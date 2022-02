Operación militar pretende prevenir una guerra global, afirma Rusia

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/25/operacion-militar-pretende-prevenir-una-guerra-global-afirma-rusia

Presidente ucraniano afirma que tropas rusas llegaron a Kiev

https://www.telesurtv.net/news/presidente-ucrania-tropas-rusas-kiev-20220225-0001.html

Minuto a minuto: Conozca la situación existente en Ucrania

https://www.telesurtv.net/news/conozca-situacion-existente-ucrania-20220224-0012.html

LA ESCALADA EN TORNO DE SITUACIÓN EN UCRANIA

https://elsiglo.cl/2022/02/24/la-escalada-en-torno-de-situacion-en-ucrania/

GABRIEL BORIC: “RUSIA HA OPTADO POR LA GUERRA”

https://elsiglo.cl/2022/02/24/gabriel-boric-rusia-ha-optado-por-la-guerra/

Ramonet: situación en Ucrania tenía una solución diplomática

https://www.telesurtv.net/news/ignacio-ramonet-situacion-europa-este-solucion-diplomatica-20220224-0034.html

Ignacio Ramonet: Crisis en Ucrania devela amenazas de OTAN

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/24/ignacio-ramonet-crisis-en-ucrania-devela-amenazas-de-otan

Líderes mundiales reaccionan a operación militar rusa en Donbás

https://www.telesurtv.net/news/lideres-mundiales-reaccionan-operacion-militar-rusa-donbas-20220224-0011.html

Rusia-Ucrania: Una tragedia evitable

Atilio Borón

https://www.telesurtv.net/bloggers/Rusia-Ucrania-Una-tragedia-evitable-20220224-0001.html

Putin: „no vamos a repetir el error de 1939 con los nazis“

https://www.telesurtv.net/opinion/Putin-no-vamos-a-repetir-el-error-de-1939-con-los-nazis-20220224-0004.html

Expresidente de Bolivia culpa a Estados Unidos de crisis en Ucrania

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/24/expresidente-de-bolivia-culpa-a-estados-unidos-de-crisis-en-ucrania

Venezuela manifiesta su preocupación por agravamiento de crisis en Ucrania

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/venezuela-manifiesta-su-preocupacion-por-agravamiento-de-crisis-en-ucrania/

Putin: Rusia no puede existir con una amenaza constante

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/frases-relevantes-del-discurso-de-vladimir-putin/

Ser ciegos, sordos y mentirosos sobre el Donbás

https://rebelion.org/ser-ciegos-sordos-y-mentirosos-sobre-el-donbass-2/

Claves del conflicto en el Donbás

https://www.telesurtv.net/telesuragenda/calves-conflicto-donbas-ucrania-20220222-0010.html

Interceptan en Donbás infiltración de saboteadores por Ucrania

https://www.telesurtv.net/news/denuncian-donbas-infiltracion-saboteadores-ucrania-20220221-0008.html

Saludos fraternales y revolucionarios

Coordinador Alemania PCChile

