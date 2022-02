Man sollte die Erfolge der NATO nicht übersehen – Von David Swanson (World Beyond War)

https://worldbeyondwar.org/dont-overlook-natos-successes/



Von David Swanson:

Ich höre viel Gerede über das Scheitern der USA und der NATO, deshalb möchte ich die Aufmerksamkeit auf die Erfolge lenken. Fühlen Sie sich frei, jeden Punkt wild zu bejubeln.

Deutschland hat eine russische Pipeline gekündigt und wird die Erde mit mehr fossilen Brennstoffen aus den USA zerstören, und die Ölpreise steigen!

Polen kauft US-Panzer im Wert von mehreren Milliarden Dollar.

Die Ukraine und der Rest Osteuropas und andere NATO-Mitglieder werden alle viel mehr US-Waffen kaufen oder von den USA als Geschenk kaufen lassen.

Die Slowakei hat neue US-Stützpunkte.

Verschiedene Regierungen aus dem Baltikum und Skandinavien erklären Russland zum bösen Feind.

Die Rede von einem von der NATO getrennten europäischen Militär scheint sich verflüchtigt zu haben.

In Deutschland kann man seinen Job als Chef der Marine verlieren, wenn man vorschlägt, Russland respektvoll zu behandeln.

In den Vereinigten Staaten haben unzählige Fans von Filmen über die Übel des McCarthyismus verkündet, dass die Republikaner verräterische Putin-Liebhaber sind.

Die Aktien der US-Waffenfirmen schießen in die Höhe.

Auch die Einschaltquoten der sogenannten Nachrichtenmedien sind gestiegen, und es stellt sich heraus, dass es sie auch weniger kostet, Leute einzustellen, die Putins Gedanken lesen können, als Journalisten einzustellen.

Außerdem besteht keine Notwendigkeit mehr, Bidens gebrochene Versprechen in Bezug auf Studentenschulden oder Bildung oder Unterkunft oder Löhne oder die Umwelt oder den Ruhestand oder die Stimmabgabe oder irgendetwas anderes abzudecken.

Außerdem ist Biden – wie Trump, als er endlich genug Leute bombardierte – endlich wirklich der „Präsident“.

Diese ganze Sache scheint für 99% der Menschen in den Vereinigten Staaten ein ebenso großer Erfolg zu sein wie eine Geschichte über den Boom der Wall Street oder die Unterzeichnung eines Handelsabkommens mit Unternehmen.

Und das kommt noch dazu, dass die NATO in den letzten 30 Jahren den nicht existierenden Warschauer Pakt zurückgeschlagen hat, zusätzlich dazu, dass sie so gute Zeiten nach Afghanistan und Libyen gebracht hat.

Natürlich, wenn ich für eine Minute die Ironie weglasse, kann ich allen Ernstes erkennen, dass dieser Wahnsinn damit enden wird, dass das Leben auf der Erde ausgelöscht wird, entweder durch Krieg oder durch einen stark durch Krieg verursachten Umweltkollaps.

Die Panik, die dadurch entsteht, dass Putin „Hitler“ genannt wird, wird einfach nicht durch den Hinweis auf die Gefahr einer nuklearen oder Klima-Apokalypse ergänzt. Ein Film über einen Asteroiden scheint die Menschen nur dazu gebracht zu haben, sich Sorgen um Asteroiden zu machen.

Tatsache ist, dass wir nicht nur jede aktuelle militarisierte Krise, einschließlich der in und um die Ukraine, stoppen müssen, sondern jede seltene Gelegenheit nutzen müssen, wenn Krieg in den Unternehmensnachrichten thematisiert wird, zu fordern, dass globale Ressourcen auf die Bewältigung nicht optionaler Krisen umgeschichtet werden, wenn es um unser Überleben geht. Dazu gehören Krisen in Ökosystemen, das Atomwaffenproblem, Seuchenpandemien und die wachsende plutokratische Entmachtung und Abwertung der meisten Menschen.

Hier ist ein Video eines Zoom-Treffens, das am Dienstagabend mit vielen großartigen Rednern stattfand und bei dem ich die obigen Worte gesagt habe:

Bei dem Aufruf sagten Friedensgruppen, sie würden in den ersten sieben Märztagen Aktionen für den Frieden in der Ukraine organisieren. Code Pink kündigte einen Protest beim Sender CNN in DC für den 2. März an.

Hier nochmal der Hinweis auf den Link zum Video des Zoom-Treffens, das gestern mit vielen großartigen Rednern stattfand. Alle Teilnehmer einigten sich auf weitere Aktionen unter den Hauptforderungen:

Nein zur NATO und zum US-Militarismus – Raus aus der Ukraine



Teilnehmer:

Leela Anand – ANSWER coalition Ajamu Baraka – Black Alliance for Peace Medea Benjamin – CodePink Sara Flounders – International Action Center Margaret Flowers – Popular Resistance Bruce Gagnon – Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space Joe Jamison – US Peace Council Margaret Kimberley – Black Agenda Report Jeff Mackler – United National Antiwar Coalition Nancy Price – Women’s International League for Peace and Freedom (US) Susan Schnall – Veterans For Peace David Swanson – World Beyond War Joe Lombardo will chair. Ajamu Baraka will give an opening statement

