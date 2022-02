Heutiger OSZE-Bericht über Waffenstillstandsverletzungen und Beschuss in der Ostukraine

Hier ist der heutige OSZE-Bericht über Waffenstillstandsverletzungen und Beschuss in der Ostukraine zwischen Montagabend und Dienstagabend:

https://www.osce.org/files/ 2022-02-22%20Daily%20Report_ENG.pdf ?itok=63057

Die Waffenstillstandsbeobachter der OSZE meldeten insgesamt 1.710 Verstöße, darunter 1.420 Beschuss-Explosionen, davon in der VR Luhansk viel mehr als in der VR Donezk. Dies spiegelt einen deutlichen Rückgang der Explosionen in der Nähe von Donezk wider, aber einen weiteren Anstieg der Explosionen innerhalb der nordwestlichen Grenze der VR Luhansk, dem gleichen Gebiet, in dem in der vergangenen Woche die meisten Verstöße und Explosionen gemeldet wurden.

