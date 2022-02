Harri Gruenberg: Über die Haltung der Linken in den vergangenen Tagen im Ukrainekonflikt

Ehrlich gesagt ich bin sprachlos über die Haltung der Linken in den vergangenen Tagen.



Ihr Auftreten heute im Bundestag war eine Kapitulation vor dem Klassengegner. Man hat die Kritik an der Weigerung des Westens ernsthaft mit Putin zu verhandeln, der AFD überlassen.



Man hat Sanktionen akzeptiert. Ein Tabubruch bisheriger linker Politik.



Man kann durchaus Russland verhalten kritisieren und dennoch dem Gegner in der Nato und der eigenen Herrschenden Klasse sehen, welche die Ukraine seit 2014 als Beutestück ansehen, den man Russland nicht wieder gibt.



Sie haben Milliarden für die Errichtung einer prowestlichen Orientierung ausgegeben und mit Russland bei der Minsker Vereinbarung gespielt.

