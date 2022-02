Der Sprecher des russischen Parlaments wendet sich an alle russischen Kritiker des Vorgehens der Regierung im Konflikt mit der Ukraine.

Der Sprecher des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin wandte sich an alle Kritiker des Vorgehens der russischen Führung im Ukrainekonflikt. Auf Telegram schrieb er, dass diese Kritiker ihm zufolge in der Minderheit seien.



Insbesondere kritisierte Wolodin die Kinder wohlhabender Russen, von denen viele im Ausland leben, und sich sich jetzt von Entscheidungen der russischen Regierung distanzieren.

Außerdem appellierte er an Künstler, unter denen es auch viele Andersdenkende gibt. Wjatscheslaw Wolodin schrieb, dass sie in ihren Einschätzungen nicht objektiv seien und jahrelang die miserable Lage in den selbsternannten Volksrepubliken nicht bemerkt hätten.

