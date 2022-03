Massenmobilisierung gegen Russland

Heil Ukraine – Ukraine über alles

Nazi-Kinder und andere Nazi-Aufmärsche

Siehe Video von 2014: https://www.youtube.com/watch?v=v5WrBAWwf_I

Gestern demonstrierten Schüler, heute die Kleinsten: In Harburg haben sich 150 Kita-Kinder versammelt um gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu demonstrieren. Die Idee kam von den Kindern selbst.

Hier:https://www.mopo.de/hamburg/kita-kinder-demonstrieren-fuer-frieden-in-der-ukraine/

Friedensstreik der „Fridays for Future“: 25.000 demonstrieren gegen Ukraine-Krieg

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related