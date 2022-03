Ukrainische Neonazis infiltrieren JEDE EBENE von Militär und Regierung. (Jimmy Dore Show)

Seit der russischen Invasion in der Ukraine und den daraus resultierenden Rufen “Wir alle sind die Ukraine” haben sich viele bemüht, die Verbreitung von Neonazis in ukrainischen paramilitärischen Gruppen, den ukrainischen Streitkräften und sogar in Teilen der Regierung herunterzuspielen. Wie Jimmy und Max Blumenthal von The Grayzone erörtern, sind Berichte über Neonazis in der Ukraine keineswegs übertrieben, und die Zelenski-Regierung ist in der Tat weitgehend diesen rassistischen, fremdenfeindlichen, schwulenfeindlichen Gruppen verpflichtet, die sich mit dem “Spaß” brüsten, den sie am Kämpfen und Töten haben. Videobeschreibung-Übersetzg. CG]

Quelle: The Jimmy Dore Show, 03.03.2022

