Ansprache des Präsidenten der Russischen Föderation am 24. Februar 2022

Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin: Bürger Russlands,

Freunde,

ich halte es für notwendig, heute erneut über die tragischen Ereignisse

im Donbass und die wichtigsten Aspekte der Gewährleistung der Sicherheit

Russlands zu sprechen.

Ich werde mit dem beginnen, was ich in meiner Rede am 21. Februar 2022

gesagt habe. Ich sprach über unsere größten Sorgen und Befürchtungen und

über die grundlegenden Bedrohungen, die unverantwortliche westliche

Politiker Jahr für Jahr auf rüde und unbedachte Weise für Russland

geschaffen haben. Ich spreche von der Osterweiterung der NATO, die ihre

militärische Infrastruktur immer näher an die russische Grenze heranrückt.

Es ist eine Tatsache, dass wir in den letzten 30 Jahren geduldig

versucht haben, mit den führenden NATO-Ländern eine Einigung über die

Grundsätze der gleichen und unteilbaren Sicherheit in Europa zu

erzielen. Als Antwort auf unsere Vorschläge wurden wir stets entweder

mit zynischen Täuschungen und Lügen oder mit Druck- und

Erpressungsversuchen konfrontiert, während das nordatlantische Bündnis

trotz unserer Proteste und Bedenken weiter expandierte. Seine

Militärmaschinerie ist in Bewegung und nähert sich, wie ich bereits

sagte, unserer eigenen Grenze.

Warum ist das so? Woher kommt diese unverschämte Art und Weise, von der

Höhe ihres Exzeptionalismus, ihrer Unfehlbarkeit und ihrer Allmacht

herab zu sprechen? Was ist die Erklärung für diese verächtliche und

geringschätzige Haltung gegenüber unseren Interessen und absolut

legitimen Forderungen?

Die Antwort ist einfach. Alles ist klar und offensichtlich. In den

späten 1980er Jahren wurde die Sowjetunion schwächer und brach

schließlich auseinander. Diese Erfahrung sollte uns eine gute Lehre

sein, denn sie hat uns gezeigt, dass die Lähmung der Macht und des

Willens der erste Schritt zu völliger Erniedrigung und Vergessenheit

ist. Wir haben nur für einen Moment das Vertrauen verloren, aber das hat

gereicht, um das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt zu stören.

Infolgedessen sind die alten Verträge und Vereinbarungen nicht mehr

wirksam. Bitten und Flehen helfen nicht weiter. Alles, was dem

herrschenden Staat, den Mächtigen, nicht passt, wird als archaisch,

veraltet und nutzlos denunziert. Gleichzeitig wird alles, was sie für

nützlich hält, als die ultimative Wahrheit dargestellt und anderen ohne

Rücksicht auf Verluste, missbräuchlich und mit allen verfügbaren Mitteln

aufgezwungen. Diejenigen, die sich weigern, werden mit Gewalt gefügig

gemacht.

Was ich jetzt sage, betrifft nicht nur Russland, und Russland ist nicht

das einzige Land, das darüber besorgt ist. Es geht um das gesamte System

der internationalen Beziehungen, und manchmal sogar um die Verbündeten

der USA. Der Zusammenbruch der Sowjetunion führte zu einer Neuaufteilung

der Welt, und die bis dahin entstandenen völkerrechtlichen Normen – und

die wichtigsten von ihnen, die grundlegenden Normen, die nach dem

Zweiten Weltkrieg verabschiedet wurden und dessen Ergebnis weitgehend

formalisierten – kamen denjenigen in die Quere, die sich zu den

Gewinnern des Kalten Krieges erklärten.

Natürlich mussten die Praxis, die internationalen Beziehungen und die

sie bestimmenden Regeln den Veränderungen in der Welt und im

Gleichgewicht der Kräfte Rechnung tragen. Dies hätte jedoch

professionell, reibungslos, geduldig und unter Berücksichtigung der

Interessen aller Staaten und der eigenen Verantwortung geschehen müssen.

Stattdessen sahen wir einen Zustand der Euphorie, hervorgerufen durch

das Gefühl absoluter Überlegenheit, eine Art modernen Absolutismus,

gepaart mit den niedrigen kulturellen Standards und der Arroganz

derjenigen, die Entscheidungen formulierten und durchsetzten, die nur

ihnen selbst passten. Die Situation nahm eine andere Wendung.

Hierfür gibt es viele Beispiele. Zunächst wurde eine blutige

Militäroperation gegen Belgrad durchgeführt, ohne die Zustimmung des

UN-Sicherheitsrates, aber mit dem Einsatz von Kampfflugzeugen und

Raketen im Herzen Europas. Die Bombardierung friedlicher Städte und

lebenswichtiger Infrastrukturen dauerte mehrere Wochen an. Ich muss an

diese Tatsachen erinnern, denn einige westliche Kollegen ziehen es vor,

sie zu vergessen, und wenn wir das Ereignis erwähnten, zogen sie es vor,

nicht über das Völkerrecht zu sprechen, sondern die Umstände zu betonen,

die sie nach ihrem Gutdünken auslegen.

Dann kamen der Irak, Libyen und Syrien an die Reihe. Der illegale

Einsatz militärischer Macht gegen Libyen und die Verfälschung aller

Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats zu Libyen haben den Staat ruiniert,

einen riesigen Hort des internationalen Terrorismus geschaffen und das

Land in eine humanitäre Katastrophe und in den Strudel eines

Bürgerkriegs getrieben, der dort seit Jahren andauert. Die Tragödie, die

für Hunderttausende und sogar Millionen von Menschen nicht nur in

Libyen, sondern in der gesamten Region entstanden ist, hat zu einem

massiven Exodus aus dem Nahen Osten und Nordafrika nach Europa geführt.

Ein ähnliches Schicksal wurde auch für Syrien vorbereitet. Die von der

westlichen Koalition in diesem Land ohne die Zustimmung der syrischen

Regierung oder die Sanktion des UN-Sicherheitsrats durchgeführten

Kampfhandlungen können nur als Aggression und Intervention bezeichnet

werden.

Das Beispiel, das sich von den oben genannten Ereignissen abhebt, ist

natürlich die Invasion des Irak ohne jegliche rechtliche Grundlage. Als

Vorwand dienten angeblich zuverlässige Informationen, die in den

Vereinigten Staaten über das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen

im Irak vorgelegen hätten. Um diese Behauptung zu beweisen, hielt der

US-Außenminister öffentlich vor aller Welt ein Fläschchen mit weißer

Flüssigkeit in die Höhe und versicherte der internationalen

Gemeinschaft, dass es sich dabei um einen im Irak hergestellten

chemischen Kampfstoff handele. Später stellte sich heraus, dass all dies

eine Fälschung und ein Schwindel war und dass der Irak keine chemischen

Waffen besaß. Unglaublich und schockierend, aber wahr. Wir wurden Zeugen

von Lügen auf höchster staatlicher Ebene und von der hohen UN-Tribüne

aus. Das Ergebnis sind enorme Verluste an Menschenleben, Schäden,

Zerstörungen und ein kolossales Anwachsen des Terrorismus.

Insgesamt hat es den Anschein, dass fast überall, in vielen Regionen der

Welt, wo die Vereinigten Staaten für Recht und Ordnung gesorgt haben,

blutige, nicht heilende Wunden und der Fluch des internationalen

Terrorismus und Extremismus entstanden sind. Ich habe nur die

eklatantesten, aber bei weitem nicht die einzigen Beispiele für die

Missachtung des Völkerrechts genannt.

Dazu gehören auch die Versprechen, die NATO nicht einmal um einen Zoll

nach Osten zu erweitern. Um es noch einmal zu sagen: Sie haben uns

getäuscht, oder, um es einfach auszudrücken, sie haben mit uns gespielt.

Sicher, man hört oft, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Das

kann sein, aber es sollte nicht so schmutzig sein, wie es jetzt ist,

nicht in diesem Ausmaß. Diese Art von betrügerischem Verhalten verstößt

nicht nur gegen die Grundsätze der internationalen Beziehungen, sondern

auch und vor allem gegen die allgemein anerkannten Normen der Moral und

Ethik. Wo sind hier Gerechtigkeit und Wahrheit? Nur Lügen und Heuchelei

rundherum.

Übrigens schreiben und sagen US-Politiker, Politologen und Journalisten,

dass in den letzten Jahren innerhalb der Vereinigten Staaten ein wahres

„Lügenimperium“ entstanden ist. Dem kann man nur schwer widersprechen –

es ist wirklich so. Aber man darf nicht zu bescheiden sein: Die

Vereinigten Staaten sind immer noch ein großes Land und eine

systembildende Macht. Alle ihre Satelliten sagen nicht nur demütig und

gehorsam ja zu ihr und plappern ihr beim geringsten Vorwand nach,

sondern imitieren auch ihr Verhalten und akzeptieren begeistert die

Regeln, die sie ihnen anbieten. Daher kann man mit gutem Grund und

voller Zuversicht sagen, dass der gesamte so genannte westliche Block,

den die Vereinigten Staaten nach ihrem eigenen Bild und Gleichnis

geschaffen haben, in seiner Gesamtheit ein und dasselbe „Lügenimperium“

ist.

Was unser Land betrifft, so haben sie nach dem Zerfall der UdSSR

angesichts der beispiellosen Offenheit des neuen, modernen Russlands,

seiner Bereitschaft zur ehrlichen Zusammenarbeit mit den Vereinigten

Staaten und anderen westlichen Partnern und seiner praktisch einseitigen

Abrüstung sofort versucht, uns in den Ruin zu treiben, uns den Garaus zu

machen und uns ganz und gar zu vernichten. So war es in den 1990er und

frühen 2000er Jahren, als der so genannte kollektive Westen den

Separatismus und die Söldnerbanden in Südrussland aktiv unterstützte.

Welche Opfer, welche Verluste und welche Strapazen mussten wir damals

auf uns nehmen, bevor wir dem internationalen Terrorismus im Kaukasus

das Handwerk legen konnten! Daran erinnern wir uns und werden es nie

vergessen.

Genau genommen haben die Versuche, uns für ihre eigenen Interessen zu

missbrauchen, bis vor kurzem nie aufgehört: Sie wollten unsere

traditionellen Werte zerstören und uns ihre falschen Werte aufzwingen,

die uns, unser Volk, von innen heraus aushöhlen würden, Haltungen, die

sie ihren Ländern aggressiv aufzwingen, Haltungen, die direkt zu

Degradierung und Degeneration führen, weil sie der menschlichen Natur

widersprechen. Das wird nicht geschehen. Das ist noch niemandem gelungen

und wird auch jetzt nicht gelingen.

Trotz alledem haben wir im Dezember 2021 einen weiteren Versuch

unternommen, mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten eine

Einigung über die Grundsätze der europäischen Sicherheit und die

Nicht-Erweiterung der NATO zu erzielen. Unsere Bemühungen waren

vergeblich. Die Vereinigten Staaten haben ihren Standpunkt nicht

geändert. Sie halten es nicht für notwendig, sich mit Russland in einer

für uns entscheidenden Frage zu einigen. Die Vereinigten Staaten

verfolgen ihre eigenen Ziele und vernachlässigen dabei unsere Interessen.

In dieser Situation stellt sich natürlich die Frage: Wie geht es weiter,

was haben wir zu erwarten? Aus der Geschichte wissen wir, dass die

Sowjetunion 1940 und Anfang 1941 große Anstrengungen unternommen hat, um

den Krieg zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Zu diesem Zweck

versuchte die UdSSR, den potenziellen Aggressor bis zum Schluss nicht zu

provozieren, indem sie die dringendsten und offensichtlichsten

Vorbereitungen, die sie treffen musste, um sich vor einem drohenden

Angriff zu schützen, unterließ oder aufschob. Als sie schließlich

handelte, war es zu spät.

Infolgedessen war das Land nicht auf die Invasion durch Nazi-Deutschland

vorbereitet, das am 22. Juni 1941 ohne Kriegserklärung unser Vaterland

angriff. Das Land hielt den Feind auf und besiegte ihn, aber dies

geschah zu einem enormen Preis. Der Versuch, den Aggressor im Vorfeld

des Großen Vaterländischen Krieges zu beschwichtigen, erwies sich als

ein Fehler, der unser Volk teuer zu stehen kam. In den ersten Monaten

nach Ausbruch der Feindseligkeiten verloren wir große Gebiete von

strategischer Bedeutung sowie Millionen von Menschenleben. Wir werden

diesen Fehler nicht ein zweites Mal begehen. Wir haben kein Recht, dies

zu tun.

Diejenigen, die nach globaler Vorherrschaft streben, haben Russland

öffentlich als ihren Feind bezeichnet. Sie taten dies ungestraft. Keine

Frage, sie hatten keinen Grund, so zu handeln. Es stimmt, dass sie über

beträchtliche finanzielle, wissenschaftliche, technologische und

militärische Fähigkeiten verfügen. Wir sind uns dessen bewusst und haben

einen objektiven Blick auf die wirtschaftlichen Drohungen, die wir

gehört haben, ebenso wie auf unsere Fähigkeit, dieser dreisten und nicht

enden wollenden Erpressung zu begegnen. Ich möchte noch einmal betonen,

dass wir uns in dieser Hinsicht keinen Illusionen hingeben und in

unseren Einschätzungen äußerst realistisch sind.

Was die militärische Seite betrifft, so ist das heutige Russland auch

nach der Auflösung der UdSSR und dem Verlust eines beträchtlichen Teils

seiner Fähigkeiten nach wie vor einer der mächtigsten Atomstaaten.

Außerdem verfügt es über einen gewissen Vorsprung bei mehreren

hochmodernen Waffen. In diesem Zusammenhang sollte es für niemanden

einen Zweifel daran geben, dass jeder potenzielle Aggressor mit einer

Niederlage und unheilvollen Konsequenzen rechnen muss, sollte er unser

Land direkt angreifen.

Gleichzeitig verändert sich die Technologie, auch im

Verteidigungsbereich, rasant. Heute gibt es einen Anführer, morgen einen

anderen, aber eine militärische Präsenz in den an Russland angrenzenden

Gebieten wird, wenn wir sie zulassen, noch jahrzehntelang oder

vielleicht für immer bestehen bleiben und eine ständig wachsende und

völlig inakzeptable Bedrohung für Russland darstellen.

Schon jetzt, mit der Osterweiterung der NATO, wird die Situation für

Russland von Jahr zu Jahr schlechter und gefährlicher. Darüber hinaus

hat die NATO-Führung in den letzten Tagen unverblümt erklärt, dass sie

ihre Bemühungen um eine Annäherung der Infrastruktur des Bündnisses an

die Grenzen Russlands beschleunigen und verstärken muss. Mit anderen

Worten, sie hat ihre Position verschärft. Wir können nicht untätig

bleiben und diesen Entwicklungen tatenlos zusehen. Das wäre für uns

absolut unverantwortlich.

Ein weiterer Ausbau der Infrastruktur des Nordatlantikbündnisses oder

die anhaltenden Bemühungen, militärisch auf ukrainischem Gebiet Fuß zu

fassen, sind für uns inakzeptabel. Natürlich geht es in dieser Frage

nicht um die NATO selbst. Sie dient lediglich als Instrument der

US-Außenpolitik. Das Problem besteht darin, dass in den an Russland

angrenzenden Gebieten, die, wie ich anmerken muss, unser historisches

Land sind, ein feindliches „Anti-Russland“ Gestalt annimmt. Es wird

vollständig von außen kontrolliert und tut alles, um NATO-Streitkräfte

anzuziehen und sich mit modernsten Waffen auszustatten.

Für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten geht es um eine Politik

der Eindämmung Russlands, mit offensichtlichen geopolitischen Vorteilen.

Für unser Land ist es eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer

historischen Zukunft als Nation. Das ist keine Übertreibung, das ist

eine Tatsache. Es handelt sich nicht nur um eine sehr reale Bedrohung

unserer Interessen, sondern um eine Bedrohung der Existenz unseres

Staates und seiner Souveränität. Das ist die rote Linie, über die wir

bei zahlreichen Gelegenheiten gesprochen haben. Sie haben sie überschritten.

Damit komme ich zur Lage im Donbass. Wir sehen, dass die Kräfte, die

2014 den Staatsstreich in der Ukraine inszeniert haben, die Macht

ergriffen haben, sie mit Hilfe von verzierten Wahlverfahren behalten und

den Weg einer friedlichen Konfliktlösung verlassen haben. Acht Jahre

lang, acht endlose Jahre lang haben wir alles Mögliche getan, um die

Situation mit friedlichen politischen Mitteln zu regeln. Alles war

vergeblich.

Wie ich bereits in meiner letzten Rede sagte, kann man nicht ohne

Mitgefühl auf das schauen, was dort geschieht. Es ist unmöglich

geworden, es zu tolerieren. Wir mussten diese Gräueltat, diesen

Völkermord an Millionen von Menschen, die dort leben und ihre Hoffnungen

auf Russland, auf uns alle gesetzt haben, beenden. Die Hoffnungen, die

Gefühle und der Schmerz dieser Menschen waren die Hauptmotivation für

unsere Entscheidung, die Unabhängigkeit der Volksrepubliken im Donbass

anzuerkennen.

Ich möchte außerdem Folgendes betonen. Die führenden NATO-Länder, die

nur ihre eigenen Ziele im Auge haben, unterstützen die rechtsextremen

Nationalisten und Neonazis in der Ukraine, die den Menschen auf der Krim

und in Sewastopol niemals verzeihen werden, dass sie sich aus freien

Stücken für die Wiedervereinigung mit Russland entschieden haben.

Sie werden zweifellos versuchen, den Krieg auf die Krim zu tragen, so

wie sie es im Donbass getan haben, um unschuldige Menschen zu töten, so

wie es die Mitglieder der Strafeinheiten der ukrainischen Nationalisten

und Hitlers Komplizen während des Großen Vaterländischen Krieges getan

haben. Sie haben auch ganz offen Anspruch auf mehrere andere russische

Regionen erhoben.

Betrachtet man die Abfolge der Ereignisse und die eingehenden Berichte,

so ist der Showdown zwischen Russland und diesen Kräften nicht zu

vermeiden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sie bereiten sich vor und

warten auf den richtigen Moment. Sie sind sogar so weit gegangen, dass

sie den Erwerb von Atomwaffen anstreben. Das werden wir nicht zulassen.

Ich habe bereits gesagt, dass Russland die neue geopolitische Realität

nach der Auflösung der UdSSR akzeptiert hat. Wir haben alle neuen

postsowjetischen Staaten mit Respekt behandelt und werden uns auch

weiterhin so verhalten. Wir respektieren ihre Souveränität und werden

dies auch weiterhin tun, wie die Unterstützung, die wir Kasachstan

zukommen ließen, als es mit tragischen Ereignissen und einer

Herausforderung für seine Staatlichkeit und Integrität konfrontiert war,

beweist. Russland kann sich jedoch nicht sicher fühlen, sich nicht

entwickeln und nicht existieren, wenn es einer ständigen Bedrohung durch

das Gebiet der heutigen Ukraine ausgesetzt ist.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir in den Jahren 2000-2005 unser

Militär eingesetzt haben, um gegen Terroristen im Kaukasus vorzugehen

und für die Integrität unseres Staates einzutreten. Wir haben Russland

bewahrt. Im Jahr 2014 haben wir die Menschen auf der Krim und in

Sewastopol unterstützt. 2015 haben wir unsere Streitkräfte eingesetzt,

um einen zuverlässigen Schutzschild zu schaffen, der Terroristen aus

Syrien daran hinderte, nach Russland einzudringen. Das war eine Frage

der Selbstverteidigung. Wir hatten keine andere Wahl.

Das Gleiche geschieht heute. Sie haben uns keine andere Möglichkeit

gelassen, Russland und unser Volk zu verteidigen, als die, die wir heute

nutzen müssen. Unter diesen Umständen müssen wir mutige und sofortige

Maßnahmen ergreifen. Die Volksrepubliken des Donbass haben Russland um

Hilfe gebeten.

In diesem Zusammenhang habe ich gemäß Artikel 51 (Kapitel VII) der

UN-Charta, mit Erlaubnis des russischen Föderationsrates und in

Ausführung der Verträge über Freundschaft und gegenseitigen Beistand mit

der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk, die von der

Föderalversammlung am 22. Februar ratifiziert wurden, den Beschluss

gefasst, eine besondere militärische Operation durchzuführen.

Ziel dieser Operation ist es, die Menschen zu schützen, die seit acht

Jahren der Erniedrigung und dem Völkermord durch das Kiewer Regime

ausgesetzt sind. Zu diesem Zweck werden wir versuchen, die Ukraine zu

entmilitarisieren und zu entnazifizieren und diejenigen vor Gericht zu

stellen, die zahlreiche blutige Verbrechen an der Zivilbevölkerung, auch

an Bürgern der Russischen Föderation, verübt haben.

Wir haben nicht vor, das ukrainische Territorium zu besetzen. Wir haben

nicht die Absicht, irgendjemandem etwas mit Gewalt aufzuzwingen.

Gleichzeitig hören wir aus dem Westen immer häufiger die Aussage, dass

es nicht mehr nötig sei, sich an die Dokumente zu halten, in denen die

Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs festgehalten sind und die vom

totalitären Sowjetregime unterzeichnet wurden. Wie können wir darauf

reagieren?

Die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs und die Opfer, die unser Volk

bringen musste, um den Nazismus zu besiegen, sind heilig. Dies steht

nicht im Widerspruch zu den hohen Werten der Menschenrechte und

Freiheiten in der Realität, die in den Nachkriegsjahrzehnten entstanden

ist. Dies bedeutet nicht, dass Nationen nicht das Recht auf

Selbstbestimmung haben können, das in Artikel 1 der UN-Charta verankert ist.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Menschen, die in den Gebieten

leben, die heute zur Ukraine gehören, bei der Gründung der UdSSR oder

nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gefragt wurden, wie sie ihr Leben

gestalten wollen. Unsere Politik wird von der Freiheit bestimmt, selbst

über unsere Zukunft und die unserer Kinder zu entscheiden. Wir sind der

Meinung, dass alle Menschen, die in der heutigen Ukraine leben, dieses

Recht auf eine freie Entscheidung genießen können müssen.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich an die Bürgerinnen und Bürger der

Ukraine wenden. Im Jahr 2014 war Russland verpflichtet, die Menschen auf

der Krim und in Sewastopol vor denen zu schützen, die Sie selbst als

„Nats“ bezeichnen. Die Menschen auf der Krim und in Sewastopol haben

sich für die Zugehörigkeit zu ihrer historischen Heimat Russland

entschieden, und wir haben sie dabei unterstützt. Wie ich bereits sagte,

konnten wir nicht anders handeln.

Die aktuellen Ereignisse haben nichts mit dem Wunsch zu tun, die

Interessen der Ukraine und des ukrainischen Volkes zu verletzen. Sie

haben damit zu tun, Russland gegen diejenigen zu verteidigen, die die

Ukraine als Geisel genommen haben und versuchen, sie gegen unser Land

und unser Volk einzusetzen.

Ich wiederhole: Wir handeln, um uns gegen die Bedrohungen zu

verteidigen, die für uns geschaffen wurden, und gegen eine schlimmere

Gefahr als die, die jetzt besteht. Ich bitte Sie, so schwer dies auch

sein mag, dies zu verstehen und mit uns zusammenzuarbeiten, um diese

tragische Seite so schnell wie möglich zu wenden und gemeinsam

voranzukommen, ohne dass sich jemand in unsere Angelegenheiten und

unsere Beziehungen einmischt, sondern um sie unabhängig zu entwickeln,

um günstige Bedingungen für die Überwindung all dieser Probleme zu

schaffen und uns von innen heraus als Einheit zu stärken, trotz der

Existenz von Staatsgrenzen. Daran, an unsere gemeinsame Zukunft, glaube ich.

Ich möchte mich auch an das militärische Personal der ukrainischen

Streitkräfte wenden.

Genossinnen und Genossen Offiziere,

Ihre Väter, Großväter und Urgroßväter haben nicht gegen die

Nazi-Besatzer gekämpft und unser gemeinsames Mutterland nicht

verteidigt, um den heutigen Neonazis zu erlauben, die Macht in der

Ukraine zu übernehmen. Sie haben den Treueeid auf das ukrainische Volk

geschworen und nicht auf die Junta, den Widersacher des Volkes, der die

Ukraine ausplündert und das ukrainische Volk demütigt.

Ich fordere Sie auf, sich zu weigern, ihre kriminellen Befehle

auszuführen. Ich fordere Sie auf, die Waffen sofort niederzulegen und

nach Hause zu gehen. Ich werde Ihnen erklären, was das bedeutet: Die

Angehörigen der ukrainischen Armee, die dies tun, werden die Zone der

Feindseligkeiten frei verlassen und zu ihren Familien zurückkehren können.

Ich möchte noch einmal betonen, dass die Verantwortung für ein mögliches

Blutvergießen voll und ganz beim herrschenden ukrainischen Regime liegen

wird.

Ich möchte nun etwas sehr Wichtiges für diejenigen sagen, die versucht

sein könnten, sich von außen in diese Entwicklungen einzumischen. Wer

auch immer versucht, sich uns in den Weg zu stellen oder gar unser Land

und unser Volk zu bedrohen, muss wissen, dass Russland sofort reagieren

wird, und zwar mit Konsequenzen, wie Sie sie in Ihrer ganzen Geschichte

noch nicht erlebt haben. Ganz gleich, wie sich die Ereignisse

entwickeln, wir sind bereit. Alle notwendigen Entscheidungen in dieser

Hinsicht sind getroffen worden. Ich hoffe, dass meine Worte Gehör finden

werden.

Bürger Russlands,

Die Kultur und die Werte, die Erfahrungen und die Traditionen unserer

Vorfahren bildeten stets eine starke Grundlage für das Wohlergehen und

die Existenz ganzer Staaten und Nationen, für ihren Erfolg und ihre

Lebensfähigkeit. Natürlich hängt dies unmittelbar von der Fähigkeit ab,

sich schnell an den ständigen Wandel anzupassen, den sozialen

Zusammenhalt zu bewahren und die Bereitschaft, alle verfügbaren Kräfte

zu bündeln und zu mobilisieren, um voranzukommen.

Wir müssen immer stark sein, aber diese Stärke kann verschiedene Formen

annehmen. Das „Lügenreich“, von dem ich zu Beginn meiner Rede sprach,

geht in seiner Politik vor allem von roher, direkter Gewalt aus. Hier

gilt unser Spruch „nur Muskeln und kein Hirn“.

Wir alle wissen, dass wir nur dann wirklich stark sind, wenn wir Recht

und Wahrheit auf unserer Seite haben. Wenn das so ist, kann man wohl

kaum bestreiten, dass unsere Stärke und unsere Kampfbereitschaft die

Grundlage für Unabhängigkeit und Souveränität sind und das notwendige

Fundament für eine verlässliche Zukunft für Ihr Haus, Ihre Familie und

Ihr Vaterland bilden.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich bin sicher, dass die ergebenen Soldaten und Offiziere der russischen

Streitkräfte ihre Pflicht mit Professionalität und Mut erfüllen werden.

Ich zweifle nicht daran, dass die staatlichen Institutionen auf allen

Ebenen und die Fachleute effizient arbeiten werden, um die Stabilität

unserer Wirtschaft, unseres Finanzsystems und des sozialen Wohlstands zu

gewährleisten, und das Gleiche gilt für die Führungskräfte der

Unternehmen und die gesamte Geschäftswelt. Ich hoffe, dass alle

parlamentarischen Parteien und die Zivilgesellschaft eine konsolidierte,

patriotische Position einnehmen.

Letztendlich liegt die Zukunft Russlands in den Händen seines

multiethnischen Volkes, wie es in unserer Geschichte immer der Fall war.

Das bedeutet, dass die von mir getroffenen Entscheidungen umgesetzt

werden, dass wir die gesteckten Ziele erreichen und die Sicherheit

unseres Vaterlandes zuverlässig gewährleisten werden.

Ich glaube an Ihre Unterstützung und an die unbesiegbare Kraft, die in

der Liebe zu unserem Vaterland wurzelt.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67843

