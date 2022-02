So 27. Feb: Demonstrationen in Washington, DC und San Francisco zum 50. Jahrestag des Shanghai-Kommuniqués, in dem Frieden statt Krieg mit China gefordert wird. (peacepivot.org)

Demonstrationen in Washington, DC und San Francisco zum 50. Jahrestag des Shanghai-Kommuniqués, in dem Frieden statt Krieg mit China gefordert wird.

https://peacepivot.org/category/events/

Sonntag, 27. Februar um 13:00 Uhr ET

Lafayette Square (vor dem Weißen Haus)

Sonntag, 27. Februar um 13:00 Uhr PT

San Francisco Public Library (100 Larkin Street)

Im Februar 1972 gaben die USA und China zum Abschluss von Nixons bahnbrechendem Besuch in der Volksrepublik China das Schanghai-Kommuniqué heraus. Da wir den 50. Jahrestag dieses historischen Durchbruchs in den Beziehungen zwischen unseren Ländern begehen, ist es an der Zeit, an die Leitprinzipien zu erinnern und sie zu bekräftigen, die in der von beiden Seiten vereinbarten bilateralen Erklärung festgelegt wurden.

Die verbindliche Verpflichtung sowohl der USA als auch Chinas besteht darin, „… ihre Beziehungen nach den Grundsätzen der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität aller Staaten, der Nichtaggression gegen andere Staaten, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten und der Gleichberechtigung zu führen und gegenseitigem Nutzen und friedlicher Koexistenz.“

Darüber hinaus erklärte die US-Regierung, dass sie „… anerkennt, dass alle Chinesen auf beiden Seiten der Taiwanstraße behaupten, dass es nur ein China gibt und dass Taiwan ein Teil Chinas ist. Die Regierung der Vereinigten Staaten stellt diese Position nicht in Frage. Sie bekräftigt ihr Interesse an einer friedlichen Lösung der Taiwan-Frage durch die Chinesen selbst.“

In den letzten Jahren hat die US-Regierung schnell eine zunehmend antagonistische Haltung gegenüber China eingenommen. Als Amerikaner, die auf Frieden und Zusammenarbeit statt auf Krieg mit China drängen, fordern wir US-Politiker auf, das gemeinsame Shanghai-Kommuniqué zu respektieren und zu bekräftigen, US-Truppen aus Taiwan abzuziehen, die Provokationen in der Taiwanstraße einzustellen und zuzulassen, dass die Taiwan-Frage gelöst wird das chinesische Volk auf beiden Seiten der Meerenge selbst, ohne Einmischung und Manipulation von außen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related