Der serbische Präsident Aleksandar Vučić sagte, er werde Russlands Anerkennung der Unabhängigkeit separatistischer Gebiete in der Ostukraine verurteilen, wenn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Fernsehen die Bombardierungskampagne der NATO gegen Serbien im Jahr 1999 verurteile.

Seine Erklärung kommt als Antwort auf den ukrainischen Botschafter Alexander Alexandrowitsch, der sagte, die Ukraine und das ukrainische Volk erwarteten, dass Serbien die Anerkennung der Unabhängigkeit des Donbass durch Russland verurteile.

„Wir sind ein kleines Land und wollen nicht auf die Möglichkeit verzichten, unsere Freundschaften mit einigen [Ländern] fortzusetzen, und wir entscheiden in keiner Weise über das Schicksal der Ukraine“, sagte Vučić am Dienstag in Monaco gegenüber Pink TV.

„Wenn es jedoch so ist, lade ich Herrn Aleksandrovich ein, den Präsidenten seines Landes, Herrn Zelenskiy, anzurufen und ihn zu bitten, bereits heute Abend im Fernsehen die schreckliche und tragische Aggression der USA und des Vereinigten Königreichs gegen Serbien zu verurteilen , Deutschland und anderen Ländern, und ich bin sicher, dass er dies tun wird. Sobald er dies tut, werde ich seine Einladung gerne annehmen und seine Bitten beantworten“, fügte er hinzu.

