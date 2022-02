Anti-NATO-Kundgebungen in Italien

Mehr als 2.000 Italiener haben in der Hauptstadt Rom demonstriert und die NATO für die aktuelle Situation in der Ukraine verantwortlich gemacht. Sie protestierten gegen den Krieg aussprachen und forderten ein Ende des Konflikts im Land .

Am Mittwochmorgen kündigte der russische Präsident Wladimir Putin offiziell eine spezielle Militäroperation gegen die Ukraine an.

Hunderte italienische Studenten nahmen am Sonntag an den Anti-NATO-Demonstrationen teil und protestierten mit Plakaten gegen die hegemoniale Politik und Doppelmoral der NATO und der USA.

Russland sagt, seine Operation in der Ukraine sei nicht der Beginn einer Invasion, sondern ein Versuch, einen dritten Weltkrieg zu verhindern.

Die USA und Europa begannen, massiven diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Russland auszuüben.

