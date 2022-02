Linke-Kovorsitzende Janine Wissler: Russische Politik »grundfalsch« (junge Welt)

Die Linke-Kovorsitzende Janine Wissler hat sich vor dem Hintergrund der Spannungen in Osteuropa vom russischen Präsidenten Wladimir Putin distanziert. »Ich hege da keinerlei Sympathien und halte seine Politik für grundfalsch«, sagte Wissler am Montag in Berlin. Putin sei »nun wirklich kein Linker«. Allerdings müsse man Russlands geopolitische Interessen zur Kenntnis nehmen. »Russlands Sorge vor einem weiteren Vorrücken der NATO gen Osten ist nachvollziehbar, aber der Aufmarsch der Truppen ist dadurch in keinster Weise zu rechtfertigen«, sagte Wissler. Dieses Vorgehen sei »ein Beitrag zur Eskalation«.

