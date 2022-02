Ukraine: Die USA und die NATO haben dieses Chaos verursacht (Hamilton Coalition To Stop The War, Kanada)

Die USA und die NATO haben diese Krise verursacht, weil sie die vernünftigen Forderungen der Russischen Föderation in zwei am 21. Dezember 2021 vorgelegten Vertragsentwürfen beiseite geschoben haben. Eine der wichtigsten Forderungen war eine neutrale Ukraine und eine verbindliche Zusage, dass sie niemals der NATO beitreten werde.

Der ukrainische Präsident Selenskyj seinerseits wies die Minsker Protokolle zurück, die die einzige Formel waren, um die Sackgasse um die abtrünnigen Republiken in Donezk und Luhansk zu lösen. Die Minsker Protokolle forderten die ukrainische Regierung auf, vor dem Maidan-Putsch im Jahr 2014 mit der abtrünnigen Region über die Wiederherstellung ihrer früheren Autonomie sowie sprachlicher und kultureller Rechte zu verhandeln.

Diese Misserfolge ließen die russischsprachige Bevölkerung des Donbass allein, um den zunehmenden militärischen Angriff einer ukrainischen Regierung zu erleiden, die von Neonazi-Parteien unterstützt wird und von westlichen Waffen und Geld angestachelt wird.

All dies sind die eiternden Wunden von drei Jahrzehnten des Verrats der USA und der NATO an ihren Zusicherungen in den frühen 1990er Jahren gegenüber Gorbatschow, dem letzten sowjetischen Präsidenten, dass die NATO nicht „einen Zoll östlich“ eines wiedervereinigten Deutschlands expandieren würde.



In den letzten dreißig Jahren hat sich die NATO jedoch nicht aufgelöst (weil sie gegründet wurde, um die nordatlantischen Länder vor der angeblichen Gefahr des Kommunismus zu schützen), sondern um 800 km erweitert. nach Osten und nahm 14 Staaten auf, die von der ehemaligen Sowjetunion abgespalten waren oder ehemalige Mitglieder des Warschauer Pakts waren. Westliche (einschließlich kanadische) Militär- und Seestreitkräfte wurden in diesen neuen NATO-Mitgliedsländern stationiert, und die NATO installierte Raketensysteme und führte massive Übungen in der Nähe der verringerten Grenzen Russlands durch. Der US-Plan sah eindeutig vor, dass sein aggressives Militärbündnis, die NATO,

Eine weitere schwärende Wunde für Russland war der von den USA inspirierte Putsch in Kiew im Jahr 2014, dessen Junta glaubte, sie könne der russischsprachigen Minderheit im Donbass ihren Willen aufzwingen.

Russland hat in seinem Wunsch, die Menschen in der Donbass-Region zu schützen, ganz vernünftig entschieden, ihre Regierungen anzuerkennen und im Rest der Ukraine eine entmilitarisierte Zone zu schaffen.

Wir glauben, dass die Trudeau-Regierung sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und sich aus der Ukraine zurückziehen sollte. Es hat bereits genug Schaden angerichtet, indem es den Putsch auf dem Maidan 2014 unterstützte und die Junta bis an die Zähne bewaffnet und finanzierte, ganz zu schweigen von den jahrelangen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen gegen Russland.

Kanada sollte aus der als NATO bekannten Bande von Dieben und Landzerstörern aussteigen und seine Beteiligung an provokanten militärischen Abenteuern in der Ukraine, Lettland, Rumänien und im Schwarzen Meer beenden.

Darüber hinaus sollte die Trudeau-Regierung die 350 Milliarden CAD, die für neue NATO-inspirierte Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe und Raubdrohnen vorgeschlagen wurden, in Sozialprogramme und Verteidigungswaffen für Kanadas Hoheitsgebiet umleiten.

Es sollte auch den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen (TPNW) unterzeichnen und ratifizieren und davon absehen, Personen, die mit dem neonazistischen Asow-Bataillon der Ukraine in Verbindung stehen, als Flüchtlinge aufzunehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ken Stone, HCSW kenstone@cogeco.ca .

#StandForPeace #NoWarWithRussia #NeutralityForUkraine #CanadaOutOfNATO

Kontakt zum HCSW: hcsw@cogeco.ca HCSW-Website: hcsw.ca

Bitte besuchen Sie auch unsere Facebook- und Twitter-Seiten: „Hamilton Coalition To Stop The War“

