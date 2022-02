aufstehen für Frieden: Die Konfrontation gegenüber Russland und China beenden

schau Dir diese Landkarte an und beurteile selbst, wer wen bedroht:

Unsere Meinung zur aktuellen Situation:

Die Konfrontation gegenüber Russland und China beenden



Seit Anfang Februar gibt es Protestaktionen in verschiedenen Städten für Frieden und gegen eine Konfrontationspolitik gegen Russland und China. aufstehen ist an vielen Orten mit dabei, an denen sich Menschen für Frieden und Entspannung einsetzen. Aber noch ist viel Luft nach oben, die Zahl der Proteste muss noch größer werden, um wirklich wirksam zu sein.

Seit Jahresbeginn spitzt sich der Konflikt zwischen den Nato-Verbündeten auf der einen Seite sowie Russland und China auf der Gegenseite gefährlich zu. Dabei werden diese beiden Länder in einer nie da gewesenen Kampagne als Gefahr für den Weltfrieden dämonisiert – und diese Kampagne zeigt mittlerweile Wirkung: Sie lässt eine weitere Aufrüstung in den Nato-Staaten begründet erscheinen, genauso wie die Expansion dieses westlichen Verteidigungsbündnisses in den asiatisch-pazifischen Raum und die Lieferung von Waffen an die Ukraine, ungeachtet faschistischer Tendenzen dort.

Dabei sind die Nato und der Westen für den aktuellen Konflikt eindeutig mitverantwortlich. Seit Jahren finden permanent Nato-Militärmanöver an der russischen Grenze statt, Nato-Truppen stehen nur 50 Kilometer von St. Petersburg entfernt, die Rüstungsausgaben der Nato-Staaten übertreffen die russischen Verteidigungsausgaben um das Zwanzigfache. Die berechtigten Anliegen Russlands nach einer Sicherheitsgarantie, einer Absage der Nato-Osterweiterung sowie die Zusicherung, dass keine Nato-Raketen an den russischen Grenzen stationiert werden, sind von der US-Regierung, der EU-Kommission, der deutschen Bundesregierung und vom Nato-Generalsekretär brüsk zurückgewiesen worden.

Auch wenn nicht alle Nato-Mitglieder den harten Kurs der USA mitgehen, Russland wirtschaftlich und politisch zu destabilisieren, bleibt die Gefahr eines Krieges realistisch. Dass Europa von einer bewaffneten Auseinandersetzung besonders betroffen wäre, während die USA wirtschaftlich als auch sonst außen vor blieben, ist nur eine weitere Tragik in diesem Zusammenhang.

Bedauerlicherweise haben die jüngsten diplomatischen Initiativen von Bundeskanzler Scholz und des französischen Präsidenten Macron sowie der angekündigte Teilabzug russischer Truppen von der Grenze noch nicht zu einer Deeskalation geführt. Doch jeder Schritt hin zu Entspannung ist ein Schritt in die richtige Richtung, so auch der Besuch von Olaf Scholz in Moskau, selbst wenn er nicht groß war. Das müssen allerdings große Teile der Bundesregierung, allen voran die Grünen, aber auch Teile der SPD wie der alte-neue Bundespräsident, leider erst noch begreifen – moralisch verbrämte Appelle an die Gegenseite sind selten hilfreich. ……………………“

Weiterlesen kannst Du hier Statt Konfrontation eine neue Entspannungspolitik:

https://machmit.aufstehen.de/mitmachen/images/Newsletter.pdf

Zum gleichen Thema hat Sahra Wagenknecht in ihrer Wochenschau eine eindrucksvolle Übersicht gegeben:

Auch der Beitrag von Michael Lüders ist wie immer sehr informativ:

Aufstehen Berlin hat am 18. Februar mit vielen Aktiven aus unterschiedlichen Bezirksgruppen gut sichtbar die Kundgebung der Berliner Friedenkoordination unterstützt.

Die Rede von Jochen Scholz, Bundeswehr-Oberstleutnant a.D. verlinken wir hier, weil sie viele noch unbekannte Informationen enthält:

Aufstehen in eigener Sache:

Wir erhalten jetzt sehr viele Emails mit der Frage wie Aufstehen in der gegenwärtigen politischen Situation der Kriegshetze entgegen wirken kann und warum Aufstehen nicht bundesweit aktiv wird.

Der Vorstand ist nicht in der Lage deutschlandweite Aktionen zu organisieren.

Die Initiative und Umsetzung dazu kann nur von den Ortsgruppen und Aufstehern vor Ort ausgehen.

Bitte besprecht in euren Gruppen und mit euren Mitgliedern vor Ort, was ihr an Aktionen durchführen könnt, z.B. Kundgebungen, Mahnwachen, Infostände.

Oder beteiligt euch an Aktionen der Friedensbewegung, der LINKEN und anderer linker Gruppen.

Wir können euch dabei unterstützen, indem wir solche Aktionen und Termine an alle angemeldeten Mitglieder in eurem Ort / Stadt und Umgebung über eine eMail bekanntmachen.

Dazu benötigen wir die Postleitzahlen für das Gebiet, aus dem ihr einladen wollt, einen kleinen Text/ Aufruf und die Zeit und Ortsangabe.

