Der militärische Konflikt zwischen der Ukraine und Russland geht am 1. März in seinen sechsten Tag.

Der Krieg hat weltweit neue Spaltungen und Konfrontationen geschaffen. Es macht auch die Situation auf dem Schlachtfeld, die europäische und sogar die globale Situation komplizierter und unsicherer. Aber wir müssen feststellen, dass unter den gegenwärtigen Umständen die Tür für eine friedliche Lösung der Ukraine-Frage nicht vollständig geschlossen ist.

Berichten zufolge traf am Montag eine ukrainische Delegation zu Verhandlungen mit Russland in Weißrussland ein, und das Gespräch fand am Nachmittag desselben Tages statt. Obwohl beide Parteien und die Außenwelt wenig Hoffnung auf einen Durchbruch in kurzer Zeit in den Verhandlungen haben, ist die Rückkehr an den Verhandlungstisch immer ein guter Anfang. Die wirklich friedliebenden Länder und Streitkräfte der Welt sollten diese scheinbar schwache Wende gut nutzen und mehr tun, um Friedensgespräche zu fördern, anstatt Öl ins Feuer zu gießen.

Die Informationen über den Militärkonflikt zwischen Russland und der Ukraine ändern sich schnell und werden viel verwirrender als zuvor, und es ist schwierig, die Wahrheit von der Unwahrheit zu unterscheiden. Dabei verschärft sich der öffentliche Meinungskampf der USA immer mehr. Wir haben festgestellt, dass einige Stimmen versuchen, eine sehr irreführende und extrem falsche Theorie von „Chinas besonderer Verantwortung“ zu schaffen. Sie fabrizieren sogar Desinformationen, um Chinas Image aufgrund der Russland-Ukraine-Krise zu verleumden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die öffentliche Meinung der USA als wichtige Partei in der Russland-Ukraine-Krise vollständig darauf ausgerichtet ist, die Interessen der USA zu verteidigen. Es zielt darauf ab, China dazu zu drängen, das von den USA und dem Westen gegrabene Loch zu füllen, obwohl China an der Krise nicht beteiligt ist. Eine solche Praxis ist weder anständig noch fair.

Als verantwortungsbewusstes großes Land hat China nie zu Opposition und Konfrontation aufgerufen. Stattdessen hat China proaktiv alle diplomatischen Bemühungen unterstützt und ermutigt, die einer friedlichen Beilegung der Ukraine-Krise förderlich sind, und begrüßt den direkten Dialog und die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine so schnell wie möglich. China unterstützt auch Europa und Russland in ihren Bemühungen, einen gleichberechtigten Dialog über die europäische Sicherheitsfrage zu führen, das Konzept der unteilbaren Sicherheit aufrechtzuerhalten und schließlich einen ausgewogenen, effektiven und nachhaltigen europäischen Sicherheitsmechanismus zu bilden.

Um eine rasche Deeskalation der Spannungen zu fördern, ist China bereit, eine konstruktive Rolle bei der Suche und Verwirklichung des Friedens zu spielen, aber es wird niemals nach Washingtons Taktstock tanzen. Während der gesamten Entwicklung der Ukraine-Krise ist es viel zu offensichtlich, dass die USA die Krise geschaffen, übertragen und von ihr profitiert haben. Selbst jetzt hat es nicht aufgehört, Ärger zu machen, was ziemlich gefährlich ist. Es hat auch seine öffentliche Meinungsmaschinerie benutzt, um andere zu verurteilen, die internationale Gemeinschaft mit ihren egoistischen Interessen als Geisel zu nehmen.

Washington ist der „besondere Verantwortliche“ für die Ukraine-Krise, und die US-geführte NATO hält den Schlüssel zu ihrer Lösung fest. Wie die ehemalige US-Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard in einem Interview sagte: „Biden kann einen Krieg mit Russland sehr leicht verhindern, indem er garantiert, dass die Ukraine kein Mitglied der NATO wird.“ Was sie sagte, war völlig wahr, aber die US-Mainstream-Medien ignorierten diese Wahrheit leider nicht nur selektiv, sondern nutzten das Leiden des ukrainischen Volkes auch bewusst aus und verzehrten es.

Warfare ist kein Spiel für Kinder. Es ist an der Zeit, Washingtons öffentlichen Meinungskrieg in der schwierigen Situation zu stoppen, da der Meinungskrieg keinem anderen Zweck dient, als neue Konfrontationen zu fördern. Da es bei der Entwicklung der Ukraine-Frage äußerst komplexe historische und praktische Faktoren gibt, ist jeder Versuch, diese historische Erzählung zu vereinfachen, oft egoistisch motiviert oder sogar mit bösen Motiven. Es ist wichtig zu sehen, dass sowohl Russland als auch die Ukraine eine gewisse Verhandlungsabsicht haben und die Möglichkeit einer politischen und diplomatischen Lösung immer noch besteht. Gleichzeitig folgten die aufstrebenden Mächte, darunter Indien, Brasilien und Argentinien, der „Verurteilung“ der USA nicht, sondern äußerten rationale und pragmatische Stimmen. Diese Stimmen vertreten die Ansichten eines bedeutenden Teils der internationalen Gemeinschaft, von den westlichen Medien einfach ignoriert. Die Beurteilung des Russland-Ukraine-Krieges sollte nicht vom Westen monopolisiert, sondern der internationalen Gemeinschaft überlassen werden.

Die US-geführte NATO ist ein Produkt des Kalten Krieges, und die Russland-Ukraine-Krise ist im Wesentlichen eine Wunde, die in Europa durch das Sargbrett des Kalten Krieges neu geschaffen wurde. Europa steht am Scheideweg von Krieg und Frieden, und die Vertreter Russlands und der Ukraine haben sich an den Verhandlungstisch gesetzt. Alle Parteien sollten mehr Geduld haben und sich bemühen, Bedingungen für eine Versöhnung zu schaffen, anstatt die Verhandlungen in ein weiteres Schlachtfeld für egoistischen Gewinn zu verwandeln. Vor allem Washington solle die „besondere Verantwortung“ übernehmen, statt weiterhin Chaos zu stiften.

Quelle:

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253542.shtml

