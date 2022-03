Bündnisfreier Status der Ukraine, der in der Verfassung verankert werden sollte;

Anerkennung der russischen Souveränität über die Halbinsel Krim;

Anerkennung der Unabhängigkeit der Donezker und Lugansker Volksrepubliken.

