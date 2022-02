Ukrainekonflikt: Waffenstillstand! NATO auflösen! (Veterans for Peace, USA)

Waffenstillstand- NATO auflösen

Nehmen Sie US-Atombomben, die in fünf NATO-Staaten gelagert sind – Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien, Türkei – und bringen Sie sie zurück in die USA

US-Raketen aus Rumänien und Polen entfernen- Den Verträgen über die Bekämpfung ballistischer Raketen und nuklearen Zwischenstreitkräften wieder beitreten, aus denen die USA ausgetreten sind

Stimmen Sie zu, Verträge auszuhandeln, um Weltraumwaffen und Cyberkrieg zu verbieten, die Russland und China wiederholt in der UNO vorgebracht haben, die die USA immer blockieren oder dagegen stimmen

Unterzeichnung des neuen Atomwaffenverbotsvertrags und Aushandlung eines Zeitplans und Fahrplans mit Überprüfungs- und Inspektionsverfahren für die vollständige Abschaffung von Atomwaffen.

Sehen Sie sich diese und andere Schritte an, die in der Analyse der nuklearen Haltung von Veterans for Peace beschrieben werden.

www.tinyurl.com/VFP-NPR

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related