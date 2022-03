Beweise dafür, dass die Ukraine seit Februar 2014 von Rechtsradikalen regiert wird – Von Eric Zuesse

Heute sind die Gefahren einer militärischen Eskalation unbeschreiblich.Was jetzt in der Ukraine passiert, hat schwerwiegende geopolitische Auswirkungen. Es könnte uns in ein Szenario des Dritten Weltkriegs führen.Es ist wichtig, dass ein Friedensprozess eingeleitet wird, um eine Eskalation zu verhindern. Global Research verurteilt Russlands Invasion in der Ukraine.Ein bilaterales Friedensabkommen ist erforderlich.

