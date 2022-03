Putin Kein „Ausgestoßener“ in Peking – Von Ray McGovern (antikrieg.com)

https://original.antiwar.com/mcgovern/2022/02/28/putin-no-pariah-in-beijing/



Wenn das Weiße Haus tatsächlich dachte, es könnte China öffentlich beschämen, Russland für den Einmarsch in die Ukraine zu verurteilen, zeigt dies vielleicht, dass es unfähig ist, die ernsthafte Herausforderung zu verstehen, vor der es jetzt von einer russisch-chinesischen Entente steht.

Moskau und Peking bezeichneten ihre strategische Beziehung vor zweieinhalb Monaten als so eng, dass sie „sogar eine Allianz übersteigt“. Siehe: China verleiht Russlands ‚Nyet‘ Oomph zur NATO .

Wie lange können Washington und der Rest des Westens noch leugnen, dass Chinas Präsident Xi Jinping Präsident Wladimir Putin „all in“ unterstützt. Pekings jüngstes Verhalten macht dies deutlich . Dies kam am Montag in den Bemerkungen des Sprechers des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, deutlich zum Ausdruck. Auf die Frage, „ist es nicht Zeit für China, die Aggression Russlands klar zu verurteilen“, gab Wang eine Nicht-Antwort mit unmissverständlichen „Nuancen“, die zeigt, dass XI zumindest bisher mit „bestem Freund“ Putin zusammensteht. Wang sagte:

„Aber“

„Gleichzeitig erkennen wir die besondere historische Komplexität der Ukraine-Frage an und verstehen die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands.“

(Wie Beobachter der chinesischen Rhetorik wissen, bedeutet „gleichzeitig“ „ABER“, und es leitet üblicherweise die Hauptsache ein. Wenn „Aber“ einen neuen Schlüsselsatz beginnt, kann man leicht den wesentlichen Gedanken erkennen, den China vorantreiben möchte Zuhause.)

Wang Wenbin begann seine Antwort mit einer Hommage an Chinas langjähriges Standardprinzip mit der Forderung nach Respekt für „die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder“. Aber wie lässt sich der Kreis quadrieren – wie lässt sich dieses erhabene Prinzip mit Chinas Zurückhaltung in Einklang bringen, Russlands Invasion in der Ukraine zu kritisieren – und mit Chinas Beharren auf der Notwendigkeit, „Russlands legitime Sicherheitsbedenken“ zu verstehen? Wäre „unergründlich“ hier das richtige Wort?

Später, als Antwort auf eine Frage, Putin habe die russischen strategischen Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt, verdoppelte sich Sprecher Wang:

„Ich möchte noch einmal betonen, dass, wenn es um die europäische Sicherheit geht, die legitimen Bedenken aller Länder wertgeschätzt werden sollten. Wenn die NATO fünf Wellen der Osterweiterung unternommen hat, sollten die legitimen Forderungen Russlands wertgeschätzt und angemessen gelöst werden. Relevante Parteien sollten Zurückhaltung üben und eine weitere Eskalation der Situation vermeiden.“

Die Quadratur des oben erwähnten Kreises erfordert möglicherweise eine spezielle Formel, um ihn zu enträtseln. Aber was der chinesische Präsident XI Jinping an Politik und praktischem Verhalten beschlossen hat, ist dagegen glockenklar. Vor drei Jahren bezeichnete XI den russischen Präsidenten Putin als seinen „besten Freund“. Bekennende Freundschaft und Rhetorik beiseite, die strategische Beziehung, die sie aufgebaut haben, erweist sich als das, was XI letzten Dezember beschrieben hat . XI sagte Putin, dass „diese Beziehung in ihrer Nähe und Effektivität sogar ein Bündnis übertrifft“.

Und am 4. Februar, als Putin am Eröffnungstag der Olympischen Spiele in Peking war, gaben China und Russland ein weitreichendes Dokument heraus, in dem sie erklärten, dass beide Seiten:

“ bekräftigen, dass die neuen zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Russland und China den politischen und militärischen Bündnissen der Ära des Kalten Krieges überlegen sind. Die Freundschaft zwischen den beiden Staaten kennt keine Grenzen, es gibt keine „verbotenen“ Bereiche der Zusammenarbeit.“

Das ist Diplomatie?

Die gestrige Reaktion Pekings kann als klare Zurückweisung der Ermahnungen der Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Sonntag an China angesehen werden, obwohl Wang sich nicht herabließ, ihren Namen zu nennen. Psaki, der den gebieterischen – aber umnachteten und selbstzerstörerischen – Ton annahm, den seine Kollegen Außenminister Antony Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan mit seinen chinesischen Amtskollegen im vergangenen März in Anchorage verwendeten, versuchte, China Anweisungen zu geben, wie es sich verhalten sollte. Siehe: Weißes Haus fordert China auf, Russlands Invasion in der Ukraine zu verurteilen .

In einem Interview mit MSNBC machte Psaki deutlich, dass Peking mehr tun sollte:“

„Dies ist nicht die Zeit, an der Seitenlinie zu stehen. Dies ist die Zeit, lautstark die Aktionen von Präsident Putin und Russland zu verurteilen, die in ein souveränes Land einmarschieren …

„Aber es gibt (sic) auch wichtige Schritte für die chinesische Führung, um sich selbst zu betrachten und wirklich einzuschätzen, wo sie stehen will, während die Geschichtsbücher geschrieben werden.“

Ob die Chinesen Psakis Äußerungen unergründlich oder einfach nur arrogant fanden, das Weiße Haus hat nun die Antwort Pekings.

Ray McGovern arbeitet mit Tell the Word zusammen, einem Verlagszweig der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. Seine 27-jährige Karriere als CIA-Analyst umfasst die Tätigkeit als Leiter der sowjetischen Abteilung für Außenpolitik und als Ersteller/Briefner des President’s Daily Brief. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

