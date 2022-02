Beweise für eine Invasion, die die USA produzieren könnten – Von Scott Ritter (Consortium News)

https://consortiumnews.com/2022/02/20/the-evidence-for-invasion-the-us-could-produce/

20. Februar 2022

Anstatt dem UN-Sicherheitsrat gefälschte Beweise vorzulegen, wie es Colin Powell getan hat, hat Antony Blinken einfach gar nichts vorgelegt, obwohl die USA über Geheimdienstinformationen verfügen, die sie vorlegen können, schreibt Scott Ritter.

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

Während US-Außenminister Antony Blinken versuchte, sich von den Gespenstern vergangener UN Sicherheitsratssitzungen zu distanzieren – nämlich dem desaströsen Auftritt seines Vorgängers Colin Powell am 5. Februar 2003, der mit gefälschten Geheimdienstinformationen hausieren ging, um die Invasion des Irak zu rechtfertigen – wurde die Welt letzte Woche erneut Zeuge, wie ein US-Außenminister einen angeblich auf Geheimdienstinformationen basierenden Fall über einen drohenden bewaffneten Konflikt präsentierte.

„Ich bin heute hier“, sagte Blinken und versuchte, sich von Powell abzusetzen, „nicht um einen Krieg zu beginnen, sondern um einen zu verhindern.“

Doch wie Powell legte auch Blinken der UNO keinerlei Beweise vor, um seine Behauptung zu untermauern, dass Russland „in den kommenden Tagen einen Angriff auf die Ukraine vorbereitet“, obwohl er dies hätte tun können. Anstatt gefälschte Beweise vorzulegen, wie es Powell getan hatte, legte er einfach überhaupt nichts vor.

Blinken hatte nur Worte und beschuldigte Russland munter, „einen Vorwand“ für einen Einmarsch in die Ukraine fabrizieren zu wollen, sei es durch einen terroristischen Bombenanschlag innerhalb Russlands (ein Seitenhieb auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem Anschläge auf Moskauer Wohnhäuser unter falscher Flagge vorgeworfen werden, um Unterstützung für den zweiten Tschetschenienkrieg im Jahr 1999 zu gewinnen), die Entdeckung eines Massengrabs, die Inszenierung eines Drohnenangriffs auf Zivilisten oder den Einsatz von Chemiewaffen.

Nach einer solchen „false flag“ würde Russland eine militärische Antwort fordern, „um russische Bürger oder ethnische Russen in der Ukraine zu verteidigen“, und würde dann in die Ukraine einmarschieren, so Blinken.

Wenn die USA in der Vergangenheit vor dem UN-Sicherheitsrat Russland ein Fehlverhalten vorwarfen, legten amerikanische Diplomaten unwiderlegbare Geheimdienstinformationen vor, um ihre Behauptungen zu untermauern.

Dies geschah im Oktober 1962, als Adlai Stevenson der Welt U-2-Fotos zeigte, die bewiesen, dass die Russen Raketen auf Kuba stationiert hatten. Und im September 1983 spielte Jeane Kirkpatrick Tonbänder mit abgefangenen Nachrichten vor, die bewiesen, dass russische Militärflugzeuge den Korean Airlines Flug 007 abgeschossen hatten.

Blinken legte keinen solchen Beweis vor. Er versicherte lediglich mündlich, dass es sich nicht um eine Wiederholung des Auftritts von Colin Powell handele. Diesmal sollte man den USA einfach vertrauen, dass sie die Wahrheit sagen.

Was die USA vorweisen können

Blinken sagt wahrscheinlich die Wahrheit, dass die USA im Gegensatz zu Powell dieses Mal Beweise haben. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die US-Aufklärung den russischen Militäraufbau bis hin zum letzten Panzer und LKW genau erfasst hat. Möglicherweise gibt es auch eine Fülle von „Geplapper“ (ein umgangssprachlicher Ausdruck für abgefangene Gespräche), das so interpretiert werden kann, wie es ein Analytiker will.

Aber unterm Strich beruht der Großteil von Blinkens Informationen wahrscheinlich auf Spekulationen darüber, wie die Russen von den Positionen aus vorgehen könnten, die ihr Militär derzeit einnimmt, falls sie tatsächlich einmarschieren sollten.

Dieselbe Analyse stützt sich auf ähnliche apokalyptische Verlautbarungen von US-Präsident Joe Biden, der sagt, er sei jetzt überzeugt, dass Putin sich zu einer Invasion entschlossen habe, sowie von Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, die von den willfährigen amerikanischen Mainstream-Medien als absolute Fakten wiedergegeben werden.

Die USA und ihre NATO- und europäischen Verbündeten haben sich ein Narrativ zu eigen gemacht, demzufolge der russische Präsident Wladimir Putin kurz davor steht, „eine riskante, irrationale, unprovozierte Präventivinvasion in der Ukraine zu starten“, um den ehemaligen US-Botschafter in Russland, Michael McFaul, zu zitieren, obwohl die russische Regierung den USA und der Welt versichert hat, dass sie keine solche Absicht hat.

Nur ein Narr würde die Russen für bare Münze nehmen. „Vertraue, aber überprüfe“ ist nicht umsonst ein uralter russischer Aphorismus. Tatsache ist, dass Blinken und Co. einfach das bekommen, wofür sie bezahlt haben. Die Biden-Regierung ist bekannt dafür, Wahrnehmungen für innenpolitische Zwecke zu manipulieren, zuletzt in Afghanistan, wo Biden den afghanischen Präsidenten aufforderte, der Welt zu versichern, dass alles in Ordnung sei, „auch wenn es nicht stimmt“.

Ein Großteil der aktuellen Informationen, auf die sich Biden, Blinken und Co. berufen, stammt aus den Einschätzungen des Pentagons zu den wahrscheinlichen Vorgehensweisen Russlands im Falle einer Invasion von den derzeit von den russischen Streitkräften gehaltenen Positionen aus. Was wir jedoch nicht gesehen haben, sind unterstützende Informationen über die Absicht oder Durchführbarkeit.

Die Biden-Administration hat sich in ein Putin-zentriertes Universum eingekauft, in dem alles von der Laune des russischen Präsidenten abhängt. Die den US-Militäranalysten zur Verfügung stehenden Informationen würden jedoch zeigen, ob die Aufstockung der russischen Truppen mit Militärübungen zusammenhängt, die von der russischen Regierung lange im Voraus angekündigt wurden – oder mit einer Invasion.

Jeder Militärexperte, der etwas auf sich hält, weiß, dass es bei jeder größeren Übung oder Operation einen äußerst detaillierten logistischen Unterstützungsplan gibt, der als TPFDL (Time-Phased Force and Deployment List) bezeichnet wird und der die Bewegung von Truppen, Ausrüstung und Material (einschließlich Munition und Treibstoff) verfolgt, damit alles an Ort und Stelle ist und zum vorgesehenen Zeitpunkt einsatzbereit ist.

Eine TPFDL für eine größere militärische Übung unterscheidet sich stark von einer TPFDL zur Unterstützung einer größeren militärischen Operation. Übungen sind begrenzte Ereignisse – sie haben einen festen Anfang und ein festes Ende. Militäroperationen hingegen sind unbefristete Angelegenheiten, und jeder zugehörige TPFDL muss die Notwendigkeit berücksichtigen, die Operation aufrechtzuerhalten.

Jeder nachrichtendienstliche Analyst kennt den Unterschied zwischen einem übungsorientierten TPFDL und einem, der zur Aufrechterhaltung eines Krieges eingesetzt wird. Der TPFDL, der zur Unterstützung von US-Militärübungen im Nahen Osten eingesetzt wird, unterscheidet sich beispielsweise grundlegend von dem, der zur Einleitung und Aufrechterhaltung der Operation Wüstensturm eingesetzt wurde.

Das russische Militär arbeitet auf ähnliche Weise. Der Plan zur logistischen Unterstützung des derzeitigen Militäreinsatzes in der Nähe der Ukraine ist eine bekannte Tatsache. Das Gleiche gilt für jede massive Abweichung von zuvor festgelegten Verhaltensmustern, die bei einer früheren Militärübung beobachtet wurden.

Wie bei jeder Übung würden Aspekte des russischen Kriegsführungsplans funktionalisiert werden. So könnte Russland zum Beispiel durchaus medizinische Unterstützungskapazitäten in das vorgelagerte Gebiet verlegt haben, um die beteiligten Streitkräfte besser auszubilden. Bei einer Übung würde es sich jedoch um eine begrenzte Übung dieser Fähigkeiten handeln und nicht um eine umfassende Mobilisierung, wie sie für einen Krieg erforderlich ist.

Das Pentagon weiß das. Die Entscheidung, Einschätzungen möglicher theoretischer Handlungsoptionen, die dem russischen Militär auf der Grundlage von Schlussfolgerungen zur Verfügung stehen, in faktische Aussagen über aktuelle Absichten umzuwandeln, ist eine bewusste Entscheidung, die aus rein politischen Gründen getroffen wird, ohne Beweise dafür zu liefern. So war es auch bei den inszenierten Ereignissen für Powells Auftritt im Sicherheitsrat 2003.

Die öffentliche Meinung steuern

Biden und Blinken spielen ein dummes Spiel. Angesichts der Tatsache, dass die USA und die NATO nicht in der Lage sind, Russland davon abzuhalten, eine größere Streitmacht in der Nähe der russisch-ukrainischen Grenze zu mobilisieren, sei es durch den Einsatz von Militär oder durch die Androhung „massiver“ Wirtschaftssanktionen, versucht die Regierung Biden, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem sie den Eindruck einer unmittelbar bevorstehenden russischen Invasion in der Ukraine erweckt, ohne Beweise dafür vorzulegen, dass eine solche Bedrohung derzeit besteht.

Irgendwann wird dieses Täuschungsmanöver auffliegen, aber selbst dann wird die Biden-Regierung versuchen, den Ruhm dafür zu ernten, dass sie eine Art vulkanisches Psychospielchen mit Wladimir Putin spielt, indem sie ihn mit Behauptungen über seine ruchlosen Pläne konfrontiert und ihn so dazu bringt, in seiner Verwirrung einen Rückzieher zu machen. Das ist kindisches Denken und letztlich reine Selbsttäuschung.

Russland hat erklärt, es werde seine Streitkräfte von ihren derzeitigen vorgeschobenen Positionen abziehen und sie nach Beendigung der Militärübungen zu ihren jeweiligen ständigen Stützpunkten zurückbringen; dies wird höchstwahrscheinlich auch geschehen (es besteht die Möglichkeit, dass Russland und Belarus eine dauerhafte Stationierung von Teilen der Ersten Gardepanzerarmee in Belarus in Erwägung ziehen).

Das heißt nicht, dass Russland nicht irgendwann in die Ukraine einmarschieren wird, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass es dies jetzt tun wird. Selbst der ukrainische Geheimdienst kam zu diesem Schluss, nachdem er US-Satellitenbilder der russischen Truppenverbände studiert hatte.

Was Biden und Blinken nicht verstehen, ist, dass Russland die totale Kontrolle über die Geschichte und den Zeitplan der aktuellen Krise hat.

Blinken hat Russland bereits ein großes Zugeständnis gemacht, indem er im Namen der Ukraine erklärte (ein Akt, der die Realität der Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine unterstreicht), dass Kiew bereit ist, jetzt die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen im Rahmen des Normandie-Formats in Angriff zu nehmen. Auch wenn man an der Aufrichtigkeit dieser Aussage zweifeln kann, wäre eine solche Erklärung vor einem Monat noch undenkbar gewesen. Vorteil Russland.

Das Minsker Abkommen ist zwar wichtig, aber im Vergleich zu den strategischen Zielen Russlands in Bezug auf rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien für die NATO-Erweiterung, wie sie in zwei Vertragsentwürfen niedergelegt sind, die den USA und der NATO im Dezember übergeben wurden, eher nebensächlich.

Russlands Antwort

Die USA und die NATO haben im vergangenen Monat schriftliche Antworten vorgelegt, die nicht auf die zentralen Bedenken Russlands eingingen. Am selben Tag, an dem Blinken vor dem Sicherheitsrat sprach, übermittelte das russische Außenministerium eine schriftliche Antwort auf die Antwort der USA. Kurz gesagt, die Russen wiederholten, wie ernst sie ihre Forderungen nach Sicherheitsgarantien nehmen, stellten fest, dass die USA diese weiterhin ignorieren, und dass Russland, wenn die Situation so bleibt, keine andere Wahl haben wird, als „militärisch-technische Mittel“ zur Lösung der Krise einzusetzen.

Russland blufft nicht. Das bedeutet nicht, dass Russland morgen, diese Woche oder nächsten Monat in die Ukraine einmarschieren wird – weit gefehlt. Die Verwirrung, die durch die „Chicken Little“-(alarmistisch?)Routine der USA hervorgerufen wird, verschafft Russland viel zu viel politisches Kapital und unterstreicht so die Ohnmacht und Inkompetenz der USA und der NATO. Darüber hinaus scheint sich Russland nicht richtig auf einen Krieg mit der Ukraine vorbereitet zu haben, vor allem angesichts der Tatsache, dass ein solcher Konflikt eine langwierige politische Konfrontation mit den USA und ihren europäischen Verbündeten mit sich bringen würde.

Russland wird weiterhin seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien bekräftigen, um alle möglichen diplomatischen Wege zur Lösung der Ukraine-Krise auszuschöpfen. Aber Russland wird auch weiterhin den Einsatz erhöhen.

Putin wird voraussichtlich Anfang des Jahres seine jährliche Botschaft an die Bundesversammlung halten. In dieser Rede legt der Präsident seine Prioritäten in Bezug auf die wichtigsten Entwicklungsrichtungen Russlands dar. Normalerweise werden dort wichtige wirtschaftliche Fragen erörtert, doch Putin soll sich mit seinen Ministern treffen, um eine ganz andere Präsentation vorzubereiten, nämlich eine, die das russische Volk und die Regierung auf die reale Möglichkeit eines Krieges vorbereitet.

Putin wird zwei wichtige Themen zu behandeln haben. Das erste ist die am Dienstag vom russischen Parlament verabschiedete Resolution, mit der die abtrünnigen Provinzen Lugansk und Donezk für unabhängig von der Ukraine erklärt werden. Das zweite Thema sind die Auswirkungen der westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft und die Maßnahmen, die die russische Regierung zur Bewältigung dieser Folgen geplant hat.

Dies wird eine wichtige Rede sein, die zwar höchstwahrscheinlich nicht zu einer direkten Kriegserklärung führen wird, aber endlich die politische Absicht hinter den Gedanken an eine militärische Aktion stellen wird. Zwar wird Putin den USA und der NATO höchstwahrscheinlich einen diplomatischen Ausweg anbieten, doch unter dem Strich könnte ein Krieg unvermeidlich sein, wenn Russland nicht die von ihm geforderten Sicherheitsgarantien erhält.

Biden und Blinken werden wieder blinden Alarm schlagen. Aber das wird keine Rolle spielen; die Würfel werden bereits gefallen sein, und alle Beteiligten werden mit den Folgen menschlicher Dummheit zu kämpfen haben.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related