktion auf die Vervierfachung ihrer Getreideexportpreise durch die USA), legte das US-Außenministerium das Gesetz fest und sagte Saudi-Arabien, dass es für sein Öl so viel verlangen könne, wie es wolle ( wodurch der Preisschirm für US-Ölproduzenten erhöht wurde), aber es musste seine Ölexporteinnahmen in die Vereinigten Staaten in auf Dollar lautende Wertpapiere zurückführen – hauptsächlich in US-Staatsanleihen und US-Bankkonten, zusammen mit einigen Minderheitsbeteiligungen an US-Aktien und Anleihen (allerdings nur als passive Anleger,

Die zweite Möglichkeit, Einnahmen aus Ölexporten zu recyceln, bestand darin, US-Waffenexporte zu kaufen, wobei Saudi-Arabien zu einem der größten Kunden des militärisch-industriellen Komplexes wurde. Die US-Rüstungsproduktion hat eigentlich nicht primär militärischen Charakter. Wie die Welt jetzt in der Kerbe um die Ukraine sieht, hat Amerika keine kämpfende Armee. Was es hat, ist das, was man früher eine „fressende Armee“ nannte. Die US-Waffenproduktion beschäftigt Arbeitskräfte und produziert Waffen als eine Art Prestigegut, mit dem Regierungen angeben können, nicht für tatsächliche Kämpfe. Wie bei den meisten Luxusgütern ist der Aufschlag sehr hoch. Das ist schließlich die Essenz von High Fashion und Stil. Das MIC verwendet seine Gewinne, um die US-Zivilproduktion auf eine Weise zu subventionieren, die nicht gegen den Buchstaben der internationalen Handelsgesetze gegen staatliche Subventionen verstößt.

Manchmal wird natürlich tatsächlich militärische Gewalt angewendet. Im Irak setzten zuerst George W. Bush und dann Barack Obama das Militär ein, um die Ölreserven des Landes zusammen mit denen Syriens und Libyens zu beschlagnahmen. Die Kontrolle über das Weltöl war die Stütze der Zahlungsbilanz der USA. Trotz des globalen Bestrebens, die Erwärmung des Planeten zu verlangsamen, betrachten US-Beamte Öl weiterhin als Schlüssel zur wirtschaftlichen Vormachtstellung der USA. Aus diesem Grund weigert sich das US-Militär immer noch, den Befehlen des Irak Folge zu leisten, sein Land zu verlassen, behält seine Truppen unter der Kontrolle über das irakische Öl und hat sich mit den Franzosen darauf geeinigt, Libyen zu zerstören, und hat immer noch Truppen auf den Ölfeldern Syriens stationiert. Näher an seiner Heimat hat Präsident Biden Offshore-Bohrungen genehmigt und unterstützt Kanadas Ausbau seiner Athabasca-Teersande, dem ökologisch schmutzigsten Öl der Welt.

Zusammen mit Öl- und Lebensmittelexporten unterstützen Waffenexporte die Finanzierung der US-amerikanischen Militärausgaben in Übersee für ihre 750 Stützpunkte im Ausland durch den Treasury-Bill-Standard. Aber ohne einen stehenden Feind, der ständig vor den Toren droht, bricht die Existenz der NATO zusammen. Welchen Bedarf hätten Länder, um U-Boote, Flugzeugträger, Flugzeuge, Panzer, Raketen und andere Waffen zu kaufen?

Mit der Deindustrialisierung der Vereinigten Staaten wird ihr Handels- und Zahlungsbilanzdefizit immer problematischer. Es braucht Rüstungsexportverkäufe, um sein wachsendes Handelsdefizit zu verringern und auch seine Verkehrsflugzeuge und die damit verbundenen zivilen Sektoren zu subventionieren. Die Herausforderung besteht darin, seinen Wohlstand und seine Weltherrschaft aufrechtzuerhalten, während es sich deindustrialisiert, während das Wirtschaftswachstum in China und jetzt sogar in Russland voranschreitet.

Die USA haben ihren industriellen Kostenvorteil durch den starken Anstieg seiner Lebenshaltungs- und Geschäftskosten in seiner finanzialisierten postindustriellen Rentierwirtschaft verloren . Darüber hinaus basiert der Pentagon-Kapitalismus, wie Seymour Melman in den 1970er Jahren erklärte, auf Cost-Plus-Verträgen: Je höher die Kosten für militärische Hardware, desto mehr Gewinn erhalten seine Hersteller. US-Waffen sind also übertechnisiert – daher die 500-Dollar-Toilettensitze anstelle eines 50-Dollar-Modells. Die Hauptattraktivität von Luxusgütern, einschließlich militärischer Hardware, ist schließlich ihr hoher Preis.

Dies ist der Hintergrund für die Wut der USA über ihr Versäumnis, Russlands Ölressourcen zu beschlagnahmen – und darüber, dass Russland sich auch militärisch befreien kann, um seine eigenen Waffenexporte zu schaffen, die heute typischerweise besser und viel weniger kostspielig sind als die der USA. Heute ist Russland in der Lage Position des Iran im Jahr 1954 und erneut im Jahr 1979. Nicht nur seine Ölverkäufe konkurrieren mit denen von US-LNG, sondern Russland behält seine Ölexporteinnahmen im Inland, um seine Reindustrialisierung zu finanzieren und die durch die USA zerstörte Wirtschaft wieder aufzubauen US-gesponserte Schock-„Therapie“ der 1990er Jahre.

Die Linie des geringsten Widerstands für die US-Strategie, die darauf abzielt, die Kontrolle über die Ölversorgung der Welt zu behalten und gleichzeitig ihren Exportmarkt für Luxuswaffen über die NATO aufrechtzuerhalten, besteht darin, Cry Wolf darauf hinzuweisen, dass Russland kurz davor steht, in die Ukraine einzudringen – als ob Russland etwas zu gewinnen hätte durch einen Sumpfkrieg um Europas ärmste und am wenigsten produktive Wirtschaft. Im Winter 2021/22 haben die USA lange versucht, die NATO und Russland zum Kampf anzustacheln – ohne Erfolg.

Die USA träumen von einem neoliberalisierten China als US-Unternehmenstochter

Die USA haben sich als bewusste Politik der Senkung der Produktionskosten deindustrialisiert, da seine Fertigungsunternehmen im Ausland, insbesondere in China, nach Niedriglohnarbeitskräften gesucht haben. Diese Verschiebung war keine Rivalität mit China, sondern wurde als gegenseitiger Gewinn angesehen. Von US-Banken und Investoren wurde erwartet, dass sie sich die Kontrolle und die Gewinne der chinesischen Industrie sichern, wenn sie vermarktet wird. Die Rivalität bestand zwischen US-Arbeitgebern und US-Arbeitern, und die Waffe des Klassenkampfs war das Offshoring und im Zuge dessen die Kürzung der staatlichen Sozialausgaben.

Ähnlich wie das russische Streben nach Öl-, Waffen- und Agrarhandel unabhängig von der US-Kontrolle, besteht Chinas Vergehen darin, die Gewinne seiner Industrialisierung im Inland zu behalten, den Staatsbesitz an bedeutenden Unternehmen zu behalten und vor allem die Geldschöpfung und die Bank of China zu behalten ein öffentliches Versorgungsunternehmen, um seine eigene Kapitalbildung zu finanzieren, anstatt US-Banken und Maklerhäuser seine Finanzierung bereitstellen und seine Überschüsse in Form von Zinsen, Dividenden und Verwaltungsgebühren abschöpfen zu lassen. Die einzige Rettung für US-Unternehmensplaner war Chinas Rolle bei der Abschreckung der US-Löhne, indem es eine Quelle billiger Arbeitskräfte bereitstellte, um es US-amerikanischen Herstellern zu ermöglichen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern und auszulagern.

Der Klassenkampf der Demokratischen Partei gegen die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft begann in der Carter-Administration und beschleunigte sich erheblich, als Bill Clinton die Südgrenze zur NAFTA öffnete. Entlang der Grenze wurde eine Reihe von Maquiladoras errichtet, um günstige Handwerksarbeit zu leisten. Dies wurde ein so erfolgreiches Profitcenter für Unternehmen, dass Clinton im Dezember 2001, im letzten Monat seiner Amtszeit, darauf drängte, China in die Welthandelsorganisation aufzunehmen. Der Traum war es, ein Profitcenter für US-Investoren zu werden, für US-Unternehmen zu produzieren und seine Kapitalinvestitionen (und auch Wohnungs- und Staatsausgaben, so hoffte man) zu finanzieren, indem es sich US-Dollar borgte und seine Industrie an einer Börse organisierte, die, wie Russland 1994-96 zu einem führenden Anbieter von Finanzkapitalgewinnen für US-amerikanische und andere ausländische Investoren.

Walmart, Apple und viele andere US-Unternehmen organisierten Produktionsstätten in China, was zwangsläufig mit Technologietransfers und der Schaffung einer effizienten Infrastruktur für den Exporthandel verbunden war. Goldman Sachs führte den finanziellen Überfall an und verhalf Chinas Aktienmarkt zum Aufschwung. Auf all dies hatte Amerika gedrängt.

Wo ist der neoliberale Traum der USA vom einem Kalten Krieg schief gelaufen? Zunächst einmal folgte China nicht der Politik der Weltbank, Regierungen dazu zu bringen, sich in Dollar zu leihen, um US-Ingenieurfirmen mit der Bereitstellung von Exportinfrastruktur zu beauftragen. Es industrialisierte sich ähnlich wie die Vereinigten Staaten und Deutschland Ende des 19. Jahrhundert: Durch hohe öffentliche Investitionen in die Infrastruktur, um die Grundbedürfnisse zu subventionierten Preisen oder kostenlos zu decken, von Gesundheitsversorgung und Bildung bis hin zu Transport und Kommunikation Minimierung der Lebenshaltungskosten, die Arbeitgeber und Exporteure zahlen mussten. Am wichtigsten ist, dass China den Auslandsschuldendienst vermied, indem es sein eigenes Geld schuf und die wichtigsten Produktionsanlagen in seinen eigenen Händen hielt.

Die US-Forderungen treiben ihre Verbündeten aus dem Dollar-NATO-Handels- und Geldumlauf

Wie in einer klassischen griechischen Tragödie führt die US-Außenpolitik genau zu dem Ergebnis, das sie am meisten fürchtet. US-Diplomaten übertreiben es mit ihren eigenen NATO-Verbündeten und bringen Kissingers Albtraum-Szenario hervor, das Russland und China zusammentreibt. Während US-Verbündete aufgefordert werden, die Kosten der US-Sanktionen zu tragen, profitieren Russland und China davon, dass sie gezwungen sind, ihre eigenen Volkswirtschaften zu diversifizieren und unabhängig von der Abhängigkeit von US-Lieferanten für Lebensmittel und andere Grundbedürfnisse zu machen. Vor allem schaffen diese beiden Länder ihre eigenen entdollarisierten Kredit- und Bankverrechnungssysteme und halten ihre internationalen Währungsreserven in Form von Gold, Euro und der Währung des jeweils anderen, um ihren gegenseitigen Handel und ihre Investitionen zu tätigen.

Diese Entdollarisierung bietet eine Alternative zur unipolaren US-Fähigkeit, kostenlose Auslandskredite über den US-Treasury-Bill-Standard für Weltwährungsreserven zu erhalten. Was wird den Dollar stützen, wenn das Ausland und seine Zentralbanken den Dollar reduzieren? Wie können die Vereinigten Staaten ihre internationalen Zahlungen angesichts ihrer Deindustrialisierung ausgleichen, ohne dass die von den Zentralbanken bereitgestellte kostenlose Kreditlinie Amerikas Auslandsausgaben für Militär und andere Überseeausgaben automatisch in die US-Wirtschaft zurückführt (mit nur minimaler Rendite)?

Die Vereinigten Staaten können ihre Deindustrialisierung und Abhängigkeit von chinesischen und anderen asiatischen Arbeitskräften nicht einfach umkehren, indem sie die Produktion nach Hause zurückholen. Es hat zu hohe Rentenkosten in seine Wirtschaft eingebaut, als dass seine Arbeitskräfte international konkurrieren könnten, angesichts der Haushaltsforderungen der US-Lohnempfänger, hohe und steigende Wohn- und Bildungskosten, Schuldendienst und Krankenversicherung sowie privatisierte Infrastrukturdienste zu zahlen .

Die einzige Möglichkeit für die Vereinigten Staaten, ihr internationales finanzielles Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, besteht darin, ihre Waffen mit Monopolpreisen auszustatten, ihre Exporte von pharmazeutischen Produkten und Informationstechnologien zu patentieren und die Kontrolle über die lukrativsten Produktions- und potenziell ertragsstarken Sektoren im Ausland zu erwerben – mit anderen Worten: indem sie die neoliberale Wirtschaftspolitik auf der ganzen Welt so verbreitet, dass andere Länder auf US-Kredite und -Investitionen angewiesen sind.

Das ist kein Weg für das Wachstum nationaler Volkswirtschaften. Die Alternative zur neoliberalen Doktrin ist Chinas Wachstumspolitik, die der gleichen grundlegenden industriellen Logik folgt, durch die Großbritannien, die Vereinigten Staaten, Deutschland und Frankreich während ihrer eigenen industriellen Starts mit starker staatlicher Unterstützung und Sozialausgabenprogrammen zur Industriemacht aufstiegen.

Die Vereinigten Staaten haben diese traditionelle Industriepolitik seit den 1980er Jahren aufgegeben. Es zwingt seiner eigenen Wirtschaft die neoliberale Politik auf, die das pinochetistische Chile, das thatcheristische Großbritannien und die postindustriellen ehemaligen Sowjetrepubliken, das Baltikum und die Ukraine seit 1991 deindustrialisiert hat Wertpapierkurse und Privatisierung der Infrastruktur.

Dieser Neoliberalismus war ein Weg zu einer gescheiterten Wirtschaft und in der Tat zu einem gescheiterten Staat, der gezwungen war, Schuldendeflation, steigende Immobilienpreise und Mieten bei sinkender Wohneigentumsquote sowie exorbitante medizinische und andere Kosten zu erleiden, die aus der Privatisierung anderer Länder resultieren kostenlos oder zu subventionierten Preisen als Menschenrechte anbieten – Gesundheitsversorgung, Bildung, Krankenversicherung und Renten.

Der Erfolg der chinesischen Industriepolitik mit gemischter Wirtschaft und staatlicher Kontrolle des Geld- und Kreditsystems hat US-Strategen befürchten lassen, dass die westeuropäischen und asiatischen Volkswirtschaften ihren Vorteil in einer engeren Integration mit China und Russland sehen könnten. Die USA scheinen auf eine solche globale Annäherung an China und Russland keine andere Antwort zu haben als Wirtschaftssanktionen und militärische Kriegsführung. Diese Haltung des Neuen Kalten Krieges ist teuer, und andere Länder scheuen sich davor, die Kosten eines Konflikts zu tragen, der ihnen keinen Nutzen bringt und tatsächlich droht, ihr eigenes Wirtschaftswachstum und ihre politische Unabhängigkeit zu destabilisieren.

Wie können die Vereinigten Staaten ohne Subventionen von diesen Ländern, insbesondere wenn China, Russland und ihre Nachbarn ihre Volkswirtschaften entdollarisieren, die Zahlungsbilanzkosten ihrer ausländischen Militärausgaben aufrechterhalten? Eine Kürzung dieser Ausgaben und tatsächlich die Wiedererlangung der Eigenständigkeit der Industrie und der wettbewerbsfähigen Wirtschaftskraft würde eine Umgestaltung der US-Politik erfordern. Eine solche Veränderung scheint unwahrscheinlich, aber wie lange kann die postindustrielle Rentierökonomie der USA es ohne sie schaffen, andere Länder dazu zu zwingen, ihr den wirtschaftlichen Wohlstand (buchstäblich einen Zufluss) zu verschaffen, den sie zu Hause nicht mehr produziert?

