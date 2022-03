Todesdrohungen der Faschisten gegen Zelensky gab es schon viel früher. (Moon of Alabama)

Moon of Alabama 05. März 2022

Am 27. Mai 2019, eine Woche nach Zelenskys Amtsantritt, veröffentlichte die ukrainische Internet-Nachrichtenseite Obozrevatel ein langes Interview mit Dmytro Anatoliyovych Yarosh, einem Mitbegründer des Rechten Sektors, der damals Kommandant der Ukrainischen Freiwilligenarmee war. Jarosch und andere wie er hatten wenig Unterstützung, als sie versuchten, ins Parlament gewählt zu werden, aber sie haben, wie sie während des Maidan gezeigt haben, die Waffen und den Willen, sie einzusetzen.

Wenn ich versuche, das Originalinterview abzurufen, wird mir der Zugriff verweigert“, aber ich habe eine Kopie bei archive.org gefunden.

Die Überschrift des Interviews enthält seine Hauptaussage (maschinelle Übersetzungen):

Yarosh: Wenn Zelensky die Ukraine verrät, wird er nicht seine Position, sondern sein Leben verlieren

Da das Interview recht lang ist, werde ich mich auf zwei Teile konzentrieren. Zelensky hatte Frieden und die Umsetzung des Minsker Abkommens versprochen. Hier sind Yaroshs Gedanken zu Minsk:

Interviewer: Was meinen Sie damit?

Jarosch: Das Minsker Format – und darüber spreche ich die ganze Zeit – ist eine Gelegenheit, auf Zeit zu spielen, die Streitkräfte aufzurüsten, zu den besten Weltstandards im System der nationalen Sicherheit und Verteidigung überzugehen. Dies ist eine Gelegenheit zum Manövrieren. Aber mehr nicht. Die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen ist der Tod unseres Staates. Sie sind keinen Tropfen Blut der Jungs und Mädchen, Männer und Frauen wert, die in diesem Krieg gestorben sind. Nicht einen Tropfen.

Wir waren während dieses diplomatischen Spiels besser auf eine mögliche groß angelegte russische Invasion vorbereitet.

I: Denken Sie, dass es an der Zeit ist, „Minsk“ aufzugeben?

Y: Zweifelsohne.

I: Aber Zelensky wurde unmittelbar nach den Wahlen gesagt, dass er keine Alternativen habe.

Y: „Sie haben es Zelensky gesagt“ … Hat Zelensky überhaupt etwas gesagt?

I: Nein.

Y: Und das ist beängstigend. Der Oberbefehlshaber, der gar nichts sagt. Es ist irgendwie leer. Und es ist sehr seltsam.

I: Wartest du darauf, was der neu gewählte Präsident sagen wird?

Y: Nicht nur. Lasst uns kämpfen und uns vorbereiten. Wir warten darauf, was er sagen wird und vor allem, wie er handeln wird. „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“, heißt es in der Bibel. „Früchte“ werden wir irgendwann im Herbst sehen. Zelensky ist ein unerfahrener Politiker. Und das Gefolge macht den König. Und wir sehen schon, wer da ist, „im Gefolge“, beginnt sich zu zeigen. Das macht nicht gerade optimistisch. Denn Zelensky versprach seinen Wählern (ich war nicht Zelenskys Wähler), dass er das oligarchische System aufbrechen würde. Aber schon bei den ersten Ernennungen zeigt sich, dass das oligarchische System weiter lebt und gedeiht. Und natürlich wird es auch weiterhin so sein. Nur die Ströme werden sich verlagern.

Für die ‚Ultranationalisten‘ in der Ukraine war das Minsker Abkommen immer nur ein Feigenblatt, um Zeit zum Aufrüsten zu haben. Im Jahr 2019, fünf Jahre nach Minsk, fühlten sie sich bereits in der Lage und bereit, die Donbass-Rebellen erneut anzugreifen und zu überwältigen.

Die Bemerkung von Jarosch über Zelenski und die Oligarchen ist nicht falsch. Die Geldströme, die den Ukrainern und ausländischen Spendern entzogen wurden, wurden unter Zelensky zugunsten der Oligarchen umgelenkt, allen voran Igor Kolomoyskyy, der ihn unterstützt hatte.

Der Interviewer fragt Jarosch dann nach seinem Verhältnis zu Kolomojskyj, der den Konflikt im Donbass als Bürgerkrieg bezeichnet hatte. Yarosh hat nichts gegen Kolomoyskyy, weist aber die Behauptung vom „Bürgerkrieg“ zurück:

Jarosch: [P]ielleicht treibt ihn irgendetwas dazu, solche Aussagen zu machen. Offenbar eine Art Geschäftsinteresse.

Das ist für mich die größte Gefahr der Oligarchie. Sie, die Oligarchen, sind talentierte Leute, denn ohne Talent ist es unmöglich, solche Unternehmen aufzubauen und Milliarden zu verdienen. Aber die Gefahr der Oligarchen ist, dass sie Kompradoren sind. Sie scheren sich einen Dreck um das Mutterland. Sie brauchen Geld. Der Profit drückt bei allem ein Auge zu. Und dann kann man mit Russland um jeden Preis verhandeln.

Und deshalb ist Zelensky sehr gefährlich für uns Ukrainer. Ich spüre das.

Interviewer: Worin besteht die Gefahr?

Y: Seine Aussagen über Frieden um jeden Preis sind für uns gefährlich. Wladimir kennt einfach nicht den Preis dieser Welt. Er mag mit Konzerten nahe der Front gewesen sein. Aber wenn meine Jungs von russischen Granaten in kleine Stücke zerrissen wurden und diese Stücke dann eingesammelt und ihren Müttern geschickt werden mussten, sieht der Preis irgendwie ganz anders aus. …

I: Versuchst du jetzt, ihn zu treffen?

Y: Ja. Ich habe ihm schon ein paar Nachrichten geschickt, aber er schweigt. Vielleicht haben sie ihn nicht erreicht. Er ist ein vielbeschäftigter Mann …

Aber selbst wenn dieses Treffen nicht zustande kommt, ist das in Ordnung. Er muss nur eine Wahrheit verstehen: Die Ukrainer lassen sich nicht demütigen. Nach siebenhundert Jahren kolonialer Sklaverei haben die Ukrainer vielleicht noch nicht ganz gelernt, wie man einen Staat aufbaut. Aber wir haben sehr wohl gelernt, wie man einen Aufstand macht und all die „Adler“ erschießt, die versuchen, vom Schweiß und Blut der Ukrainer zu schmarotzen. Zelensky sagte in seiner Antrittsrede, dass er bereit sei, Einschaltquoten, Popularität, Position zu verlieren…

Nein, er würde sein Leben verlieren. Er wird an einem Baum auf der Chreschtschatyk hängen – wenn er die Ukraine und die Menschen, die in der Revolution und im Krieg gestorben sind, verrät.

Chreschtschatyk ist die Hauptstraße von Kiew. Diese und andere Drohungen gegen Zelensky haben sicherlich dazu beigetragen, ihn vom Friedensstifter zum Kriegstreiber und Freund der verschiedenen „ultranationalen“ Milizen zu machen.

Im Frühjahr 2021 kündigte Zelenski an, dass die Ukraine die Krim mit Gewalt zurückerobern werde. Daraufhin hielt Russland große Militärmanöver ab, und Zelensky machte einen Rückzieher. Im November 2021 wurde die Ukraine erneut laut und kündigte an, den Donbas mit Gewalt zurückzuerobern. Russland hielt erneut Militärmanöver ab, um seine Macht zu demonstrieren, doch diesmal verschlechterte sich die Lage weiter.

Ab Mitte Februar stellten die OSZE-Beobachter im Donbass in ihren täglichen Berichten eine starke Zunahme von Waffenstillstandsverletzungen und Explosionen fest.

Die meisten Verletzungen gingen von der ukrainischen Seite aus, und die Explosionen der abgefeuerten Granaten und Raketen fanden auf dem Gebiet des Donbass statt. Am 19. Februar, auf dem Höhepunkt des Beschusses, hielt Zelensky eine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er erwähnte an prominenter Stelle das Budapester Memorandum, wonach die Ukraine die von der UdSSR geerbten Atomwaffen aufgegeben hatte*:

Seit 2014 hat die Ukraine dreimal versucht, Konsultationen mit den Garantiestaaten des Budapester Memorandums einzuberufen. Dreimal ohne Erfolg. Heute wird die Ukraine dies zum vierten Mal tun. Ich, als Präsident, werde dies zum ersten Mal tun. Aber sowohl die Ukraine als auch ich tun dies zum letzten Mal. Ich leite Konsultationen im Rahmen des Budapester Memorandums ein. Der Außenminister wurde beauftragt, sie einzuberufen. Wenn sie nicht wieder stattfinden oder ihre Ergebnisse nicht die Sicherheit unseres Landes garantieren, hat die Ukraine jedes Recht zu glauben, dass das Budapester Memorandum nicht funktioniert und alle Paketbeschlüsse von 1994 in Frage gestellt sind.

Rußland verstand die Äußerung Zelenskys in München als Drohung der Ukraine, sich Atomwaffen zu beschaffen. Sie verfügt bereits über das Know-how, das Material und die Mittel, um dies zu tun.

Eine faschistisch kontrollierte Regierung mit Atomwaffen an Russlands Grenze? Hier geht es überhaupt nicht um Putin. Keine russische Regierung, welcher Art auch immer, könnte das jemals dulden.

Ich glaube, dass diese glaubwürdige Drohung zusammen mit den Artillerievorbereitungen für einen neuen Krieg im Donbass die russische Regierung davon überzeugt hat, mit Gewalt einzugreifen.

Am 22. Februar erkannte Russland die Donbass-Republiken als unabhängige Staaten an. Am 24. Februar überschritten russische Truppen die Grenzen zur Ukraine.

Das Ziel des russischen Militärs ist die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine.

Das erste Ziel ist leicht zu verstehen. Das russische Militär wird einfach alle schweren Waffen, über die die Ukraine verfügt, zerstören oder unbrauchbar machen.

Das zweite Ziel erfordert mehr Erklärungen als das obige Interview mit Dmytro Jarosch.

Wie The Grayzone feststellt:

Im November 2021 gab einer der prominentesten ultranationalistischen Milizionäre der Ukraine, Dmytro Jarosch, bekannt, dass er zum Berater des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte ernannt wurde. Jarosch ist ein bekennender Anhänger des Nazi-Kollaborateurs Bandera, der von 2013 bis 2015 den Rechten Sektor anführte und schwor, die „Entrussifizierung“ der Ukraine anzuführen.

Die Drohungen der Faschisten machen es für jeden ukrainischen Politiker unmöglich, eine vernünftige Politik zu betreiben, die zum Frieden im Land führen würde.

*Eine der Paketentscheidungen, die die Ukraine 1994 getroffen hat, war der Beitritt der Ukraine zum Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen.

https://www.moonofalabama.org/2022/03/zelensky-and-the-fascists-he-will-hang-on-some-tree-on-khreshchatyk.html

