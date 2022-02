Der Außensprecher der EU, Josep Borrell, hat mitgeteilt, dass die EU ein Verbot von Transaktionen der russischen Zentralbank beschlossen habe. Die Hälfte der russischen Finanzreserven lägen auf Banken der G7-Länder; sie würden eingefroren.

Ziel sei es, den russischen Finanzmarkt „zu verkrüppeln.“ Diese Sanktionen würden sofort umgesetzt, ehe morgen früh die Zentralbanken die Arbeit beginnen.

