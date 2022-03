Olympiasiegerin Natalia Neprjajewa: Russische Paralympioniken wurden wie „wie Schweine behandelt“

Die Olympiasiegerin Natalia Neprjajewa hat ein vernichtendes Urteil über die Entscheidung der Sportkommissare gefällt, die Russen vom paralympischen Wettbewerb auszuschließen. Auch in der russischen Öffentlichkeit und Politik ist die Empörung groß.

