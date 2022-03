Russland: Zustimmungswerte für Putin nehmen deutlich zu. Über 70% der Bevölkerung unterstützen seine Politik

Das Vertrauen der russischen Bevölkerung in die Politik von Präsident Putin ist innerhalb einer Woche von 60 % auf 71 % gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Stiftung für öffentliche Meinung.

18 % haben kein Vertrauen in Putin.

11 % fanden es schwierig, diese Frage zu beantworten.

71 % der Befragten bewerteten die Arbeit von Präsident Putin gut,

15 % bewerteten die Arbeit von Präsident Putin schlecht.

14 % fanden es schwierig, die Frage zu beantworten.

Die Umfrage wurde vom 25. bis 27. Februar an 104 Orten in 53 Regionen des Landes durchgeführt. Insgesamt nahmen 1.500 Personen an der Umfrage teil.

Quelle:

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1293274/umfrage/umfrage-zu-den-zustimmungswerten-fuer-wladimir-putin-in-russland/

