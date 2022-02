Russland erkennt Republiken im Donbass als souveräne Staaten an. Westen reagiert mit Drohungen und Sanktionen.

https://www.jungewelt.de/artikel/421654.ukraine-konflikt-putin-nato-betrug-beendet.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related