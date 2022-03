Die Entschlossenheit der USA, die fortschreitende Expansion der NATO bis an die Grenzen der Russischen Föderation fortzusetzen, hat zu einem Szenario geführt, dessen Auswirkungen unvorhersehbar sind und das vermieden werden könnte. Die von den Vereinigten Staaten und der NATO in den letzten Monaten durchgeführten Militärbewegungen … laufen auf eine fortschreitende militärische Einkreisung hinaus … Kuba ist ein Land, das das Völkerrecht verteidigt und sich der Charta der Vereinten Nationen verpflichtet fühlt, die es immer verteidigen wird Frieden und sich der Anwendung oder Androhung von Gewalt gegen einen Staat widersetzen … Die Geschichte wird die US-Regierung für die Folgen einer zunehmend offensiven Militärdoktrin außerhalb der NATO-Grenzen verantwortlich machen, die den internationalen Frieden, die Sicherheit und die Stabilität bedroht …

