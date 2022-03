Wie die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti meldet, hat der Kommandeur des DVR-Bataillons „Wostok“ die ukrainische Armee aufgefordert, Frauen und Kindern aus Mariupol freies Geleit zum Verlassen der Stadt zu gewähren.

Die DVR-Truppen hätten sich bereit erklärt, mit den ukrainischen Truppen über die Bedingungen des humanitären Korridors Mariupol-Nowoasowsk zu verhandeln.

„Ich möchte an diejenigen appellieren, die in Mariupol sind, an die Kämpfer des Asow-Regiments (gegen dessen Kämpfer in Russland ein Strafverfahren eingeleitet wurde – Anmerkung der Redaktion), an die Nationalen Sicherheitskräfte und an die Streitkräfte der Ukraine … Wir sind bereit, in einen direkten Dialog mit Ihnen einzutreten und einen sicheren Korridor nach Nowoasowsk zu schaffen“, sagte Alexander Semjonow, stellvertretender Kommandeur des DVR-Bataillons „Wostok“, gegenüber RIA Nowosti.

