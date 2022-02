USA: Trump-Unterstützer sind gegen Eskalation mit Russland

Es ist beunruhigend, dass Trumpisten die Verbündeten der Pazifisten sind, wenn sie denken, dass die USA Russland nicht wegen der Ukraine bekämpfen sollten. Aus NBC News:

Trump lobt Putins „Genie“, während die GOP-Spalten in der Ukraine-Krise wachsen .„JD Vance, ein republikanischer Kandidat in einer überfüllten Vorwahl des Senats von Ohio, sagte in der Show des ehemaligen Trump-Beraters Steve Bannon, dass ihn der Konflikt nichts angeht. „Ich muss ehrlich zu Ihnen sein, mir ist es egal, was mit der Ukraine passiert so oder so.“““Fox News-Moderator Tucker Carlson führt seit Wochen die Anklage gegen Maßnahmen gegen Russland an.“

Die rechte Persönlichkeit Candace Owens forderte ihre 3 Millionen Twitter-Follower auf, Putins Rede zu lesen, wenn sie wissen wollten, „was *eigentlich* in Russland und der Ukraine vor sich geht“, und machte die USA für den Konflikt verantwortlich. „WIR sind schuld“, twitterte sie . Unterdessen schickte Trump am Dienstag eine Erklärung an seine E-Mail-Liste mit einem einzigen Link zu einer Geschichte auf RT.com, der Website des vom Kreml unterstützten russischen Fernsehsenders.

