Fr. 25.2. Aufstehen Spandau lädt ein „Volksentscheid umsetzen! Diskussionsveranstaltung (in Präsenz): Mieter gegen Aktionäre – Volksentscheid umsetzen! Was macht die Politik?“

Freitag, den 25. Februar 2022, 19 – 21 Uhr

im Paul-Schneider-Haus, Schönwalder Str. 23, 13585 Berlin *

(U-Bahn Rathaus Spandau + Bus M45 Richtung Johannesstift, Haltestelle Lynarstr./Hügelschanze)

mit

Michael Prütz (Mieteraktivist, Gründungsmitglied Deutsche Wohnen & Co enteignen)

Richard Nirschl (Aufstehen Spandau)

Christian König (KiezTeam Spandau, Deutsche Wohnen & Co enteignen)

Jürgen Wilhelm (Berliner Mieterverein Spandau)

Klaus Byszio (Delegiertenrat Berliner MieterGemeinschaft)

Peter Keibel (IG Bau Spandau)

Ingrid Hoffmann (Deutsche Wohnen&Co enteignen)

Moderation: Peter Hoffmann (Aufstehen Spandau)

Zum Warmwerden gibt es Kabarett mit Gerald Wolf und dem Deutsche Wohnen Song

* Es gelten die aktuellen Coronaregeln Senat von Berlin. Derzeit genesen, geimpft oder getestet; Abstand und Maskenpflicht

52% der SpandauerInnen haben für den Volksentscheid für die Enteignung großer Immobilienkonzerne gestimmt. Sie haben dafür votiert, dass Mieten für die Menschen hier bezahlbar und die Wohnbedingungen lebenswert bleiben müssen. Darüber sollen nicht Aktionäre, sondern die Stadtgesellschaft bestimmen.

Gewonnen wurde der Volksentscheid nicht in erster Linie durch Parteien, sondern durch eine schnell wachsende Bürgerinitiative, die von Mieterinitiativen gegründet wurde und ohne Lobby monatelang 2.000 Sammelhelfer auf die Beine brachte und innerhalb eines Tages 20.000 Menschen auf die Straße, als das Gericht den Berliner Mietendeckel kippte.

Die Parteien spiegeln die Forderungen der Mieterbewegung und Stadtgesellschaft nicht wider. Der alte Senat unternahm, unterstützt von der Mieterbewegung, den Versuch, die Menschen mit dem Mietendeckel zu schützen. Allerdings hatten SPD und PDS das öffentliche Eigentum ja erst verscherbelt und die SPD kaufte es zuletzt im Alleingang zu teuren Marktpreisen zurück.

SPD, CDU, FDP, AfD bekämpften vor der Wahl den Enteignungsvolksentscheid. Der Volksentscheid ermöglicht jetzt nach Artikel 15 Grundgesetz eine Vergesellschaftung durch Gesetz, das „Art und Ausmaß der Entschädigung regelt“ „unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten“ (Artikel 14 GG). Also nicht zu Marktpreisen!

Damit das Votum der Bevölkerung jetzt nicht durch Parteien blockiert wird, sondern in ein Gesetz mündet und umgesetzt wird, braucht es weiter Druck von Unten! Lasst uns die Geschehnisse kritisch kommentieren und darüber debattieren, wie wir unsere Forderungen politisch durchsetzen können!

Parteien wurden aus verschiedenen, unterschiedlichen Gründen gewählt.

Für den Volksentscheid wurde in der konkreten einzelnen Frage gestimmt, der Senat möge einen Gesetzentwurf zur Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen erarbeiten.

Damit bindet der Volksentscheid die Parteien in besonderer Weise.

https://www.facebook.com/events/242633271378372

Wir laden Euch ein und sehen uns am Freitag live und persönlich in Spandau!

