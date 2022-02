Die NATO ist das Mittel, um die kolonialen Aggressionen gegen afrikanische Länder fortzusetzen. (Black Agenda Report)

https://www.blackagendareport.com/nato-and-africa-relationship-colonial-violence-and-structural-white-supremacy



In Anbetracht der öffentlichen Aufmerksamkeit und Besorgnis der Medien über eine mögliche Erweiterung der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) lohnt es sich, die Menschen an die blutige Geschichte der NATO in Afrika zu erinnern. Die NATO wurde 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, zu einer Zeit, als die afrikanischen Länder noch unter dem Joch des Kolonialismus standen. Tatsächlich waren die meisten der ursprünglichen Gründer der NATO Afrikas Hauptkolonisatoren wie Großbritannien, Frankreich, Portugal, Belgien, Italien und die USA als führender NATO-Organisator und dominanter Partner. Die Organisation wurde als kollektive Verteidigung gegen die Sowjetunion mit der Anforderung (Artikel 5) gegründet, dass jeder Angriff auf einen als Angriff auf alle angesehen wird und daher eine kollektive Reaktion erfordert.

Da die NATO mit dem angeblichen Zweck gegründet wurde, einer möglichen sowjetischen Aggression Einhalt zu gebieten und die Ausbreitung des Kommunismus zu stoppen, scheint es zu folgen, dass es nach dem Zusammenbruch der UdSSR im Jahr 1991 keine Notwendigkeit mehr für die NATO geben würde. Seitdem ist die NATO jedoch von den Gründungszwölf auf derzeit dreißig Mitgliedsstaaten angewachsen, von denen viele osteuropäische Länder, ehemalige Sowjetrepubliken und Verbündete des Warschauer Paktes sind. Heute ist die NATO zu einer riesigen Achse im Rad des militärisch-industriellen Komplexes geworden, der vom US-Imperium kontrolliert wird, um das gesamte Spektrum der Dominanz zu erreichen , angetrieben vom wilden Appetit des Unternehmenskapitals.

Koloniales Afrika als NATO-Stützpunkte

Walter Rodney beschreibt genau die frühe Gründung der Beziehung des kolonialen Afrikas zur NATO, die bis heute andauert, wie er in How Europe Underdeveloped Africa beschrieb:

„Unnötig zu erwähnen, dass die meisten Afrikaner in den 1950er Jahren, als sie noch Kolonialsubjekte waren, absolut keine Kontrolle über die Nutzung ihres Bodens für militaristische Zwecke hatten. Praktisch ganz Nordafrika wurde in ein Operationsgebiet der NATO verwandelt, mit gezielten Basen in der Sowjetunion. Es hätte sich leicht ein Atomkrieg entwickeln können, ohne dass die afrikanischen Völker etwas davon wüssten. Die Kolonialmächte hielten Anfang der 1950er Jahre Militärkonferenzen in afrikanischen Städten wie Dakar und Nairobi ab, zu denen die Weißen Südafrikas und Rhodesiens eingeladen wurden und der Regierung der USA. Immer wieder deuten die Beweise auf diese zynische Nutzung Afrikas hin, um den Kapitalismus wirtschaftlich und militärisch zu stützen, und zwingen damit Afrika, zu seiner eigenen Ausbeutung beizutragen. [Hervorhebung hinzugefügt] [1]

Kwame Nkrumah hatte bereits in seiner „ Challenge of the Congo “ von 1967 davor gewarnt , dass es mindestens siebzehn Luftwaffenstützpunkte, neun ausländische Marinestützpunkte, drei Raketenstandorte und ein von der NATO betriebenes Atomtestgelände in Nordafrika gab, zusätzlich zu militärischen Missionen in etwa einem Jahr Dutzend anderer afrikanischer Länder, ganz zu schweigen von der Ausbeutung von Rohstoffen für die Produktion von Atomwaffen in den Minen von Kongo, Angola, Südafrika und Rhodesien. [2] Nkrumah forderte die dringende Notwendigkeit, der Herausforderung der NATO in der Strategie entgegenzuwirken, die er in seinem Handbuch der revolutionären Kriegsführung umriss , die die Forderung nach einem militärischen Oberkommando und einer All African People’s Revolutionary Army (AAPRA) beinhaltete. [3]

Es lohnt sich, das Beispiel Portugals als eines der ursprünglichen NATO-Mitglieder zu untersuchen. Der große Freiheitskämpfer Afrikas, Amilcar Cabral, nannte Portugal „ein verfaultes Anhängsel des Imperialismus“, er sagte : „Portugal ist das am wenigsten entwickelte Land in Westeuropa. Portugal wäre niemals in der Lage, drei Kolonialkriege in Afrika ohne die Hilfe der NATO, die Waffen der NATO, die Flugzeuge der NATO und die Bomben zu führen – es wäre ihnen unmöglich.“ [4]

Cabral erklärt weiter, dass Portugal nur deshalb an seinen Kolonien in Afrika festhalten konnte, weil es seit 1775 eine Halbkolonie Großbritanniens war und Großbritannien die Interessen Portugals während der Teilung Afrikas verteidigte. Darüber hinaus nutzt die NATO, eine Schöpfung der USA, Portugal und seine Kolonien als Teil des größeren Ziels der Beherrschung Afrikas und der Welt. [5]Portugal führte einen bösartigen Krieg gegen seine Kolonien in Guinea-Bissau, Kap Verde, Angola und Mosambik, ähnlich wie die USA es in Vietnam taten. In beiden Fällen setzten die Kolonialmächte die modernsten Waffen ein, darunter Napalm- und Streubombenkampagnen, bei denen Tausende getötet wurden, gegen Guerillaarmeen, die sich weigerten, sich zu beugen. Der portugiesische Diktator Marcelo Caetano war gezwungen, wirtschaftliche Interessen in Angola an einige der NATO-Mächte im Austausch für die verwendeten NATO-Rüstungen und -Vorräte abzugeben. [6] Dennoch verlor Portugal den Krieg gegen die heldenhaften antikolonialen Kräfte.

Die NATO-Strategie des Neokolonialismus

Der Imperialismus hat immer seine Strategie des Teilens und Herrschens angewandt. Um die Idee einer „wohlwollenden“ NATO zu akzeptieren, wussten die Kolonialmächte, dass sie eine neokoloniale Klasse indigener Afrikaner überzeugen und rekrutieren mussten, die ihre Gebote erfüllen würden. Diese Spaltung spielte sich in den nationalen Befreiungsbewegungen zwischen denen ab, die den imperialistischen Kräften freundlich gegenüberstanden, und denen, die einen echten Bruch mit dem Kolonialismus wollten. Nkrumah erklärt in Neo-colonialism, The Last Stage of Imperialism die breite Palette von Methoden, die der Neokolonialismus aus wirtschaftlichen, politischen, religiösen, ideologischen und kulturellen Bereichen anwendet. Um dies zu erreichen, arbeitet die NATO Hand in Hand mit anderen Mechanismen des Imperialismus wie der CIA [7] , die maßgeblich an dem Putsch beteiligt war gegen die Nkrumah-Regierung und den Mord an Patrice Lumumba .

Die Siedlerkolonie Azania/Südafrika wäre ein weiteres Beispiel für einen NATO-Außenposten. Es war von Anfang an offensichtlich auf der Seite der West-/NATO-Mächte, da es im Wesentlichen eine Kolonie Großbritanniens und daher ein NATO-Ersatz war. 1955 formulierten Südafrika und Großbritannien die Vereinbarungen von Simonstown, die Bestimmungen für die Seeüberwachung und -verteidigung des afrikanischen Kontinents von Kap bis Kairo enthielten. Trotz eines angeblichen Waffenembargos versorgten die Nato-Staaten und Israel Südafrika auch mit der notwendigen Technologie zur Entwicklung von Atomwaffen.

NATO & AFRICOM

AFRICOM ist eigentlich ein direktes Produkt der NATO über EUCOM, das US-amerikanische europäische Kommando. EUCOM ist ein zentraler Teil der NATO und übernahm ursprünglich auch die Verantwortung für 42 afrikanische Staaten. 2004 beendete die NATO eine fünfjährige Expansionsphase; 2007 schlug der EUCOM-Kommandeur die Gründung von AFRICOM vor. James L. Jones Jr. erklärt, wie er von seiner Position als Kommandeur von EUCOM sowie Kommandeur der Einsatzkräfte der NATO dazu kam, den Vorschlag für AFRICOM zu machen.

Es ist wichtig, die Rolle der USA/NATO bei der Zerstörung Libyens im Jahr 2011 hervorzuheben, weil sie einige wichtige Lektionen bietet. Erstens akzeptieren der US-Imperialismus und seine westlichen Lakaien kein Land, das beschließt, eine unabhängige Kraft außerhalb seines Einflussbereichs zu sein. Zweitens demonstriert es auch, wie die NATO Hand in Hand mit anderen US-/westlich dominierten Weltstrukturen wie der UN arbeiten kann. Im Jahr 2011 erteilte die UNO (Resolution 1973) die politische Genehmigung für eine „Flugverbotszone“ und eine Blockade Libyens, angeblich um seine Bürger zu „schützen“, was jedoch letztendlich zur Zerstörung von Afrikas wohlhabendstem Land mit dem höchsten Index der menschlichen Entwicklung führte.

US-geführte NATO-Truppen starteten eine Bombenkampagne, die Tausende von Zivilisten tötete und Sach- und Infrastrukturschäden in zweistelliger Milliardenhöhe verursachte. Dies zeigt, dass die US-geführte NATO, obwohl sie die UNO manchmal als politische Tarnung benutzt, kein Problem damit hat, ihr UN- Mandat zu überschreiten, um ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen und ihre Ziele für einen Regimewechsel zu erreichen. Sogar einige Länder, die sich bei der UN-Abstimmung enthielten, wie China, sagten, sie hätten dies getan, um die reaktionäre Arabische Liga und die Afrikanische Union, die der Resolution zugestimmt hatten, nicht zu beleidigen. In diesem Fall zeigt die indirekte und direkte Zusammenarbeit zwischen der NATO, den Vereinten Nationen, der AU und der Arabischen Liga (zu der auch die GCC-Staaten gehören ) das ausgedehnte und tief verwobene Netz der Reichweite der USA und der NATO.

Das von Cynthia McKinney herausgegebene Buch Der illegale Krieg gegen Libyen enthält das Kapitel mit dem Titel „Der Libyenkrieg der NATO, ein Verbrechen auf Nürnberger Ebene“, in dem Stephen Ledman schreibt:

„Der von den USA geführte NATO-Krieg gegen Libyen wird als eines der größten Verbrechen der Geschichte in Erinnerung bleiben, das gegen Buchstaben und Geist des Völkerrechts und der amerikanischen Verfassung verstößt höchstes internationales Verbrechen gegen den Frieden.‘ Hier sind seine einleitenden Bemerkungen vom 21. November 1945:

„Das Unrecht, das wir verurteilen und bestrafen wollen, war so kalkuliert, so bösartig und so verheerend, dass die Zivilisation es nicht tolerieren kann, dass sie ignoriert werden, weil sie ihre Wiederholung nicht überleben kann.“ “

Jackson nannte den Angriffskrieg „die größte Bedrohung unserer Zeit“. Das Völkerrecht definiert Verbrechen gegen den Frieden als „Planung, Vorbereitung, Einleitung oder Führung von Angriffskriegen oder eines Krieges unter Verletzung internationaler Verträge, Vereinbarungen oder Zusicherungen oder Teilnahme an einem gemeinsamen Plan oder einer Verschwörung zur Verwirklichung eines der vorgenannten Dinge .“

Alle US-Nachkriegskriege fallen unter diese Definition. Seitdem hat Amerika [USA] weltweit direkte und vorsätzliche Stellvertreterkriege geführt. Es hat Millionen in Ost- und Zentralasien, Nord- und anderen Teilen Afrikas, dem Nahen Osten und Europa sowie in Mittel- und Südamerika getötet. [8]

Die hier Erwähnten sind nur eine kleine Auswahl der blutigen Taten von NATO/AFRICOM in der Vergangenheit Afrikas. Die NATO operiert weiterhin unter dem Deckmantel der „Ausbildung“ und „humanitären“ Friedenssicherungshilfe. Die terroristische Gewalt der Dschihadisten auf dem Kontinent hat seit der Gründung von AFRICOM und der Zerstörung Libyens durch die NATO zugenommen, was zu zivilen Opfern und Instabilität geführt hat, die der Westen als Vorwand und Rechtfertigung für die anhaltende Notwendigkeit von AFRICOM benutzt hat. Wie das AFRICOM-Uhrenbulletin der Black Alliance for Peace berichtete , gab es seit der Gründung von AFRICOM auch eine Zunahme von Putschen durch AFRICOM-ausgebildete Soldaten.

In Übereinstimmung mit dem, wovor Nkrumah, Rodney und andere in den 1960er und 1970er Jahren gewarnt haben, setzt sich die NATO heute in Form von AFRICOM fort und erleichtert Kriege, Instabilität und die Plünderung Afrikas durch Konzerne. Die Demokratische Republik Kongo (DRC) zum Beispiel wird ständig wegen ihrer strategischen Rohstoffe wie Kobalt, Tantal, Chrom, Coltan und Uran usw. geplündert. Diese Mineralien sind nicht nur für elektronische Geräte, sondern auch für die Technologien, die die vorantreiben, von strategischer Bedeutung militärisch-industrieller Komplex. AFRICOM verlässt sich weiterhin auf seine neokolonialen afrikanischen Stellvertreter Kriege in seinem Namen in der Demokratischen Republik Kongo und in ganz Afrika zu führen, um seine Ziele zu erreichen. Mit dem Aufstieg Chinas versuchen die USA/NATO nun, eine umfassende Dominanz sicherzustellen, die darauf abzielt, China oder jedes andere Land aus dem Wettbewerb um die Kontrolle des globalen Kapitals auszuschließen.

Djibo Sobukwe ist Mitglied der Black Alliance for Peace. Er ist auch ein ehemaliges Mitglied des Zentralkomitees der All African People’s Revolutionary Party. Er kann unter djibo1@gmail.com kontaktiert werden

