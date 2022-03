Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij fordert Ausschluss Russlands aus UN-Sicherheitsrat 

Der ukrainische Präsident Selenskij erklärte:

Hier ist die Ukraine. Hier ist Europa. Hier ist das Jahr 2022. Das mit Raketen, Bomben und Artillerie bewaffnete Böse muss sofort gestoppt werden. Wirtschaftlich zerstört.

Eine vollständige Sperrung des Luftraums für russische Raketen, Flugzeuge und Hubschrauber müsse in Betracht gezogen werden. Zudem dürfe ein solcher Staat nicht „Hunderte Milliarden“ für den Export von Energierohstoffen erhalten, betonte der ukrainische Präsident.



Hier zur Erinnerung an die rechten Einflüsse in der Ukraine ein Video aus dem Jahre 2020:

Stepan Bandera wird in der Ukraine von vielen als Nationalheld verehrt.

Andrii Melnyk, ukrainischer Botschafter in Deutschland, und jetzt täglich in den deutschen Nachrichten und Talkshows hat nachgewiesenerweise am 27. April 2015 in München Blumen auf dem Grab des Antisemiten, Faschisten und Kollaborateurs Stepan Bandera niedergelegt.

Stepan Bandera stand der „Organisation Ukrainischer Nationalisten“ (OUN) und der mit ihnen verbündeten Nationalistischen Aufstandsarmee (UPA) vor, die im Jahr 1943 im Bereich der heutigen Ukraine und an der polnischen Bevölkerung in Wolhynien Massaker begangen haben.

Stepan Bandera wird von faschistischen Kreisen in der Ukraine als „Unabhängigkeitskämpfer“ gefeiert. Er war ein Antikommunist, Antisemit, verantwortlich für Morde an Männern, Frauen und Kindern – kurz ein Faschist.

https://www.facebook.com/watch/?v=485929713263782

