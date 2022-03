Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Waleri Gergijew, wegen dessen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin entlassen.

In einem an den Chefdirigenten Gergijew gerichteten Brief hatte sich der OB Dieter Reiter (SPD) „fassungslos“ über den „barbarischen Akt des russischen Machthabers Putin geäussert.



Wladimir Putin habe seine nationalistischen Ziele mit aller Brutalität und ohne Rücksicht auf Menschenleben verfolgt“. Der Münchner Oberbürgermeister erwarte von Gergijew ein klares Signal an die Stadtspitze, die Öffentlichkeit, die Musikerinnen und Musiker der Münchner Philharmoniker und ihr Publikum bis zum Montag, dem 28. Februar.

Jetzt wurde dem Dirigenten gekündigt.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related