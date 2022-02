„Unabhängig und ausgewogen“: Russland begrüßt Haltung Indiens zur Ukraine-Krise

Ukraine-Krise: Der russische Geschäftsträger Roman Babuschkin sagte, Indiens Haltung im UN-Sicherheitsrat spiegele „unsere besondere und privilegierte strategische Partnerschaft“ wider und entspreche den indischen Bestrebungen, seinen Status in globalen Angelegenheiten zu stärken.

Russland begrüßt Indiens „unabhängigen und ausgewogenen“ Ansatz in globalen Angelegenheiten, einschließlich der Situation in der Ukraine , und die Folgen der Krise werden die bilaterale Zusammenarbeit in Bereichen wie Verteidigung nicht beeinträchtigen, sagte der russische Geschäftsträger Roman Babuschkin am Mittwoch .

Babuschkin, der dienstälteste russische Diplomat in Neu-Delhi als neuer Gesandter, muss noch sein Beglaubigungsschreiben vorlegen, sagte bei einem virtuellen Briefing über die Ukraine-Krise, dass die strategische Partnerschaft zwischen Indien und Russland auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruhe und beide Seiten sich gegenseitig vertrauen beunruhigt „sehr ernst“. Beide Länder „mischen sich auch nicht in innere Angelegenheiten“ ein.

„Wir begrüßen die unabhängige Position , die Indien im UN-Sicherheitsrat bereits zweimal eingenommen hat, [und] die vom indischen Außenminister und anderen Beamten offen zum Ausdruck gebracht wurde“, sagte Babuschkin und bezog sich auf Erklärungen der indischen Seite bei zwei Treffen des Sicherheitsrates zur Ukraine-Krise.

Als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates spiele Indien die „lebenswichtige Rolle einer verantwortungsvollen Weltmacht“ und habe einen „unabhängigen und ausgewogenen Ansatz für globale Angelegenheiten“ angenommen, sagte er.

Indiens Haltung im Sicherheitsrat spiegele „unsere besondere und privilegierte strategische Partnerschaft wider und entspreche vollständig den indischen Bestrebungen“, seinen Status in globalen Angelegenheiten zu verbessern, fügte er hinzu.

Auf eine Frage zu den Auswirkungen westlicher Sanktionen auf die indisch-russische Verteidigungszusammenarbeit antwortete Babuschkin, solche Strafmaßnahmen würden sich negativ auf Russlands Wirtschaft und Bankensystem auswirken und aufgrund einer „Atmosphäre des Misstrauens und der anhaltenden Angst“ zu mehr Instabilität führen.

„Wir berücksichtigen die Möglichkeit eines negativen Einflusses von Sanktionen im Hinblick auf unsere Zusammenarbeit in bestimmten Angelegenheiten, einschließlich der Verteidigung. Aber gleichzeitig haben wir in unserem Fall mit Indien eine sehr starke und [langjährige] vertrauensvolle Zusammenarbeit …“, sagte er.

„Wir setzen unsere Arbeit mit unseren indischen Verteidigungspartnern fort. Wir haben große Pläne und hoffen, dass unsere Partnerschaft auf dem gleichen Niveau fortgesetzt wird, das wir heute genießen“, sagte er und fügte hinzu, dass Russland eine „riesige Beteiligung“ an Indiens bevorstehender Defexpo-Messe haben werde.

Russland bleibt offen für den Austausch hochentwickelter Technologien mit Indien, und die bilaterale Verteidigungszusammenarbeit ist ein „starker Faktor für internationalen Frieden und Stabilität und spiegelt in vollem Umfang die nationalen Interessen beider Länder wider“, sagte er.

Indien gehört zu den wenigen Ländern, die Russlands Maßnahmen zur Truppenverlegung an der Grenze zur Ukraine nicht kritisiert haben. Im UN-Sicherheitsrat hat Indien nur seine tiefe Besorgnis über die Eskalation der Spannungen zum Ausdruck gebracht und alle Parteien aufgefordert, „äußerste Zurückhaltung“ zu üben und gleichzeitig die diplomatischen Bemühungen zu verstärken, um eine Lösung zu finden, die die „legitimen Sicherheitsinteressen“ aller Länder gewährleistet.

Die Position Indiens wurde jedoch in den letzten Tagen von westlichen Kommentatoren in Frage gestellt, wobei einige darauf hinwiesen, dass das Land das einzige Mitglied des Quad ist, das Russland nicht kritisiert hat. Die anderen Quad-Mitglieder – Australien, Japan und die USA – haben Sanktionen gegen Russland angekündigt, während Indien deutlich gemacht hat, dass es keine Sanktionspolitik verfolgt.

Russland ist nach wie vor der größte Lieferant wichtiger militärischer Hardware für Indien und begann Ende letzten Jahres mit der Lieferung des S-400-Luftverteidigungssystems an Indien, zeitgleich mit einem Besuch von Präsident Wladimir Putin in Neu-Delhi zu einem jährlichen Gipfeltreffen. Während des Gipfeltreffens im Dezember unterzeichneten beide Seiten eine Vereinbarung über ein Programm zur Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich für die nächsten 10 Jahre.

Babuschkin sagte, Russland habe gelernt, mit Sanktionen zu leben. „Manchmal ist es sogar von Vorteil für Russland, weil wir gelernt haben, unabhängig zu leben und uns nicht zu sehr auf westliche Technologien und finanzielle Ressourcen zu verlassen“, sagte er. Er fügte hinzu, dass viele große Verteidigungsprojekte in der Pipeline seien und Russland „volles Vertrauen hat, dass alle unsere Pläne erfolgreich umgesetzt werden“.

Indien und Russland „drohen einander nicht mit einseitigen Sanktionen und mischen sich nicht in innere Angelegenheiten ein“, und ihre Zusammenarbeit „stellt für niemanden eine Bedrohung dar“, stellte er fest. „Gleichzeitig bewegen wir uns Schulter an Schulter bei unserer großen Aufgabe, eine gerechte und gleichberechtigte Multipolarität auf der Grundlage weltweit anerkannter Prinzipien, internationaler Regeln und der zentralen Rolle der UNO zu schaffen“, sagte er.

In Bezug auf die Situation in der Ukraine sagte Babuschkin, Russland sei immer für den Dialog gewesen und habe ab 2015 sieben Jahre lang auf die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen gewartet, die die Kämpfe in den Regionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine beendet und einen Rahmen geschaffen hätten für Gespräche.

„Wir sind immer noch zum Dialog bereit“, sagte er und stellte fest, dass Russland seine „roten Linien“ für Gespräche im Dezember enthüllte – Nichterweiterung der NATO, Sicherheitsgarantien und die Entmilitarisierung der Ukraine. Ein solcher Dialog sollte gegenseitig respektvoll und gleichberechtigt sein und die Interessen aller Staaten berücksichtigen, sagte er.

Babuschkin behauptete, die ukrainische Regierung sei „nicht bereit, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen“. Er begrüßte die Initiativen Frankreichs und Deutschlands zur Lösung der Krise und sagte: „Darüber hinaus würden wir von unseren westlichen Partnern erwarten, dass sie die roten Linien Russlands konkreter benennen. Sie sollten von Rhetorik und einseitiger und motivierter Politik Abstand nehmen und das Völkerrecht und die Verpflichtungen respektieren.“

Quelle: https://www.hindustantimes.com

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related