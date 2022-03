Berlin gegen Krieg: Stellungnahme zum Krieg in der Ukraine

Stellungnahme zum Krieg in der Ukraine

Wir sind jetzt Zeugen schwerer militärischer Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine. Moskau spricht von einer „Sonderoperation“ in der Ukraine. Erklärtes Hauptmotiv Moskaus ist demnach die Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine, deren Neutralität und eine Garantie des Nichtbeitritts zur NATO. Moskau erklärt explizit und wiederholt, dass man nicht gegen die Zivilbevölkerung kämpft. Der Westen dagegen spricht von einem Angriffskrieg Russlands gegen die Bevölkerung der Ukraine. Russische Berichterstattung wird in vielen westlichen Staaten zensiert, worauf Russland seinerseits westliche Sender einschränkt. Es werden weiter Waffen aus Nato-Ländern an die Ukraine geliefert.



Wir sind tief besorgt über die dramatischen Ereignisse in der Ukraine und treten für eine friedliche Lösung ein.

Unsere Forderung muss jetzt lauten:



Schnellstmögliche Einstellung der Kampfhandlungen!

NATO raus aus der Ukraine!

Keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine!

Kein NATO-Beitritt der Ukraine!



Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 zog sich Russland unter dem Versprechen, dass sich die NATO nicht nach Ost-Europa ausdehnen werde, aus allen Warschauer-Vertragstaaten zurück. Dies war auch die Grundlage der Zustimmung Russlands zur Wiedervereinigung Deutschlands, der Russland unter genau dieser Bedingung zustimmte. Der Westen hat aber entgegen seinen Versprechungen seinen Einfluss immer weiter nach Osten ausgebaut und immer weitere Staaten durften NATO-Mitglieder werden. Großmanöver der USA und der NATO fanden an den Grenzen Russlands statt und fast alle Verträge zur Rüstungskontrolle wurden von den USA aufgekündigt.



Westliche Netzwerke orchestrierten 2014 einen Putsch in Kiew, an dem offen faschistische Gruppen teilnahmen. Die von rechtsradikalen Kräften dominierte ukrainische Putschregierung schikanierte die russischstämmige Minderheit u.a. durch das Verbot der russischen Sprache. Es kam zu extrem gewalttätigen Übergriffen. In Folge dessen kam es zur Sezession der Krim an Russland, legitimiert durch eine Abstimmung auf der Krim, bei der eine große Mehrheit für den Anschluss an die Russische Föderation stimmte. Als Selbstschutz vor der Russophobie in Kiew kam es zudem auch zur Ausrufung der selbst proklamierten Volksrepubliken Donezk und Lugansk.



Die Bewohner der Volksrepubliken wurden von Kiew zu Terroristen erklärt und man begann einen Krieg mit massiven Artilleriebeschuss durch die ukainische Armee und rechtsradikale Freiwilligenbrigaden gegen die abtrünnigen Gebiete. Bis heute forderte dies über 14.000 Tote, vorwiegend unter der russischsprachigen Bevölkerung des Donbass, vor allem auf dem Höhepunkt des Konflikts vor dem Minsk-2 Abkommen. Die Regierung der Ukraine führte auch nach Minsk-2 weiter Krieg gegen die Bevölkerung des Donbass, toleriert von den Garantiemächten Deutschland und Frankreich, und hochgerüstet von der NATO.



Die Unabhängigkeit der Volksrepubliken hat Moskau jetzt anerkannt. Dies geschah auf Grundlage einer Empfehlung des russischen Parlaments an Präsident Putin. Nicht ohne seit Ende 2015 immer wieder auf die Erfüllung der Bedingungen des völkerrechtlich bindenden Minsk-2 Abkommens zu dringen und nicht ohne die Regierung in Kiew wiederholt aufzufordern, klarzustellen nicht der NATO beitreten zu wollen. Dies wurde von Kiew und von der NATO immer wieder abgelehnt.



Zuletzt provozierte der Präsident der Ukraine, Selensky noch weiter, als er auf der Sicherheitskonferenz in München im Februar sogar die Absicht äußerte, die Ukraine zur Atommacht zu machen. Massiv verstärkte neue Angriffe gegen die Volksrepubliken im Donbass und Vorbereitungen diese Gebiete zu erobern spitzten die Lage noch weiter zu.



Erst danach hat Moskau die militärische Operation in der Ukraine begonnen. Also nach langen diplomatischen Initiativen Russlands zur Konfliktbewältigung in der Ukraine und mit dem Westen, einschließlich des Beharrens auf die Umsetzungen des Minsk II Abkommens. Dieses verpflichtete die Ukraine u.a. mit der politischen Führung der Republiken Donezk und Lugansk in direkte Verhandlungen zu treten. Die erhoffte Entspannung durch das Minsk-2 Abkommen blieb von Beginn im Jahre 2015 aus, weil die ukrainische Elite das Abkommen immer wieder brach und von Seiten der NATO kein Interesse an einer friedlichen Überwindung bestand.



Die Offensive Russlands soll laut Berichten russischer Medien einer unmittelbar bevorstehenden Offensive der ukrainischen Armee zuvorgekommen sein.

Als Reaktion fast des gesamten Westens erleben wir jetzt eine extreme Welle von Strafsanktionen gegen Russland, wie sie bislang gegen Kuba, Venezuela, Iran, Syrien, Nordkorea, Jemen u.a. Staaten eingesetzt werden. Dies entspricht einer Kriegführung mittels Wirtschaftsmacht und ist illegal. Es werden vereinzelt sogar Forderungen gestellt, das Anwerben von Söldnern im Kampf gegen Putin zu erleichtern, oder den russischen Präsidenten zu ermorden.



Russland hat bewiesen, dass es zusammen mit China diejenige Macht ist, welche sich den aggressiven Provokationen des Westens und insbesondere der NATO entschlossen entgegenzustellen bereit ist.



Wir bedauern die Situation in der Ukraine außerordentlich, die nicht im Interesse irgendeiner Partei ist und wir bedauern insbesondere alle Opfer und die Lage der Flüchtlinge in diesem Krieg. Die militärischen Auseinandersetzungen müssen schnellstmöglich beendet werden. Die Ukraine sollte als Brücke der Kommunikation zwischen Ost und West dienen und nicht als Frontlinie für geopolitische Rivalitäten.



Die EU, die NATO und Russland müssen gemeinsam verhandeln und unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen aller Länder eine Lösung finden. Die Sicherheit eines Landes nicht darf nicht auf Kosten der Sicherheit eines anderen Landes gehen.

Die Ukraine muss sich neutral erklären!

Rückkehr zu Verhandlungen im Geiste des Minsk-2 Abkommens.

Berlin, den 6.3.2022

Unterschriften

Heinrich Bücker, Coop Anti-War Café Berlin, Mitglied Deutscher Friedensrat e.V.

Ingrid Koschmieder, Friedensaktivistin, Freidenkermitglied, Berlin

Maren Cronsnest, Freie Journalistin, Anti-NATO-Gruppe Berlin-Brandenburg

Leonid Ilderkin, Coordinating Council, Union of Political Emigrants & Political Prisoners of Ukraine, Russia

Ray McGovern, Veterans For Peace, Eisenhower Chapter, USA

Elizabeth Murray, ehem. hochrangige US-Geheimdienst-Mitarbeiterin & Ex-CIA-Analystin, USA

Eugenia Amaguaña, Mujeres en Movimiento, Hamburg

Gordana Jovanovic, University Professor em., Belgrad, Serbien

Telma Rinkes, Künstlerin, Berlin

Wolfram Elsner, Professor, Bremen

Sandra Barczyk, Mitglied aufstehen-Basis, Stuttgart

Holger Raths, 1. EOS Ernst-Thälmann, Rostock – Lichtenhagen

Andreas Maluga, 1. Vorsitzender DDR-Kabinett-Bochum e.V.

Živadin Jovanović, Ex-Minister of Foreign Affairs of the Federal Republic of Yugoslavia, Belgrade Serbia

Prof.Dr.sc. Horst Bischoff, Berlin,

Uta Mader, Linke Friedensbewegung, Bernau b. Berlin

Manuel Pardo, Military (Ret.), Madrid, Spain

Mairead Maguire, Nobel Peace Laureate, Northern Ireland

Union of Political Emigrants & Political Prisoners of Ukraine

Larissa Shessler, Chair, Union Political Emigrants & Political prisoners of Ukraine, Moskau

Dmitry Niconov, Council, Union Political Emigrants & Political Prisoners of Ukraine, Moskau

Klaus Helms, Rentner, Mitglied der Industrial Workers of the World (IWW), Schwerin/Meckl.

Frithjof Banisch, Oberst a.D., Dahme / Mark

Ralph Schöpke, Rentner, Hydrochemiker, PD Dr.rer.nat.habil, Cottbus

Diane Nahas, Port Washington, USA

Bruce K Gagnon, Anti-war activist, Bath, Maine, USA

Philip Janssen, Frente Unido América Latina Berlin

Lothar Häupl, Vorsitzender WIBP e.V., Dresden

Brigitte Tichauer, Rentnerin u. Antifaschistin, Berlin

Ortrud Staude, Musikerin, Bremen

Robert Tichauer, Cranberry Township, Pennsylvania, USA

Violetta Marx, Schwerin

Ludwig Bodemann, DKP-Berlin

Wilfried Elling, Walsrode

Klaus Becker, Evry-Courcouronnes, Frankreich

Konstantin Brandt, Buchhändler, Berlin

Irene Wagner, Berlin

CC.gambeex, cook filmaker, Berlin

Arianna Carciofo, Berlin

Sara Flounders, Co-Director, International Action Center, New York City, USA

Bodo Quart, Berlin

Prof. Gregor Putensen, Hochschullehrer i. R., Greifswald

Axel Plasa, Journalist, Berlin

Anja Mewes, Vorsitzende des Vereins der Friedensglockengesellschaft Berlin e. V.

Achim Schuster, Sozialpädagoge, Hamburg

Joe Lombardo, Coordinator, United National Antiwar Coalition, USA

Renate Döhr, Irlandgruppe Omega, Berlin, Germany

Bahman Azad, Executive Secretary, U.S. Peace Council, New Jersey, USA

Mark Burton, Denver, Colorado, USA

Kathryn Fischer, Musician, Germany

Evelin Genzel, Aufstehen, Berlin

Achim Genzel, Berlin

