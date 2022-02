Der Krieg hat am 17. Februar begonnen, Freunde – und nicht durch Putin! – von Volker Wirth (KarEn – Verein zur Förderung alternativen Energien in der Karibik e.V. Berlin)

Eine Anwort von Volker Wirth zum Aufruf:

Stoppt den Krieg in der Ukraine: JETZT für Frieden auf die Straße gehen!

Unwissenheit führt zu dramatischen Fehlentscheidungen!

Nun seid auch ihr für die 500 Milliarden neue Rüstungsausgaben verantwortlich – denn gegen eine böse Aggression muss sich der Gute doch verteidigen können!

Denkt nach!

Die Situation und damit der GEGENschlag ist der permanenten Ostausdehnung der NATO, notfalls eben auf heimlich-kaltem Wege, geschuldet –

und dagegen haben wir alle NICHTS Wirksames unternommen.

Ein imperialistischer Block rückt gegen ein Roh- und Brennstoffland, allerdings anders als Irak, Libyen, Syrien, Iran(?) mit Kernwaffen, immer weiter vor – nichts ist dümmer als die Rede von den „zwei Imperialismen“.

Dass die Hälfte der Ukrainer zuhause russisch spricht, ihr das aber von den ukrainischen Nationalisten in der Öffentlichkeit verboten wird, ist da nur ein menschenrechtlicher Nebenaspekt – das ist ja überall so mit den russischen Minderheiten. Und niemand spricht darüber…

Gebraucht bitte euren Verstand!



Seit dem 17. Februar frueh hat der ukrainische Beschuss der „Separatistengebiete“ dramatisch zugenommen, es gab auch zivile Tote. Am selben Tag um 11 h hat die schnell herangezogene Artillerie der „Volksrepubliken“ zurueckgeschossen. Die Kiewer Regierung hat nie – ich wiederhole: nie! – das „Maßnahmenpaket“, also“Minsk Ii“ eingehalten und nun auch offen erklärt, es nicht einhalten zu wollen.

Wer keinen Frieden will, was will der?

Praesident Putin hat eine Woche spaeter(!) einen umfassenden Angriff begonnen, nachdem sich alle westlichen Staaten nicht in der Lage sahen, Kiew zum „Status quo ante“ zurueckzubekommen.

Tut mir leid, an eurer unverhaeltnismaessigen und einseitigen Kundgebung nehme ich nicht teil und kündige euch die Freundschaft! So nicht!

