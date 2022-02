Deutscher Friedensrat e.V. zur völkerrechtlichen Anerkennung der Volksrepubliken von Luhansk und Donezk

Liebe Friedensbewegte,

zum besseren Verständnis der Entscheidung der Russischen Föderation, die Beendigung des seit acht Jahren andauernden Kriegs gegen die Zivilbevölkerung in den Regionen von Luhansk und Donezk durch die völkerrechtliche Anerkennung der beiden Volksrepubliken aus der Sackgasse des Minsker Abkommens herauszuführen, im Anhang der vollständige Bericht der Special Monitoring Mission in der Ukraine der OSZE vom 21. Februar 2022 für den Berichtszeitraum vom 18.-20. Februar 2022.



Bundeskanzler Scholz unterbreitete Präsident Putin am 16. Februar 2022 eine leere Versprechung als er behauptete, der ukrainische Präsident Zelenskij habe fest zugesagt, daß in Kürze der trilateralen Ukraine-Kontaktgruppe die drei vom Minsker Abkommen verlangten Gesetzestexte zum Status der Ukraine, zur Verfassungsänderung und zur Wahlvorbereitung vorliegen würden. Gefolgt stattdessen von Zelenskijs Drohgebärde-Rede auf der Münchener Waffenhändler-Konferenz am Wochenende, Atomwaffen acquirieren zu wollen, entpuppt sich die Zusage als plumpe Lüge, jeglicher Diplomatie angesichts der brisanten Kriegsgefahr unwürdig.



Als Außenministerin Baerbock am Assowschen Meeresstrand spazieren ging, unterstrich sie, es wäre die OSZE für das Monitoring an der Kontaktlinie des Waffenstillstands zuständig. Veröffentlicht das Auswärtige Amt eine Übersetzung des hier im englischsprachigen Original angefügten Berichts?

In den Chor der 99,9% der hier veröffentlichten Meinung einzustimmen, es handle sich bei der völkerrechtlichen Anerkennung der beiden Volksrepubliken in den östlichsten Regionen der Ukraine um einen „Bruch des Völkerrechts“ durch die Russische Föderation, erfaßt die Lage nach internationalem Recht nur unzureichend: Das Minsker Abkommen war nachweislich zu schwach, um die ukrainische Regierung zu einem friedlichen Verhandlungsarrangement mit den in Teilen als Volksrepubliken vertretenen Regionen zu veranlassen. Erst die Schutzzusage der Russischen Föderation eröffnet den Weg zu verläßlichen internationalen Abkommen für eine Beendigung des acht Jahre andauernden Kriegs in der Ukraine.



Zum Nachhören des O-Tons von Scholz in der Pressekonferenz mit Putin am 16.2.22, Minute 16:40-17:20:

https://snanews.de/20220215/putin-scholz-pressekonferenz-moskau-5368786.html

Im Anhang der OSZE-SSM-Berichts Ukraine vom 21. Februar 2022.

Von der für den 26. Februar 2022 eingeladenen online-Aktionskonferenz „Ohne NATO leben!“ möge ein Signal der Friedensbewegung ausgehen, daß sie die Zeichen der Zeit versteht: Es ist aber allerhöchste Zeit, daß die Bundesrepublik Deutschland den historischen Webfehler der friedensvertraglichen Vereinbarungen von 1990 von sich aus behebt und dem österreichischen Beispiel als Nachnazistaat folgend die bündnispolitische Neutralität anstrebt, die handwerklich über die von der Friedensbewegung lange propagierten Schritte führen kann:

Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag

Kündigung aller ausländischen Militärstützpunkte

Abrüsten statt aufrüsten!

die Militarisierung der EU stoppen!

Rüstungsexporte verbieten

und, konsequenterweise auch Ohne Rüstung leben! – Bundeswehrsoldaten in den Zivildienst entlassen.

Auf in die politische Meinungsbildung!

Dr. Susanne Willems, 23.2.22.

