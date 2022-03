Russland ist bereit für ein Embargo von Öl und Gas für den Fall, dass der Westen dies wünscht.

Der ehemalige langjährige russische Energieminister und heutige Vize-Vorsitzende der russischen Regierung, Alexander Nowak, hat in einem Statement heute erklärt, dass die westlichen Politiker mit ihren Drohungen und Gesprächen über ein Embargo (Importverbot) von russischen Energie-Rohstoffen die Weltmarktpreise selbst in die Höhe treiben, was keinem hilft und letztendes der europäischen Wirtschaft und Bevölkerung schadet.

Dennoch ist Russland zu einem Embargo gegen russisches Erdöl und Erdgas bereit – wenn sich der Westen das wünscht und Russland wisse wohin mit den Rohstoffen. Aber dazu wird Russland dann auch ein Embargo auf die Gas-Lieferungen über die deutsch-russische Gaspipeline „Nordstream-1“ auferlegen. Russland sei bereit das zu tun. Und Alexander Nowak betont, dass niemanden geholfen sein wird und alle großen Schaden tragen werden. Europa wird Jahre und sehr viel Geld brauchen – um Russlands Liefermengen zu ersetzen.

