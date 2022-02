Die Anstalt: Hintergrund der einseitigen Medienpropaganda

Sevim Dagdelen: Die aktuelle Medienberichterstattung erinnert mich fatal an „Die Anstalt“ von 2014. Die Namen haben sich teilweise geändert, das System ist leider geblieben. #NATOVersteher #TransatlantischeSwingerclubs #Russland #Ukraine #NATO

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related