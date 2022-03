Infos zu neuesten Entwicklungen siehe auf der RT-Internetseite „Live-Ticker zum Ukraine-Krieg“



In eigener Sache: RT DE weiterhin über Alternativen zu erreichen

Auch nach dem EU-Ratsbeschluss, „RT DE“ das Aussenden von Inhalten innerhalb der EU zu verbieten, gibt es Alternativen und Möglichkeiten, uns zu erreichen.

Apple App:

https://apps.apple.com/ru/app/rt-news/id649316948?l=en

Android App:

https://cdn.rt.com/app/rtnews.apk

Telegram:

https://t.me/rtde_press

Website:

https://rtde.site

https://rtde.xyz

https://rtde.team

