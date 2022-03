BILD Zeitung fordert Putsch gegen Putin. Der Journalist Hans-Ulrich Jörges würde sogar eine Ermordung des russischen Präsidenten gutheissen.

Fast alle russischen Nachrichtenportale, insbesondere in Deutschland sind inzwischen gesperrt und nur noch auf komplizierten Umwegen kann man diese Nachrichten finden.

Während uns in den westlichen Medien fast ununterbrochen von russischen Kriegshandlungen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung und Flächenbombardierung von Städten berichtet wird, stellt sich die Lage nach russischer Darstellung völlig anders dar:

Sowohl aus Mariopol wird verhindert, dass die Zivilisten die Stadt verlassen und auch aus Charkow kommen entsprechende Berichte. Es gibt Videos von Menschen, die beim Verlassen aus Mariopol in ihren Autos hingerichtet wurden. Deutsche Medien berichten, dass russische Truppen die Evakuierung verhindern, obwohl sie in Verhandlungen beschlossen worden war.

Auch gibt es direkte Unterstützung bei BILD-Zeitung für eventuelle Pläne, aus aus dem direkten Umfeld des Kreml, den russischen Präsidenten zu ermorden. Der Journalist Hans-Ulrich Jörges würde sogar eine Ermordung des russischen Präsidenten gutheissen. Minute 7.13

Auch zu Gast in der verlinkten Sendung ist der ukrainische Botschafter in Deutschland.

Russland hat ebenfalls bekanntgegeben, dass man mit der Militär-Operation auch einen Entnazifizierungsprozess einleiten werde, bei dem alle Nazis, die sich Verbrechen schuldig gemacht habe, ähnlich wie bei den Nürnberger Prozessen in Deutschland zur Verantwortung gezogen werden.

