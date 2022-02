Mexikos Präsident will eine diplomatische Lösung für die russische Invasion in der Ukraine

Während Russland seine Invasion in der Ukraine fortsetzt, sagt der mexikanische Präsident, er sei gegen einen Krieg, aber forderte Russland nicht direkt zum Rückzug auf.

Präsident Andrés Manuel López Obrador sagte, Mexiko werde sich weiterhin für die Aufrechterhaltung des Dialogs mit Russland einsetzen, um den Konflikt mit der Ukraine ohne Gewaltanwendung zu lösen.

„Mexiko ist ein Land, das immer Frieden und eine friedliche Lösung von Konflikten unterstützt hat“, sagte er. „Und wir hoffen, dass sich die Situation in der Ukraine schnell wieder normalisiert, dass es einen Dialog gibt und es eine Lösung gibt.“

López Obrador verzichtete darauf, Russland in seinen Kommentaren direkt zu erwähnen.

