Ukrainekonflikt: Auf keinen Fall NATO – Von Linke-Mitglied Gregor Schirmer (junge Welt)

Das in der DDR als Professor für Völkerrecht tätige Linke-Mitglied Gregor Schirmer teilte am Sonntag gegenüber jW zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine mit:

Auf keinen Fall darf versucht werden, den Konflikt in und um die Ukraine und die Sicherheit des Landes durch die Aufnahme in die NATO lösen zu wollen. Das wäre eine zu Recht nicht hinnehmbare Provokation gegen Russland, die den Konflikt ins uferlos Gefährliche ausbreiten würde. Eher kommt der Status Ständiger Neutralität nach dem Vorbild der Schweiz, Schwedens oder Finnlands in Betracht.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related