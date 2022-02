Keine Kriege! Keine Sanktionen! Keine Nato! Vom 1. bis 7. März: Internationale Aktionswoche zur Beendigung des Kriegs mit Russland

https://popularresistance.org/marchinternationalactions/



Der Konflikt in der Ukraine zwischen zwei nuklear bewaffneten Staaten ist auf ein gefährliches Niveau eskaliert. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten stellen die aktuelle Situation weiterhin als eine russische Aggression dar, ohne anzuerkennen, dass von den USA unterstützte ukrainische Streitkräfte die östliche Region des Landes angreifen und Bürger russischer Abstammung töten.

Diese aktuelle Eskalation stellt eine ernsthafte Bedrohung für den Weltfrieden dar und erfordert eine einheitliche und schnelle Reaktion von Antikriegsorganisationen auf der ganzen Welt, um einen großen Krieg zu stoppen.

Zu diesem Zweck haben wir, die unterzeichnenden Gruppen, vereinbart, eine internationale Aktionswoche vom 1. bis 7. März mit den folgenden Forderungen an unsere Regierungen zu unterstützen:

— Kein Krieg mit Russland

— Stoppen Sie die NATO-Erweiterung

— Keine Waffen mehr für die Ukraine und die Europäische Union

— Befolgen Sie internationale Gesetze und die UN-Charta

— Lösung des aktuellen Konflikts im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

— Stellen Sie die Vereinbarungen von Minsk wieder her

— Die Gefahr eines Atomkriegs deeskalieren

Erstunterzeichner:

Alliance for Global Justice

ANSWER Coalition

CODEPINK

Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space

International Action Center

Popular Resistance

Roots Action

United National Antiwar Coalition

US Peace Council

Women’s International League for Peace and Freedom – US Section (WILPF-US)

World BEYOND War

New York City – Saturday, March 5 at 3:00 pm.

Father Duffy Square (North side of Times Square),

Organized by activists and allies from groups ranging from ANSWER, Ban Killer Drones, Black Agenda Report, Black Alliance for Peace, Black Is Back Coalition, Brooklyn For Peace, CODEPINK, Extinction Rebellion, Granny Peace Brigade, Green Party, International Action Center, La Lucha, Lynne Stewart Organization, Manhattan Project for a Nuclear Free World, Mumia Coalition, NYC Free Assange, NYS Peace Action Committee, Peace & Planet News, Popular Resistance, Raging Grannies, Rise & Resist, Rising Together!, Roses To Missions, Say Their Names, Socialist Action, Stand With Assange NY, The Peoples Forum and United National Antiwar Coalition to Veterans For Peace, War Resisters League, World Beyond War, World Can’t Wait, Yemen Vigil, and more (this is not an endorsers list).

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related