Die Ukraine hat ein echtes Problem mit rechtsextremer Gewalt (und nein, nicht RT hat diese Schlagzeile verfasst) Juni 2018 – Von Josh Cohen (Atlantic Council)

Atlantic Council 20. Juni 2018

Von Josh Cohen

Es klingt wie der Stoff, aus dem Kreml-Propaganda ist, aber es ist nicht. Letzte Woche deckte Radio Hromadske auf, dass das ukrainische Ministerium für Jugend und Sport die Neonazi-Gruppe C14 finanziert, um „nationalpatriotische Bildungsprojekte“ im Land zu fördern. Am 8. Juni gab das Ministerium bekannt, dass es C14 knapp 17.000 Dollar für ein Kinderlager zukommen lassen wird. Es vergab auch Gelder an Holosiyiv Hideout und Educational Assembly, die beide Verbindungen zur rechtsextremen Szene haben. Die Enthüllung ist ein bedenkliches Beispiel dafür, dass die Strafverfolgungsbehörden die zunehmende Gesetzlosigkeit rechtsextremer Gruppen, die bereit sind, Gewalt gegen missliebige Personen anzuwenden, stillschweigend akzeptieren oder sogar fördern.

Seit Anfang 2018 haben C14 und andere rechtsextreme Gruppen wie die Asow-nahe Nationale Miliz, der Rechte Sektor, Karpatska Sich und andere mehrfach Roma-Gruppen angegriffen, ebenso wie antifaschistische Demonstrationen, Stadtratssitzungen, eine Veranstaltung von Amnesty International, Kunstausstellungen, LGBT-Veranstaltungen und Umweltaktivisten. Am 8. März griffen gewalttätige Gruppen Demonstranten zum Internationalen Frauentag in verschiedenen Städten der Ukraine an. In nur wenigen dieser Fälle unternahm die Polizei etwas, um die Angriffe zu verhindern, und in einigen Fällen wurden sogar friedliche Demonstranten und nicht die eigentlichen Täter verhaftet.

Internationale Menschenrechtsgruppen haben Alarm geschlagen. Nach den Anschlägen vom 8. März warnte Amnesty International: „Die Ukraine versinkt in einem Chaos unkontrollierter Gewalt, die von radikalen Gruppen ausgeht, und deren völlige Straffreiheit. Praktisch niemand im Land kann sich unter diesen Bedingungen sicher fühlen“. Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House und Front Line Defenders warnten in einem Schreiben, dass radikale Gruppen, die unter dem Deckmantel des Patriotismus“ und traditioneller Werte“ agieren, in einer Atmosphäre nahezu völliger Straffreiheit agieren können, was diese Gruppen nur ermutigen kann, weitere Anschläge zu verüben.“

Natürlich schneiden rechtsextreme Parteien wie Swoboda bei Umfragen und Wahlen in der Ukraine schlecht ab, und die Ukrainer zeigen keinen Wunsch, von ihnen regiert zu werden. Aber dieses Argument ist ein „Ablenkungsmanöver“. Nicht die Wahlchancen der Extremisten sollten die Freunde der Ukraine beunruhigen, sondern vielmehr die mangelnde Bereitschaft oder Unfähigkeit des Staates, gewalttätigen Gruppen entgegenzutreten und ihre Straffreiheit zu beenden. Ob dies nun auf das anhaltende Gefühl zurückzuführen ist, einigen dieser Gruppen für ihren Kampf gegen die Russen etwas schuldig zu sein, oder auf die Befürchtung, sie könnten sich gegen den Staat selbst wenden – es ist ein echtes Problem, und wir erweisen der Ukraine keinen Dienst, wenn wir es unter den Teppich kehren.

Die antidemokratische Ideologie, die diese Gruppen vertreten, steht im Widerspruch zu den Werten des Euromaidan. Die Ukrainer gingen gegen den ehemaligen Präsidenten Janukowitsch auf die Straße, weil sie in einem demokratischen Staat leben wollten, in dem jeder zur Rechenschaft gezogen wird. Um den Werten des Euromaidan gerecht zu werden, muss Kiew daher alle Bürger schützen, unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Sexualität oder ihren politischen Ansichten.

Die Straffreiheit der Rechtsextremen stellt auch eine gefährliche Bedrohung für die Staatlichkeit der Ukraine dar. In der westlichen Politik- und Rechtsphilosophie wird seit langem davon ausgegangen, dass der Staat ein Gewaltmonopol haben muss, um ein legitimer Staat zu sein, und wenn ein Staat dieses Monopol verliert, beginnt die Gesellschaft zu zerfallen. Die Ukraine ist sicherlich noch lange nicht an diesem Punkt angelangt, aber sie sollte auch kein Risiko eingehen.

Kiew sollte sich darüber im Klaren sein, dass es dem internationalen Ansehen der Ukraine schadet, wenn es bei all diesen Aktivitäten ein Auge zudrückt. Der Kreml wird nicht zögern, die Aktivitäten der extremen Rechten zynisch zu nutzen, um seine falsche Behauptung zu verbreiten, die Ukraine sei ein Hornissennest von Faschisten, während Kiew wegen seiner Untätigkeit auch die Unterstützung des Westens verlieren könnte.

Glücklicherweise haben die Behörden noch Zeit, die Dinge im Keim zu ersticken, wenn sie jetzt handeln. Präsident Petro Poroschenko könnte damit beginnen, eine Null-Toleranz-Politik gegenüber nicht genehmigtem Vigilantismus zu verfolgen und die Behörden anzuweisen, die Strafverfolgungsbehörden von rechtsextremen Sympathisanten wie Sergei Korotkykh zu säubern, der bei der Nationalen Polizei für die Sicherheit strategisch wichtiger Orte zuständig ist.

Auch sollten Regierungsbehörden auf allen Ebenen nicht mehr mit rechtsextremen Gruppen zusammenarbeiten. Abgesehen von der problematischen Finanzierung durch das Jugendministerium haben C14 und ein Kiewer Stadtbezirk vor kurzem eine Vereinbarung unterzeichnet, die es C14 erlaubt, eine „Stadtwache“ zu gründen, die auf den Straßen patrouilliert. Und der gefährliche Anführer der C14, Jewhen Karas, brüstet sich sogar ganz offen mit der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsdiensten der Ukraine (SBU). All das muss ein Ende haben, und Staatsbeamte, die mit Extremisten zusammenarbeiten, müssen entfernt werden.

Schließlich ist es wichtig, dass Poroschenko und andere hochrangige Regierungsvertreter extreme Organisationen wie C14 öffentlich verurteilen und sich für Randgruppen einsetzen. Wie die drei Jahre ohne Zwischenfälle bei der Kyiv Pride zeigen, ist der Staat durchaus in der Lage, rechtsextremen Vigilantismus einzudämmen, wenn er dies will. Die Behörden sind sich jedoch der internationalen Sichtbarkeit der Kyiv Pride bewusst, und die eigentliche Bewährungsprobe wird kommen, sobald die hellen Lichter verschwinden.

Es wird nicht einfach sein, die Straflosigkeit der Rechtsextremen zu beenden, aber die Regierung muss den Willen aufbringen, dies jetzt zu tun.

Josh Cohen ist ein ehemaliger USAID-Projektleiter, der Wirtschaftsreformprojekte in der gesamten ehemaligen Sowjetunion leitete. Er schreibt unter anderem für Reuters, Foreign Policy und die Washington Post.

