International Online Kundgebung (ENGL) Berlin Sa. 26.2. um 18 Uhr – No War in Ukraine – No to NATO!

Online Kundgebung Berlin Sa. 26.2. um 18 Uhr – ENGLISH

Dringend!



Wir sind entsetzt über die Eskalation des Konflikts in der Ukraine. Wir müssen über Grenzen hinweg zusammenkommen, um eine diplomatische Lösung der gegenwärtigen Krise zu fordern. Als Teil dieser Lösung muss die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO vom Tisch sein.



Die Krise um die Ukraine hat gezeigt, wie gefährlich die Nato ist. Es ist ein aggressives Militärbündnis, das sich seit dem Ende des Kalten Krieges massiv ausgeweitet hat. Und auf dem Weg zum nächsten NATO-Gipfel in Madrid im Juni – und dem von den Bewegungen organisierten Friedensgipfel – lassen Sie uns über den Atlantik hinweg zusammenkommen, um Nein zum Krieg, Nein zur NATO zu sagen.

Liste der Redner und Co-Sponsoren

Cohosts:

Medea Benjamin, CODEPINK und Kate Hudson, Campaign for Nuclear Disarmament (CND)

Es sprechen:

Jeremy Corbyn, UK Member of Parliament

Daniele Obono, Member of the French National Assembly

Sevim Dagdelen, Member of the German Bundestag, Committee on Foreign Affairs

Vijay Prashad, Tricontinental Institute for Social Research

Lindsey German, UK Stop the War Coalition

Nora Garcia, Madrid Anti-NATO Peace Summit

Nina Potarska, Ukraine section of Women’s International League for Peace and Freedom

Ludo de Brabander, Belgium Vrede and No to Nato Coalition

Nadezhda Azhgihina, Russian journalist, US-Russia Women’s Call for Peace

Organized by Campaign for Nuclear Disarmament, CODEPINK, Stop the War Coalition, No to NATO Network

https://www.codepink.org/ukraine_022622

