US-Friedensbewegung Onlinekonferenz: Die NATO und die globale Kriegspolitik der USA / Diskussion angesichts der Anerkennung der Republiken im Donbass als souveräne Staaten durch Russland

Bitte nehmen Sie an diesem wichtigen Online- Treffen teil und diskutieren Sie mit Führern der Antikriegsbewegung, einschließlich (in alphabetischer Reihenfolge):

Nur wenige Monate nach der chaotischen US-Niederlage in Afghanistan treiben die USA einen Krieg mit Russland, einer großen Atommacht, voran. US-Beamte bestehen darauf, dass die Russen in die Ukraine einmarschieren werden. Russland hat dies wiederholt bestritten.

In den letzten Tagen haben die USA und einige ihrer Verbündeten ihre Botschaften geschlossen und ihre Staatsangehörigen aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. [Die USA und ihre Verbündeten verlegten ihre Botschaften nach Lemberg in der Westukraine, wo die Nazis vorherrschen.]

Das ukrainische Militär verfügt über eine Streitmacht von 150.000 Soldaten, die von den USA ausgebildet und mit modernen US-Waffen bewaffnet sind, nahe der russischen Grenze und den unabhängigen Regionen im Donbass. Diese unabhängigen Regionen haben seit 2014 Stellung gegen die rechte Putschregierung in Kiew bezogen. Das ukrainische Militär hat mit schwerem Beschuss der unabhängigen Gebiete des Donbass begonnen, die das Feuer erwiderten.

Jeder US-Krieg zu unseren Lebzeiten basierte auf falschen Informationen, die von den Konzernmedien unerbittlich wiederholt wurden. Es besteht die tiefe Befürchtung, dass die USA und die ukrainische Regierung einen Vorfall unter „falscher Flagge“ vorbereiten, der zu einem größeren Konflikt führen könnte.

Die USA haben Zehntausende Soldaten in Europa, sie versetzen Truppen in höchste Alarmbereitschaft und schicken mehr. Sie bewaffnen nicht nur das ukrainische Militär, sondern bauen auch NATO-Stützpunkte aus und schicken zusätzliche Waffen und Raketen an andere NATO-Staaten in der Region.

Es ist wichtig, dass die US-Antikriegsbewegung zusammenkommt, um diesen gefährlichen Kriegsbewegungen entgegenzutreten. Bitte besuchen Sie uns heute Abend!

Teilnehmer:



Leela Anand – ANSWER coalition Ajamu Baraka – Black Alliance for Peace Medea Benjamin – CodePink Sara Flounders – International Action Center Margaret Flowers – Popular Resistance Bruce Gagnon – Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space Joe Jamison – US Peace Council Margaret Kimberley – Black Agenda Report Jeff Mackler – United National Antiwar Coalition Nancy Price – Women’s International League for Peace and Freedom (US) Susan Schnall – Veterans For Peace David Swanson – World Beyond War Joe Lombardo will chair. Ajamu Baraka will give an opening statement

