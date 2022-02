Argentinien fordert „politische Lösung“ der Ukraine-Krise

Die argentinische Regierung hat am Dienstag alle Beteiligten aufgefordert, die diplomatischen Gespräche fortzusetzen und eine „politische Lösung“ für die Krise zwischen Russland und der Ukraine zu finden.

„Die argentinische Regierung bekräftigt die Notwendigkeit für alle Beteiligten, in diplomatischen Verhandlungen voranzukommen, die eine politische Lösung der wachsenden Spannungen in der Ostukraine ermöglichen würden, um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit aufrechtzuerhalten“, sagte das Außenministerium in Buenos Aires eine Aussage .

Argentinien äußerte seine „Besorgnis über die Entwicklung der Lage in der Ukraine“, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am Vortag die Unabhängigkeit der an Russland grenzenden Regionen Donezk und Lugansk anerkannt hatte.

Die Regierung von Präsident Alberto Fernández sagte, sie „appelliert an alle beteiligten Parteien, ihre Differenzen durch Dialog beizulegen, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts, der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, der Nichtanwendung von Gewalt zwischen den Staaten und mit vollem Einsatz Achtung der Menschenrechte.“

