Was haben Putin und Macron vor? (The Saker)

Das ist die große RT-Schlagzeile: Putin und Macron einigen sich auf Maßnahmen, um die Eskalation in der Ukraine zu stoppen .

Hier ist eine maschinelle Übersetzung der offiziellen französischen Erklärung:

Telefoninterview mit Wladimir PUTIN, Präsident der Russischen Föderation. Der Präsident der Republik führte am Sonntag, den 20. Februar ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, Herrn Wladimir PUTIN. Sie einigten sich auf folgende Punkte: – die Wiederaufnahme der Arbeit im Rahmen des Normandie-Formats auf der Grundlage des Austauschs und der Vorschläge der Ukraine in den letzten Tagen. – intensive Arbeit, um in den kommenden Stunden die Abhaltung eines Treffens einer trilateralen Kontaktgruppe zu ermöglichen, mit dem Ziel, von allen Beteiligten eine Waffenstillstandsverpflichtung auf der Kontaktlinie zu erhalten. – die Notwendigkeit, einer diplomatischen Lösung der derzeitigen Krise Vorrang einzuräumen und alles zu tun, um sie zu erreichen. Dazu wird in den kommenden Tagen und Wochen intensive diplomatische Arbeit geleistet. Der Minister für Europa und auswärtige Angelegenheiten, Herr Jean-Yves LE DRIAN, wird sich in den kommenden Tagen mit seinem Amtskollegen, Herrn LAVROV, treffen und zu diesem Zweck werden mehrere Konsultationen in Paris stattfinden. – Diese diplomatische Arbeit sollte es ermöglichen, auf der Grundlage des jüngsten Austauschs unter Einbeziehung aller Beteiligten (Europäer, Verbündete, Russen und Ukrainer) Fortschritte zu erzielen, um, wenn die Bedingungen erfüllt sind, zu einem Treffen auf höchster Ebene zu führen um eine neue Ordnung des Friedens und der Sicherheit in Europa zu definieren. – Um diese Arbeit unter ernsthaften Bedingungen durchführen zu können, haben sich die beiden Staatsoberhäupter fest verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um eine Eskalation zu vermeiden, Risiken zu verringern und den Frieden zu wahren.

Also, was ist hier los?

Zunächst das Offensichtliche: Macron will die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewinnen und der „Retter Europas“ zu sein, würde ihm etwas geben, mit dem er prahlen könnte.

Zweitens das nicht weniger Offensichtliche: Macron versucht, seine englischen „Partner“ zu umgehen, da weder die USA noch Großbritannien etwas anderes als eine offene russische Militärintervention in der Ukraine wollen. Beachten Sie die Worte „ alle Beteiligten (Europäer, Verbündete, Russen und Ukrainer) “, die weder die USA noch das Vereinigte Königreich erwähnen (hier ist „Verbündete“ nur ein leerer, aber politisch korrekter Platzhalterbegriff).

Drittens, und auch das ist offensichtlich: Die Anglos scheren sich einen Dreck um Macron und seine Pläne.

Was alles die Frage aufwirft: Warum macht sich Putin überhaupt die Mühe?

Die Antwort weist jedoch auf eine andersartige Logik auf russischer Seite hin.

Erstens haben Putin und Lawrow die Politik, mit (fast) allen zu sprechen (Ze ist die derzeitige Ausnahme). Das ist die russische Art der Diplomatie: Reden Sie mit Ländern, die einander Todfeinde sind, wie Israel und Iran, und sprechen Sie mit Nicht-Einheiten wie Scholz oder Truss. Dem Kreml ist es egal, wie sehr Lawrow oder Putin „ihre mentale Nase zuhalten“ müssen, wenn sie mit unehrenhaften, feigen Lügnern sprechen, wenn ihnen das einen greifbaren Vorteil bringt (mehr dazu gleich).

Und die Russen werden immer alles in ihrer Macht Stehende tun, um einen kleinen oder großen Krieg zu vermeiden.

Die Leute im Westen sind an „westliche Diplomatie“ gewöhnt, in der Sie nur mit Ihren Kolonien sprechen (dh „Befehle geben“), niemals mit Ihren Gegnern sprechen (die immer dämonisiert werden) und wo NICHT-Verhandeln als Zeichen von „Stärke“ angesehen wird “.

Prinzipiell nicht zu verhandeln gilt in Russland als schlichtweg dumm und kontraproduktiv.

Während Macron eindeutig das „Kunststück“ von Sarkozy wiederholen will, der (fälschlicherweise!) behauptete, den Krieg vom 08.08.08 gestoppt zu haben, sehen die Russen einen weiteren sehr greifbaren Vorteil im Gespräch mit Macron: die Schaffung von noch mehr Spaltungen im Westen als ein insgesamt und in Europa speziell .

Bedenken Sie Folgendes: Das russische Ultimatum hatte bereits viele sehr positive Auswirkungen:

Die USA/NATO, nachdem sie Russland jahrelang völlig ignoriert haben, sind nicht nur bereit, mit dem Kreml zu sprechen, sie greifen sogar frühere russische Vorschläge auf und präsentieren sie als ihre eigenen.

Europa hat Angst, sehr viel Angst. Nicht nur vor einem großen Krieg mit allem, was dazugehört (einschließlich Flüchtlingswellen), sondern auch vor einem energetischen/wirtschaftlichen Zusammenbruch, falls sich die USA/Großbritannien durchsetzen.

Die Ukros an der Macht haben plötzlich erkannt, dass sie ins Visier genommen werden könnten. Persönlich. Daher die Flucht der Ukie-Oligarchen in die EU und „Ze“ „Reise nach Europa zur Teilnahme an der Münchner Konferenz“.

Die Chinesen sehen jetzt, dass Russland engagiert ist (wozu genau, werde ich weiter unten erläutern) und stellen ihr beträchtliches Gewicht hinter Russland.

Man könnte einen russischen Ausdruck verwenden und sagen, dass Putin einen großen Stock in den „Ameisenhaufen“ des Westens gesteckt hat und die besagten Ameisen jetzt wie verrückt herumlaufen.

Mit diesem einen einzigen Schritt hat Russland mehr erreicht als in mehreren Jahrzehnten, und bisher hat es das zu einem wirklich kleinen Preis erreicht.

Trotzdem muss ich hier etwas Entscheidendes wiederholen:

==>>Hier geht es NICHT, noch einmal, NICHT um die LDNR oder gar die Ukraine.<<==

Russland (und China!) wollen eine andere multipolare Weltordnung , eine Weltordnung, die auf der vollen Souveränität aller Länder basiert, in der das Völkerrecht als Grundlage für die Beziehungen zwischen souveränen Staaten dient, in der Sicherheit immer als definiert und verstanden wird kollektive Sicherheit und eine, in der die Vereinten Nationen die einzige oberste Autorität bleiben, um die Regeln des Völkerrechts durchzusetzen.

Der Kreml sagt oft, er wolle ein neues Sicherheitsarrangement in Europa. Und das ist wahr. Aber seien wir hier nicht naiv, die US-Beherrschung über ihre europäischen Kolonien ist der Eckpfeiler der angelsächsischen Weltherrschaft , wenn also die USA/UK Europa „verlieren“, werden sie als Möchtegern-Welthegemonen erledigt sein.

Die Russen und Chinesen führen jetzt die gesamte Zone B zu diesem Ziel durch eine sorgfältige Mischung aus einseitiger Politik, einschließlich der allmählichen Entdollarisierung Eurasiens und der Energiemärkte, militärischem Druck auf die USA und ihre Kolonien und durch die Entwicklung ihrer WIRKLICHEN Volkswirtschaften ( im Gegensatz zu den FIRE – Ökonomien des Westens).

Okay, aber was bedeutet das in der Praxis?

Das ist zu früh, um das zu sagen.

Lassen Sie uns zuerst sehen, was, wenn überhaupt, aus der französischen Initiative herauskommt.

Zweitens werden Macrons Initiativen keine Auswirkungen auf das LOC in der LDNR haben, wo es ständig zu Schusswechseln kommt, die Ukies aber zumindest bisher keinen Bodenangriff über das LOC gestartet haben . Aber sie könnten buchstäblich jede Sekunde jetzt, beide Seiten sind vollständig auf ein solches Ereignis vorbereitet.

Dann besteht die sehr reale Gefahr eines großen Ereignisses unter falscher Flagge, das von den Anglos organisiert wird . Die gesamte anglozionistische Propagandamaschine ist jetzt bereit, eine solche falsche Flagge sofort „aufzugreifen“ und Russland die Schuld dafür zu geben. Ich sehe nicht, wie Macron etwas dagegen tun könnte, selbst wenn er es überhaupt wollte.

Lassen Sie uns also keine voreiligen Schlüsse ziehen und sehen, was nächste Woche mit Macron und Blinken passiert.

In der Zwischenzeit versuchen die Ukies, die Planeten mit Gerüchten zu erschrecken, dass sie ihren nichtnuklearen Status aufgeben und Atomwaffen entwickeln . Bitte machen Sie sich darüber keine Sorgen, die Ukies können höchstens eine „schmutzige Bombe“ bauen, aber sie ändern genau *null*, um jemals echte Atomwaffen zu erwerben (und außerdem, wenn ein solches Risiko auch nur annähernd real wäre, würde Russland es tun alle Maßnahmen ergreifen, um eine solche Möglichkeit auszuschließen).

Die Ukies schickten auch eine Ablenkungsgruppe in die LDNR, aber die örtliche Staatssicherheit fing sie schnell ab: 1 Ukie tot, einer gefangen genommen. Zwei Leichtverletzte bei den LDNR-Spezialeinheiten. Unten ist das Video dieser Anti-Terror-Operation.

Andrej

